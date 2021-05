Divorce de Bill Gates: Melinda brise le silence sur Twitter après une nouvelle de la scission | Monde | Nouvelles

La mère de trois enfants a partagé un message sur Twitter marquant la fête des mères avec un message personnel à d’autres mamans. Dans le post, avec une photo d’elle avec ses enfants, Melinda a écrit: «J’adore être leur mère.

«Quelle que soit la signification de la fête des mères pour vous – une journée pour célébrer une maman, honorer un souvenir ou réfléchir à votre propre résilience – j’espère que votre journée sera significative.»

Melinda et le fondateur de Microsoft, qui ont créé ensemble la Fondation Bill et Melinda Gates, ont annoncé plus tôt ce mois-ci qu’ils prévoyaient de divorcer après 27 ans de mariage.

La semaine dernière, ils ont publié une déclaration commune sur Twitter confirmant la nouvelle et affirmant qu’ils «ne croient plus» qu’ils peuvent «grandir ensemble».

Ils ont écrit: «Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage.

«Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables et bâti une fondation qui œuvre partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive.

«Nous continuons de partager notre croyance en cette mission et continuerons notre travail ensemble à la fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans la prochaine phase de notre vie.

“Nous demandons de l’espace et de l’intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie.”

Leur fille, Jennifer Gates, 25 ans, a parlé du divorce de ses parents dans une histoire Instagram.

Elle a dit que c’était «une période difficile» et qu’elle «apprenait encore à mieux soutenir mon propre processus et mes émotions ainsi que les membres de ma famille».