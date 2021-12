Divock Origi, héros culte de Liverpool, cible de transfert pour deux clubs de Serie A alors que l’AC Milan cherche le remplaçant de Zlatan Ibrahimovic

L’attaquant de Liverpool et favori des fans cultes Divock Origi est recherché par deux clubs de Serie A avant la fenêtre de transfert de janvier, selon des informations en Italie.

L’Atalanta et l’AC Milan seraient désireux d’ajouter le joueur de 26 ans à leurs rangs, l’avenir de l’attaquant belge des Reds étant incertain malgré sa récente vague de buts.

Origi a marqué 40 buts pour les Reds, dont 13 passes décisives depuis qu’il a rejoint Liverpool en 2014, mais s’est retrouvé incapable d’entrer dans le onze de départ de Klopp cette saison.

Origi a connu une série de minutes et de buts décents dans l’équipe de Jurgen Klopp. Le leader a réussi cinq buts et deux passes décisives en dix apparitions cette saison, dont une série de deux buts en deux matchs contre les Wolves et Milan.

Mais les rumeurs selon lesquelles la star populaire – célèbre pour le rôle crucial qu’il a joué dans le triomphe de Liverpool en Ligue des champions 2019 – quittant Anfield sont présentes depuis un certain temps.

Klopp a même évoqué un éventuel transfert de l’attaquant l’été dernier, mais les autres clubs n’ont manifesté que peu d’intérêt concret pour signer le Belge alors qu’il entrait dans la dernière année de son contrat.

S’exprimant en septembre après qu’Origi ne soit allé nulle part pendant la fenêtre de transfert d’été, Klopp a déclaré: « C’est un gars formidable. Il sera considéré comme une légende quand il partira. Il aurait pu partir en été, mais le football est un endroit fou et les gens ont oublié à quel point il est bon.

Klopp accorde une grande importance à Origi et a déclaré que le Belge est l’un des meilleurs buteurs qu’il ait jamais vu

Selon le média italien Tutto Mercato, cependant, l’Atalanta et l’AC Milan souhaitent désormais faire venir l’attaquant en Italie, les deux clubs s’attendant à perdre des buteurs clés dans un avenir proche – Luis Muriel pour l’Atalanta et Zlatan Ibrahimovic pour le Milan.

Le contrat actuel d’Ibrahimovic, 40 ans, avec le club de Serie A devrait prendre fin l’été prochain, et Origi a maintenant été cité comme un remplaçant approprié.

C’est également le cas pour Atalanta à la lumière de la sortie possible de Muriel, ce qui signifie que le football régulier en équipe première pourrait être à l’horizon pour Origi, bien que le prix de la star de Liverpool puisse s’avérer trop élevé pour eux.

Ibrahimovic a signé une prolongation de contrat d’un an à l’AC Milan l’été dernier, mais on ne sait pas si le Suédois restera au club au-delà de cette saison

L’avenir d’Origi dépendra probablement de l’appétit des autres clubs pour l’achat d’un joueur avec un salaire d’environ 3 millions de livres sterling par an.

Cependant, il est clair que le joueur de 26 ans a besoin d’un temps de jeu constant pour poursuivre sa carrière – et il est peu probable que cela se produise à Anfield compte tenu de la richesse de ses joueurs offensifs.

Après le vainqueur de dernière minute d’Origi après avoir affronté les Wolves ce mois-ci, le patron de Liverpool, Klopp, a admis que même lui savait que le Belge était trop bon pour être assis sur le banc.

« [Origi] est un attaquant incroyable et pour différentes raisons, il n’a pas joué si souvent », a expliqué l’Allemand.

« Mais j’espère qu’un jour il trouvera un manager qui le joue plus que moi. »