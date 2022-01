Divulguer les noms des candidats NUE pour nuire aux positions concurrentielles: RBI

Six consortiums formés par diverses banques, réseaux de cartes et groupes d’entreprises auraient déposé des demandes de création de NUE.

La Reserve Bank of India (RBI) a déclaré que la divulgation des noms des candidats aux nouvelles licences d’entité faîtière (NUE) nuirait à leur position concurrentielle. En réponse à une requête sur le droit à l’information (RTI) de FE, la banque centrale a refusé de partager les détails du processus d’autorisation qui a été lancé en août 2020. La date limite d’envoi des candidatures était le 31 mars 2021. Les NUE étaient envisagés comme institutions à but lucratif ou sans but lucratif offrant des services dans le domaine des paiements de détail. Six consortiums formés par diverses banques, réseaux de cartes et groupes d’entreprises auraient déposé des demandes de création de NUE.

Le régulateur a par le passé rendu publics les noms des candidats à l’agrément des banques universelles, des banques de paiement et des petites banques de financement en 2015 et 2021. Cependant, il a adopté une approche différente en ce qui concerne le processus d’agrément NUE, qui envisage la mise en place de concurrents de la National Payments Corporation of India (NPCI). « La divulgation des informations recherchées peut nuire à la position concurrentielle des candidats.

De plus, à notre avis, l’intérêt public plus large ne justifie pas la divulgation des informations recherchées par le demandeur », a déclaré la réponse de la RBI, ajoutant : « En conséquence, les informations recherchées par le demandeur sont exemptées de la divulgation en vertu de l’article 8 (1) (d ) de la loi de 2005 sur le droit à l’information. » En outre, la banque centrale a déclaré qu’elle ne disposait d’aucune information sur les commentaires ou les réactions reçus des parties prenantes sur le cadre d’autorisation des NUE et sur la question de savoir si le ministère des Finances a fait des suggestions sur l’octroi de licences. traiter.

Il a refusé de divulguer si un groupe de travail ou un comité avait été formé pour examiner les demandes. Le processus d’octroi de licence NUE a été semé de plusieurs pressions. Le gouvernement serait intervenu pour maintenir la State Bank of India (SBI) hors de la course au motif qu’elle détient déjà une participation dans la NPCI. Il a été rapporté que la RBI elle-même est préoccupée par la présence d’acteurs étrangers dans le système de paiement qui font partie de consortiums qui ont déposé des candidatures. L’escalade des coûts dans l’écosystème des paiements pourrait également être un facteur dans l’esprit du régulateur, a déclaré un personne proche de son processus de pensée.

« La RBI voudra peut-être revoir l’ensemble du processus à la lumière du fait que le coût des transactions, qui a été proche de zéro jusqu’à présent, pourrait augmenter une fois que les nouveaux acteurs entreront sur le marché », a-t-il déclaré. La banque centrale a précédemment exprimé ses préoccupations concernant le coût élevé des envois de fonds transfrontaliers et a commandé un document de travail sur les frais de transaction dans le système de paiement. « Le document de travail sera désormais surveillé de près pour trouver des indices sur la réflexion de la RBI sur le plan NUE », a déclaré la personne citée ci-dessus.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.