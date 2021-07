Divulgation, Migos ajouté à la saison du projet d’entrepôt de Manchester

La programmation complète de la saison Warehouse Project de cette année à Manchester a été révélée, avec des stars telles que Divulgation et Migos maintenant ajouté à la facture.

Une poignée d’actes, dont Nile Rodgers & Chic, ont été annoncés en mai alors que le festival confirmait son retour en 2021, et ils ont maintenant ajouté une énorme liste d’actes s’étendant de la mi-septembre à l’après-Noël.

Parmi les artistes qui se rendront au Warehouse Project au Mayfield Depot à Manchester cette année, on compte Megan Thee Stallion, Jamie xx, Disclosure, Migos, Caribou, Four Tet et bien d’autres.

La série démarre avec un spectacle de Megan Thee Stallion aux côtés de la princesse Nokia, Shygirl et plus encore le 10 septembre. La nuit suivante, Migos se produira ensuite avec Pa Salieu parmi les groupes de soutien.

Nile Rodgers & Chic jouera ensuite le vendredi 17 septembre, avec Peggy Gou et Daniel Avery dans la première partie du week-end “Welcome To The Warehouse” le 25 septembre.

Ailleurs, au Warehouse Project, Disclosure sera rejoint par India Jordan et plus encore le 23 octobre pour une émission spéciale, avant que la saison ne se termine le 27 décembre avec une célébration du 15e anniversaire de Kaluki.

Voir la liste complète des spectacles pour le Manchester’s Warehouse Project 2021 ci-dessous:

SEPTEMBRE:

Vendredi 10 septembre : Megan Thee Stallion – Horaires : 19h00 – 23h00

Dépôt : Megan Thee Stallion/Tion Wayne/Princesse Nokia/Shygirl/Jordss

Samedi 11 septembre : Migos – Horaires : 19h00 – 23h00

Dépôt : Migos/ Pa Salieu/ Tiffany Calver/ Yung Omz

Vendredi 17 septembre : Nile Rogers & Chic Live (COMPLET)

Horaires : 19h00 – 02h00 (Chic sur scène à 22h00)

Dépôt : Nile Rodgers & Chic/ Horse Meat Disco/ House Gospel Choir/ Craig Charles/ Gina Breeze/ Supernature

Concourse : La Discothèque Presents – Norman Jay Mbe/ DJ Paulette/ Veba/ Joe Motion

Samedi 18 septembre : Festival Répercussion (COMPLET)

Horaires : 14h00 – 04h00 : DJ Shadow/ Floating Points/ Jordan Rakei/ Soul Il Soul/ Laurent Garnier/ DJ Koze/ George Fitzgerald Live/ Jayda G/ Gilles Peterson/ Kamaal Williams/ Moses Boyd/ Tom Misch DJ/ Ben Ufo/ Moodymann/ Virgil Abloh/ DJ Seinfeld/ Channel Tres/ Mr Scruff Presents Keep It Unreal/ Benji B/ LTJ Bukem/ Children Of Zeus/ Antal. Call Super/ Josey Rebelle/ Zed Bias/ Jamz Supernova/ Sassy J/ Mafalda/ Greg Wilson/ Kampire/ Anz/ Shy One/ Jon K/ Space Afrika/ Annabel Fraser/ Krysko/ Rich Reason/ Danuka/ Tarzsa/ Sno/ Greg Lord/ Andrea Trout/ Aletha

Vendredi 24 septembre : Metropolis (COMPLET) Horaires : 20h00 – 04h00 :

Depot (AZ) : Andy C/ Sub Focus/ Wilkinson/ (AZ) : High Contrast/ North Base B2b Mark Xtc B2b Mollie Collins/ Sasasas/ MCs : Tonn Piper, Mc Id, Ad-apt Mc, LowquiConcourse : Dnb All Stars ( AZ):Friction/ Goddard B2b Alcemist/ Hype B2b Randall/ Kanine/ Kaz B2b Disrupta Nia Archives B2b Ej Kitto/ René Lavice/ Turno B2b K Motionz/ Mcs: Linguistics, Eksman, 2 Shy

Archive (AZ) : Break/ DJ Marky Drs – In:Session/ Dub Phizix B2b Chimpo Feat Strategy/ Ed Rush & Optical/ Lsb B2b Technimatic/ Mefjus B2b Calyx & Teebee/ Stature B2b Kleu/ MCs : Gq, Drs, Strategy, Jakes , Carasel

Samedi 25 septembre : Bienvenue dans l’entrepôt, partie 1 (COMPLET) : heures : 14 h 00 – 2 h 00

Dépôt : Carl Cox/ Peggy Gou/ Modeselektor – DJ Daniel Avery B2b Haai/ Jasper James/ Brame & Hamo/ India Jordan/ Krysko/ Greg Lord

Concourse : The Blessed Madonna/ Honey Dijon/ Hunee/ Chaos In The Cbd/ Dan Shake/ Bradley Zero/ Space Afrika/ High Hoops

Archive : Skream/ Demande spéciale/ Partiboi69/ Sherelle/ Bklava/ Darwin/ Effy/ Interplanetary Criminal | DJ zutekh

