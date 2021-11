Divi’s Labs Rating ‘Hold’: les résultats ont légèrement manqué les estimations

Nous abaissons notre note à Hold. Notre PT passe de Rs 5 624 à Rs 5 563.

Le chiffre d’affaires/EBITDA de Divi au T2FY22 a raté nos estimations de 2%/3%, mais PAT a battu en brèche la baisse des impôts. Le candidat-médicament oral COVID-19 de Pfizer, Paxlovid, montre une efficacité de 89 % et pourrait présenter un risque pour les perspectives du Molnupiravir de Divi. La flambée des prix des matières premières est susceptible de restreindre le profil de marge. L’action se négocie à une évaluation chère, et nous ne voyons pas d’avantage majeur pour l’action à partir d’ici. Nous abaissons notre note à Hold. Notre PT passe de Rs 5 624 à Rs 5 563.

Le Q2FY22 de Divi donne une légère erreur à nos estimations : le chiffre d’affaires de Divi Q2FY22 de Rs 19,7 milliards était inférieur de 2% à notre estimation, l’Ebitda de Rs 8,2 milliards était inférieur de 3% tandis que le PAT de 6 milliards était supérieur de 4%. Les marges d’Ebitda s’établissent à 41,6% contre nos attentes de 42%. Au cours du trimestre, 88 % des ventes ont été réalisées à l’export ; Les États-Unis et l’UE représentaient 72 % du chiffre d’affaires total.

Les perspectives du molnupiravir s’assombrissent : selon le commentaire de mgmt, l’opportunité de formulation de médicaments antiviraux COVID-19 vaut 70 milliards de dollars, où le molnupiravir de Merck était le principal candidat. Mais la semaine dernière, Pfizer a publié les données provisoires de l’étude EPIC-HR de phase 2/3 qui indiquent que son candidat Paxlovid réduit de 89 % les hospitalisations et les décès liés au COVID-19. En comparaison, le Molnupiravir de Merck réduit de 50 % les hospitalisations ou les décès dus au COVID-19.

Lors du dernier appel de résultats, Merck avait déclaré qu’il voyait une opportunité de Molnupiravir à 5-7 milliards de dollars et nous pensons que cela pourrait également être mis sous pression en raison de Paxlovid de Pfizer. À notre avis, l’opportunité FY23 de Divi pour le molnupiravir est maintenant nettement inférieure en raison des meilleurs résultats de Paxlovid.

La hausse des prix des matières premières constitue un risque pour la marge : nous avions intégré un profil de marge à la hausse pour Divi’s sur la mise à l’échelle de son projet Molnupiravir et les avantages du dégoulottage. Cependant, nous intégrons désormais des marges stables en raison de l’envolée des prix des matières premières. Le deuxième trimestre de l’exercice 22 de Divi a fait état d’une marge brute de 67%, ce qui était conforme au trimestre précédent, mais la société pourrait ne pas être à l’abri de la hausse des prix au cours des prochains trimestres.

À notre avis, la marge de Divi au deuxième trimestre a été soutenue grâce au mix de produits et à l’approvisionnement anticipé des stocks, mais les prix élevés soutenus des matières premières clés finiront par avoir un impact sur l’entreprise. Nous ne voyons maintenant aucun argument en faveur d’une amélioration du profil de marge pour Divi et, au mieux, nous voyons l’entreprise maintenir la tendance actuelle de ses marges.

Les transactions sont chères, rétrogradez à Hold: Divi se négocie à 48,4x FY23e EPS et est le lecteur CDMO indien le plus cher; les pairs se négocient à : Syngene (44x), Gland (35,5x), Laurus (20x). Les pairs chinois qui devraient enregistrer une croissance de plus de 25 % de leur chiffre d’affaires se négocient à 58x. Notre BPA FY22/23e évolue de -2%/-1%. Nous évaluons le stock à 51,8x FY23e EPS avec un PT de 5 563.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.