Division de l’UE : l’Allemagne sur le point d’être « poussée à bout » par la politique économique de Bruxelles | Monde | Nouvelles

L’élection allemande pourrait fournir un résultat surprenant alors que le successeur d’Angela Merkel mène une campagne désastreuse. Armin Laschet, un allié de la chancelière sortante jusque-là qualifié de “Merkel mâle”, a laissé son parti l’Union chrétienne-démocrate (CDU) croupir dans les sondages. Pour la première fois en 15 ans, le Parti social-démocrate (SPD) de centre-gauche dirigé par Olaf Scholz a devancé la CDU conservatrice dans les sondages. Un récent sondage a trouvé le SPD confortablement en tête avec 25 pour cent des électeurs prévus, tandis que la CDU de Merkel n’en a que 21 pour cent.

Quoi qu’il arrive, cependant, l’Allemagne sera probablement à nouveau dirigée par des partis de coalition, ce qui est devenu la norme à Berlin.

Une issue possible est que le SPD dirige une coalition avec les Verts et le Parti libre-démocrate (FPD).

L’experte en relations étrangères au sein de l’UE, Susi Dennison, a déclaré à Express.co.uk qu’une question clé sera l’approche de l’Allemagne à l’égard de l’économie européenne.

Elle dit que le fonds de relance de l’UE pendant la pandémie “a poussé les Allemands au bord” de ce qu’ils toléreraient.

Mme Dennison a déclaré: “Le plan de relance a été accepté par le public allemand, mais il les a poussés à la limite de ce avec quoi ils étaient à l’aise.

“Je pense que même si Scholz sera plus à l’écoute des États bénéficiaires de l’UE tels que l’Espagne et l’Italie, je ne m’attendrais pas à beaucoup plus de clémence que ce que nous avons vu auparavant.

“En outre, le FPD sera probablement au gouvernement et jouera un rôle décisif sur cette question.”

Les Allemands ont longtemps été politiquement sceptiques quant aux projets de dette européenne commune, mais la chancelière Merkel a soutenu le fonds de relance l’année dernière en tant que mesure ponctuelle pour lutter contre les dommages économiques de la pandémie de COVID-19.

Cependant, cela a rencontré une opposition en Allemagne – les opposants avaient demandé une décision de justice d’urgence pour suspendre le fonds, en attendant une décision complète dans leur affaire juridique.

Mais le tribunal a refusé de l’accorder, affirmant qu’un examen superficiel n’avait pas révélé une forte probabilité que l’emprunt viole la constitution allemande.

Le tribunal a déclaré dans un communiqué : « Les inconvénients qui résultent si l’injonction temporaire n’est pas émise mais que la [Own Resources Decision] s’avère ultérieurement inconstitutionnel sont moins graves que les conséquences qui se produiraient si l’injonction provisoire était prononcée, mais le recours constitutionnel s’avère par la suite non fondé.

L’expert du Conseil européen des relations étrangères pense également que M. Scholz essaie d’imiter la capacité de Mme Merkel à toucher tous les horizons politiques.

Mme Dennison a poursuivi: “Je pense que Merkel est connue pour être un constructeur de consensus, je pense que cela est nécessaire dans la politique allemande en raison de la norme des gouvernements de coalition et de la pratique de construire un programme de coalition.

“Je pense que nous verrons une approche similaire de Scholz sur ce front, mais il sera également nécessaire de sa part politiquement de montrer que les Allemands ne viennent pas d’élire à nouveau le même gouvernement.

“Les domaines dans lesquels il a essayé de mettre de l’eau claire entre lui et Merkel concernaient l’agenda climatique, où Merkel a été considérée comme considérablement sous-réalisée.”