OCTOBRE:

Vendredi 1er octobre : Eric Prydz présente (COMPLET) : Horaires 21h00 – 03h30

Dépôt : Eric Prydz/ Artbat/ Cristoph/ Franky Wah/ Ammara

Concourse : Reinier Zonneveld (Live)/ Anfisa Letyago/ Greg Lord

Samedi 2 octobre : Welcome To The Warehouse Part 2 COMPLET : Horaires : 19h00 – 04h00

Dépôt : Jamie Jones/ Joseph Capriati/ Michael Bibi/ Joey Daniel/ Ben Sterling/ Pirate Copy/ Alisha

Concourse : The Martinez Brothers/ Seth Troxler/ Kerri Chandler/ Cassy/ Jaden Thompson/ Fleur Shore

Archives : Archie Hamilton/ East End Dubs/ Rossko/ Jesse Calosso/ Manda Moor/ Lubò/ Pach

Vendredi 8 octobre : Fisher : Horaires : 20h00 – 04h00

Dépôt et hall : Fisher/ Nic Fanciulli/ Lee Foss/ Danny Howard/ Guti – Live/ wAFF/ Blond:ish/ Ben Hemsley/ SYREETA

Samedi 9 octobre : Organisé par Four Tet – Horaires : 14h00 – 02h00

Dépôt : Four Tet/ DJ EZ/ Hunee/ Avalon Emerson/ Goldie/ Boys Noize/ Joy Orbison/ Special Request B2B Chloé Robinson/ SHERELLE/ Koreless – Live/Totally Enormous Extinct Dinosaurs (Dj)/ Anthony Naples/TSHA/ Champion/ Anz/ Sofia Kourtesis/ Effy/ Jossy Mitsu/ Mr Mitch/ Aletha.

Plus 5 heures d’ouverture dans le hall à partir de 13h30 : Floating Points & Ben UFO (une présentation WHP & Eat Your Own Ears)

Vendredi 15 octobre : 15e anniversaire du singe – Horaires : 19h00 – 04h00

Dépôt : Rudimental/ Live/ Shy FX/ David Rodigan/ My Nu Leng/ Bou/ Barely Legal/ Emerald/ 2Fox

Concourse : Rinse FM/ Skream (UKG Set)/ Mike Skinner/ MJ Cole/ Todd Edwards/ DJ Q/ Wookie/ Oneman/ Hatcha/ Eliza Rose/ Tañ

Archive : Goldie/ Hazard/ General Levy/ Dillinja/ Danny Byrd/ Bryan G B2B DJ Die B2B Jumpin Jack Frost/ The Heatwave/ Mungos Hi Fi/ Chimpo & Salo/ North Base B2B Mark XTC B2B/ Sappo B2B Exile

Samedi 16 octobre : Adam Beyer Presents Drumcode – Horaires : 18h30 – 04h00

Dépôt : Adam Beyer/ Alan Fitzpatrick/ DJ Rush/ Ida Engberg/ Ilario Alicante/ Joel Mull/ Joyhauser/ Kölsch/ Layton Giordani/ Lilly Palmer/ Luigi Madonna/ Mark Reeve/ Raxon/ Rebūke/ Richie Hawtin/ Thomas Schumacher/ Wehbba (Live) / Victor Ruiz

Vendredi 22 octobre : Inquiet pour Henry : Heure : 20h00 – 04h00

Dépôt : Chase & Status (DJ Set) & Rage/ Hybrid Minds (DJ Set)/ Dimension (DJ Set)/ Bou W/ Trigga & Inja/ Hazard/ North Base B2B Grey

Concourse : Holy Goof/ My Nu Leng/ Alexistry B2B Ama/ Bklava/ Flava D | Sammy Virji B2B Higgo/ TS7

Archive : Ben Snow & Duskee/ DJ Zinc/ Fabio & Grooverider/ Harriet Jaxxon/ Kaz B2B Kara/ Serum B2B Randall/ T>I B2B Limited/ Voltage B2B Bladerunner

Samedi 23 octobre : Divulgation : Horaires : 19h00 – 04h00 :

Dépôt : Divulgation/ Kink/ Folamour/ Palms Trax/ Artwork/ Moxie/ Lone/ Baba Stiltz | Eclair Fifi/ Jamz Supernova/ Inde Jordanie/ Harrison BDP/ Anz/ Bklava/ Amy Becker/ Salute/ Niks/ DJ Streaks | Joe Mouvement

Mercredi 27 octobre : Caribou Live : Horaires : 19 h 00 – 23 h 00 Invités spéciaux Caribou Plus

Vendredi 29 octobre : Supérieur : Horaires : 19h00 – 04h00

Dépôt : Solardo/ Paul Woolford/ Nic Fancuilli/ Sosa/ Syreeta

Hall : Pan-pot/ Fjaak/ Eli Brown/ Nancy Live/ Obskur

Archives : Waff/ Rich Nxt/ Rossi/ Lauren Lo Sung/ Pach

Samedi 30 octobre : PROJET HALLOWEEN À L’ENTREPT : Horaires : 19h00 – 04h00

Dépôt : Annie Mac/ Eats Everything/ B2B Skream/ Denis Sulta/ Folamour/ 2manydjs/ Mella Dee/ Krystal Klear/ Kettama/ Propsa/ Brame & Hamo/ Big Miz/ Absolute/ Dance System/ Jaguar/ Adelphi Music Factory/ Manami/ Mark Blair / Holly Lester

