Divulgation s’apprête à sortir cinq nouvelles chansons cette semaine, Drop ‘In My Arms’

Divulgation sont de retour avec leur premier nouveau morceau de l’année, “In My Arms”, qui est également l’un des cinq morceaux que le duo sortira cette semaine.

« In My Arms » est la première nouvelle sortie du groupe depuis l’an dernier Énergie album, et comme l’année dernière, c’est aussi le premier des cinq morceaux sortis cette semaine, qui se combinera en une nouvelle collection intitulée Never Enough.

Howard Lawrence dit à propos de la nouvelle chanson : « Les paroles de celle-ci sont venues du ressenti des accords. Ils se sentaient à la fois festifs et désireux d’une manière ou d’une autre.

Guy Lawrence a déclaré à propos de leur nouveau matériel : « L’étincelle qui a déclenché la création de cet ensemble d’œuvres est venue d’un lieu où l’on voulait revitaliser une scène de musique dance et une culture de club très fracturée et incertaine qui a tellement changé partout dans le monde pour une évidence. raisons au cours des 18 derniers mois. Tout en rassemblant les idées initiales au printemps 2021, l’espoir a commencé à poindre à l’horizon pour les producteurs et les DJ que nous pourrons bientôt nous réunir à nouveau, danser et écouter de la musique comme un seul, participant à quelque chose de plus grand que nous-mêmes.

Il ajoute : « Alors nous nous sommes demandés… que voudrions-nous entendre dans ces moments-là ? À quoi ressemble ce premier moment de retour dans un club ? Qu’est-ce que ça fait d’entrer à nouveau dans Shangri-la, Glasto à 2 heures du matin ? A quoi ressemble un gros titre à Reading après toutes les difficultés que 2020 a apportées à toute notre industrie ? Avec toutes ces questions sans réponse et avec la possibilité que l’un de ces événements soit autorisé à avoir lieu, nous nous sommes mis à travailler sur la création de quelque chose qui pourrait correspondre à l’un de ces moments magiques auxquels certains d’entre nous aspirent à participer à nouveau.

Dans d’autres nouvelles, la programmation complète pour cette année Saison du projet d’entrepôt à Manchester a été révélé, et Disclosure apportera sa nouvelle musique à l’événement de plusieurs mois.

Achetez ou diffusez “Dans mes bras”.