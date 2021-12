Division du comité sénatorial des banques sur la réglementation Stablecoin

Au cours de l’audience du comité sénatorial des banques sur les pièces stables, un appel à la réglementation des pièces stables adossées à des fonds fiduciaires a été lancé, mais à quoi ils ressembleront est à voir.

« Soyons clairs sur une chose : si vous placez votre argent dans des pièces stables, il n’y a aucune garantie que vous le récupérerez », a déclaré le président du Comité sénatorial des banques, Sherrod Brown, dans ses remarques liminaires, ajoutant: « C’est du jeu ».

Mardi, la démocrate du Massachusetts Elizabeth Warren Elizabeth Warren a également fait part de ses inquiétudes concernant la volatilité du stablecoin malgré son indexation sur un dollar. Elle a ensuite souligné que Tether déclarait n’avoir que 10% des actifs adossés à l’USDT en dollars réels, des chiffres qui ne sont pas vérifiés par un état financier audité ou un organisme de réglementation gouvernemental.

Il est décevant de voir les démocrates continuer à s’opposer aux blockchains – l’outil le plus libérateur de l’histoire pour l’inclusion financière. La délégitimation de cette industrie est une injustice pour tous ceux qui, dans le monde, bénéficieraient d’un système financier plus ouvert, transparent et équitable. https://t.co/FZbUfwBsoe – Ryan Watkins (@RyanWatkins_) 15 décembre 2021

Pendant ce temps, les sénateurs Pat Toomey ont parlé du potentiel des pièces stables à réduire les coûts et à augmenter la vitesse des paiements. Il a déclaré que les législateurs devraient faire attention à ne pas étouffer l’innovation avec la législation.

Décrivant un modèle pour la future législation, Toomey a plaidé pour que les émetteurs de pièces stables aient la possibilité de choisir entre trois modèles réglementaires différents – opérer sous une charte bancaire conventionnelle, acquérir une charte bancaire à usage spécial à concevoir ou s’inscrire en tant que transmetteur d’argent au niveau de l’État et une entreprise de services monétaires au niveau fédéral.

Dans ses « principes directeurs », Toomey a également déclaré que les pièces stables ne portant pas intérêt ne devraient pas être réglementées comme les valeurs mobilières.

« La législation devrait aborder les risques liés à la protection des consommateurs et au système financier, mais elle devrait également être conçue pour promouvoir l’innovation dans l’économie numérique mondiale en évolution rapide. »

On ne le répétera jamais assez. Les attaques contre la crypto par certains groupes dits progressistes sont tellement réductrices. Lisez leurs témoignages et vous constaterez qu’ils n’ont littéralement qu’un seul motif : nuire à l’industrie de toutes les manières possibles. https://t.co/eEDascqSk8 – Zaheer (@SplitCapital) 14 décembre 2021

Le mois dernier, le groupe de travail du président sur les marchés financiers a publié un rapport dans lequel il exhortait le Congrès à adopter une législation obligeant les émetteurs de pièces stables à devenir des banques avec des dépôts assurés, des exigences de capital et de liquidité et une supervision de la Réserve fédérale.

Le rapport a exhorté le Congrès à limiter l’émission de pièces stables aux seules institutions de dépôt assurées, c’est-à-dire aux banques.

