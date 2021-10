Diwali 2021 : Bank Nifty franchira 42 000 avant Diwali ; attention à ces choses dans Samvat 2078

Bank Nifty pourrait bien performer dans les semaines à venir car elle s’est installée bien au-dessus de 40 000

Par Gaurav Garg

Nifty 50 a chuté d’environ 3%, la semaine dernière, par rapport à des sommets historiques qui devraient être considérés comme une saine correction. Dans des marchés haussiers comme ceux-ci, une correction de 3 à 5 % est saine pour la tendance haussière à long terme du marché. Je m’attends à ce que les marchés soient sur le côté dans les semaines à venir avec un biais négatif. Cependant, Bank Nifty pourrait bien performer dans les semaines à venir car il s’est installé bien au-dessus de 40 000. De plus, les résultats trimestriels des principales banques semblent impressionnants, ce qui devrait donner une bonne dynamique à Bank Nifty. Je m’attends à ce que Bank Nifty franchisse la barre des 42 000 avant ce Diwali. Nous avons assisté à des prises de bénéfices sur des actions technologiques sélectives, le secteur automobile et les compteurs de métaux. Les investisseurs à long terme devraient envisager une telle opportunité d’accumuler des moyennes et grandes capitalisations de qualité dans leur portefeuille.

Samvat 2078

Samvat 2078 s’annonce prometteur car les indices indiens ont connu une hausse spectaculaire au cours de la dernière année de Diwali 2020 à Diwali 2021, Nifty 50 a gagné environ 42% dans une reprise en forme de V. Les activités économiques ont pris un bon élan après la deuxième vague meurtrière de COVID qui a durement frappé le pays. A partir de là, la campagne de vaccination a pris un très bon rythme et la plupart des secteurs se sont redressés et ont retrouvé leurs niveaux d’avant COVID. La même chose s’est reflétée dans la performance exceptionnelle des indices plus larges ainsi que des moyennes et petites capitalisations qui sont sorties de sous-performance après une longue période de 3 ans.

Si l’on parle de marchés primaires, Samvat 2077 a été une année d’introductions en bourse. Tatva Chintan Pharma, Dodla Dairy, Railel, Indigo Paints, Mtar Technology, GR Infrastructure, Clean Science and Technology, Paras Defence et Space Technology, figuraient parmi les introductions en bourse les plus performantes. Pour le prochain Samvat, de nombreuses introductions en bourse sont prêtes à toucher les marchés primaires, notamment Nykaa, NSE, LIC, Paytm, Policybazaar, Mobikwik, etc.

Les perspectives semblent positives pour les indices en tant que régime d’intérêt plus bas qui stimulera une liquidité abondante dans notre système financier. À partir de là, nous pourrions assister à un rallye des actions bancaires et la même chose pourrait surperformer d’autres secteurs. L’espace de logement abordable pourrait jouer un rôle important, car un régime de taux d’intérêt plus bas alimentera la demande pendant la saison des fêtes. Nous pourrions voir une traction dans les ESP alors que le rattrapage des valorisations pourrait être observé. Les investisseurs peuvent choisir des PSE sélectives, en particulier dans les secteurs de l’énergie, des chemins de fer et du pétrole et du gaz, qui semblent attrayantes dans une perspective à moyen et long terme. Pour l’année prochaine, les actions des chemins de fer PSE, à savoir RITES, RVNL, IRCON, RailTel, peuvent être une poche où les investisseurs devraient rechercher des opportunités d’achat dans toute correction saine. Les secteurs, où une pression pourrait être observée, comprennent les produits de grande consommation où les volumes étaient modérés, nous pourrions donc constater une certaine pression sur les marges.

Alors que l’Inde franchissait les vaccinations 100 Cr, India Inc. semble être de retour sur la bonne voie, car la plupart des secteurs sont à des niveaux pré-pandémiques. Nous pouvons constater que les marchés se comportent bien avec une volatilité moindre par rapport à ce que nous avons vu l’année dernière.

Les vents contraires pour les marchés boursiers incluent la hausse des prix du pétrole brut, le Strong Dollar Index qui pourrait exercer une pression sur la roupie qui pourrait glisser vers 76.

(Gaurav Garg, responsable de la recherche, CapitalVia Global Research. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