NOVEMBRE:

Vendredi 12 novembre : Organisé par Jamie xx/ Horaires : 19h00 – 04h00

Jamie xx/ Honey Dijon/ Overmono – Live/ Skee Mask/ Josey Rebelle/ Bradley Zero/ DJ Python/ OK Williams/ Gene On Earth/ D Tiffany/ Loraine James/ Acemo/ Krysko/ Sno

Samedi 13 novembre : Fac51 – L’Hacienda : Horaires : 19h00 – 03h00

Hacienda Classical/ David Morales/ Roger Sanchez/ Tony Humphries Greg Wilson/ Roy Davis Jr/ K Klass/ Graeme Park/ Mike Pickering/ DJ Paulette/ Jon Da Silva/ Tom Wainwright/ Peter Hook/ Hewan Clarke

Vendredi 26 novembre : Whp & Circus Present Radio 1 Dance/ Horaires : 19h00 – 04h00

Camelphat/ Hot Since 82/ Alan Fitzpatrick/ Pete Tong/Yousef/ Heidi/ Rebūke/ Catz ‘n Dogz/ Eli & Fur/ Jaguar/ Chelina Manuhutu/Lauren Lo Sung/ Sarah Story/ Ewan Mcvicar/ Meg Ward/ Tommy Farrow/ James Organ

Samedi 27 novembre : XXL : Horaires : 19h00 – 06h00

De A à Z : Amélie Lens/ Charlotte De Witte/ Helena Hauff/ Jeff Mills/ Nina Kraviz

AZ : AEIT/ AIROD/ Blasha & Allatt/ Blawan/ Cera Khin/ Clara Cuve/ Cleric/ DJ Stingray/ FJAAK/ Gabber Eleganza/ Hector Oaks/ Imogen/ Kander/ KI/KI/ Nene H/ Rebekah/ Wallis

DÉCEMBRE:

Vendredi 3 décembre : Inquiet pour Henry et Metropolis Anniversaire commun : 20h00 – 04h00

Dépôt : Crucast avec AZ/ Bad Boy Chiller Crew/ Darkzy/ Kanine/ Lazcru/ Mc Ad/Skepsis/ Window Kid/ Zero

Plus des invités spéciaux de A à Z : Kings Of The Rollers | Macky Gee

Concourse : Hospitality : High Contrast/ Camo & Krooked B2B Mefus + Daxta/ Metrik/ Etherwood B2B Unglued/ Degs & Lens/ SPY/ Makoto B2B Nutone – Tempza/ This Is Inja/ Euponique B2B Kaz

Archive AZ : Benny L B2B Dillinja/ Born On Road Ft Kelvin 373/ Aries/ Congo Natty/ Jungle Cakes – Ed Solo – Deekline – Benny Page – Navigator/ Nicky Blackmarket B2B Kenny Ken/ North Sappo Mark XTC Splice/ Taxman B2B Original Sin B2B Sérum B2B Sub Zero/ Voltage

Samedi 4 décembre : Bicep Live At The Warehouse Project : Horaires : 18h30 – 04h00 :

Bicep – Live/ Jon Hopkins (DJ)/ Mall Grab/ Mr G – Live/ Haai B2B Saorise/ Kelly Lee Owens – DJ Set/ Inde Jordanie/ Conducta/ Hammer/ Anz/ Manami/ Club Fitness/ Holly Lester/ Interplanetary Criminal/ Krysko / École de nuit.

Samedi 11 décembre : DÉFECTUEUX : Horaires : 14h00 – 02h00

Depot: Defected/ Gorgon City/ Basement Jaxx (DJ Set)/ Eats Everything/ Sam Divine/ Low/ Steppa/ Melé/ Monki/ Dunmore Brothers

Concourse : Glitterbox/ Purple Disco Machine/ Dimitri From Paris/ Simon Dunmore/ The Shapeshifters Live With Teni Tinks/ Kiddy Smile/ Melvo Baptiste

Archive : Classic Vs Faith/ Eli Escobar/ Luke Solomon/ Gina Breeze/ Rimarkable/ Terry Farley & Pete Heller/ Krysko

Lundi 27 décembre : 15e ANNIVERSAIRE DE KALUKI : Horaires : 19h00 – 05h00

Marco Carola/Loco Dice/ Richy Ahmed/ Alan Fitzpatrick/ Ilario Alicante/ Archie Hamilton/ East End Dubs/Rich NXT/ Seb Zito/ Joey Daniel/ Latmun/ De La Swing/ Chris Stussy/ Ben Sterling/ Pirate Copy/ Rossi/ Wheats/ Alisha/ Manda Moore/ Sho/ Luke Welsh/ Mike Morrisey/ Calvin Clarke