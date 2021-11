Diwali 2021 : Comment les fêtes de fin d’année sont susceptibles d’éclairer les espoirs et les ventes des artisans de l’artisanat

Avec des stocks d’invendus accumulés en raison d’une activité négligeable l’année dernière via des commandes directes ou via des expositions, les artisans se sont retrouvés avec une grave pénurie de liquidités l’année dernière. (image : Pexels.com)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Parmi les secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid, l’artisanat s’attend à une nouvelle croissance des ventes intérieures ainsi que des exportations au cours de la saison des fêtes en cours, en particulier pendant la semaine actuelle de Diwali et jusqu’à la nouvelle année. L’ouverture des marchés hors ligne, les efforts du gouvernement pour promouvoir les produits locaux et les consommateurs qui reviennent acheter une variété de produits faits à la main aident le secteur de l’artisanat à gagner en confiance pour une meilleure année que 2019.

Les artisans gagnent généralement entre 4 000 Rs par mois et 15 000 Rs ou un peu plus par mois en fonction des produits vendus tandis qu’après Covid, le revenu a été réduit à presque zéro pour la plupart d’entre eux, selon quelques artisans. Financial Express Online a parlé avec. Avec des stocks d’invendus accumulés en raison d’une activité négligeable via des commandes directes ou via des expositions, les artisans se sont retrouvés avec une grave pénurie de liquidités l’année dernière.

«La vente a commencé à avoir lieu au cours des trois ou quatre dernières semaines, mais nous sommes loin du niveau d’activité d’avant covid. Diwali a fait sortir les gens de chez eux et nous a donné l’espoir de relancer notre travail. Les ventes hebdomadaires tournent autour de 500 à 600 roupies », a déclaré Ravi Kishore du pôle d’artisanat d’Agra. Kishore vend des tasses et des tasses en argile.

Ajay Kamal, qui dirige une petite unité de broderie à la main de 10 artisans dans le cluster Kakrola basée dans le sud-ouest de Delhi, a déclaré qu’avec la saison des fêtes, la demande de vêtements brodés, de rideaux, de draps, etc., a légèrement augmenté. « Nous espérons que nos ventes mensuelles atteindront 50 000 à 70 000 roupies d’ici la fin de cette année. »

«La croissance nationale devrait être de 10 à 15% par rapport aux niveaux d’avant Covid, tandis que la croissance internationale devrait être de l’ordre de 10 à 12% cette saison. Après la deuxième vague, le sentiment du marché est très fort. Alors que dans les exportations, les cadeaux et les ornements sont très demandés, en Inde, la vente de lampes électriques, de lampes de table, de draps de lit, de boîtes en bois de fruits secs, de bougies, etc. fait partie des principales catégories de produits cette année. La croissance majoritaire provient de l’Inde du Nord », a déclaré à Financial Express Online Raj Kumar Malhotra, président du Conseil de promotion des exportations pour l’artisanat.

Le commissaire au développement du ministère du Textile (Artisanat) est également revenu à l’organisation d’événements marketing pour la promotion de l’artisanat au cours des deux ou trois derniers mois alors que Covid s’est calmé et prévoit d’organiser plusieurs événements dans les États à venir, a déclaré un responsable du bureau de DC à Financial Express. En ligne.

Craft Village, basé à Delhi, qui organise chaque année l’exposition India Craft Week pour les produits artisanaux indiens faits à la main, a déclaré que le secteur se remet maintenant d’une baisse moyenne d’environ 60% des ventes due à la pandémie, même si la reprise complète n’est attendue que l’année prochaine. .

« Il y a beaucoup d’espoir parmi les artisans en regardant la situation actuelle de Covid et le taux de vaccination. De plus, de plus en plus de gens s’expriment sur le fait de posséder des objets faits à la main et des produits artisanaux. Nous prévoyons une croissance de 25 % pour le secteur cette année. La mode est le segment le plus important de l’artisanat qui comprend les vêtements et les bijoux en termes de volume. Vous n’achèterez pas un tableau d’une valeur de milliers ou de quelques lakhs chaque année. Ensuite, il y a la catégorie de l’ameublement et de la décoration avec des produits comme des coussins, des draps, etc. Artisanat culturellement indigène à l’Inde », a déclaré Iti Tyagi, fondateur de Craft Village à Financial Express Online.

Tyagi avait reçu le prestigieux Nari Shakti Puraskar 2018 des mains du président Ram Nath Kovind. Le prix est décerné par le ministère du Développement de la femme et de l’enfant à des femmes individuelles ou à des institutions qui œuvrent en faveur de l’autonomisation des femmes. « Par rapport aux ventes en ligne et hors ligne de l’année dernière, les ventes hors ligne de cette année sont plus élevées que les ventes en ligne. Cela a montré que les gens veulent revenir à la vie normale de sortir sur les marchés et d’explorer des choses. L’année prochaine, il devrait y avoir une croissance d’environ 20 à 25 % dans le secteur de l’artisanat, à moins qu’il n’y ait une troisième vague », a ajouté Tyagi.

