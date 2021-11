Diwali 2021 : Comment sera votre horoscope selon votre zodiaque ?

Cette année, Diwali est le 4 novembre 2021.

Par Pankaj Khanna,

Diwali est la fête hindoue la plus importante au monde. Après 14 ans d’exil, Lord Rama, Mata Sita et Lakshman retournent à Ayodhya ce jour-là. Il se produit le 15e jour du mois de Kartik dans le calendrier hindou. Cette année, Diwali est le 4 novembre 2021. Continuez à lire pour savoir comment sera votre horoscope pendant la période des fêtes.

Bélier

Dans l’ensemble, tant sur le plan personnel que professionnel, les choses se passent bien. Vous serez calme et équilibré, ce qui vous aidera à faire face à n’importe quelle situation. En dehors de cela, vous pouvez avoir quelques appels rapprochés avec quelqu’un qui semble raide, arrogant ou déconnecté du devoir et de la responsabilité. Laissez-le aller et gérez-le comme d’habitude.

Taureau

La vie personnelle sera douce durant cette semaine joyeuse. Pour éviter les malentendus, soyez très précis dans l’expression de vos sentiments aux gens. Vous aurez une semaine chargée, mais prenez tout de même du temps pour votre famille. La priorité est le secret d’une semaine de vacances sans stress.

Gémeaux

Vous serez heureux et plein d’espoir tout au long de cette occasion festive. Vous serez débordant d’énergie et désireux de travailler sur tout nouveau projet. Vous serez en pleine forme. Votre vie sociale vous tiendra occupé. Un copain peut beaucoup vous aider. Vous serez d’humeur romantique enjouée.

Cancer

Au cours de cette semaine festive, apportez des changements positifs. Vous serez en mesure de faire face à toutes les situations qui se présentent à vous. Vous pouvez obtenir des offres d’emploi inattendues et lucratives. Votre gestion financière s’améliorera.

Leo

Vous aurez une conscience aiguë des besoins des autres autour de vous et vous y serez sensible. Ce n’est pas le bon moment pour faire de grands changements dans votre profession. Vous pouvez être inquiet pour l’avenir. Avoir une vision positive de la vie vous aidera à remettre votre vie sur les rails. Vous bénéficierez de la perspicacité des aînés ou des amis proches.

Vierge

Pendant cette période de célébration, soyez concentré sur votre tâche et absorbé. Les délais ne seront pas un problème pour vous et votre patron sera satisfait de votre travail. Cependant, cela aura un impact mineur sur la vie de famille. En raison de votre emploi du temps chargé, vous n’aurez pas de temps pour vos proches ou votre relation. Vous devez apprendre à maintenir un sens de l’équilibre dans votre vie. Cette semaine sera fructueuse en termes de carrière.

Balance

Vous serez occupé à socialiser. Vous dépenserez beaucoup ces vacances. Gardez vos habitudes de dépenses sous contrôle. Parler à un ami aide. Vous aurez du temps pour votre famille et votre amoureux. Les célibataires peuvent rencontrer quelqu’un de merveilleux et être attirés par eux.

Scorpion

Vous passerez une excellente semaine. Vous avez de nouveaux emplois ou des initiatives. Les anciens investissements rapporteront gros. Vous allez probablement acheter des objets de valeur. Vous serez innovant au travail et à la maison.

Sagittaire

Lors de cet événement festif, vous vous sentirez sûr de vous. Cela profitera à vos liaisons personnelles à long terme. Ce n’est pas le moment de prendre un risque professionnel. Accordez-vous un moment de qualité avant de prendre une décision.

Capricorne

Vous passerez une semaine incroyablement joyeuse. Tout ce que vous essayez fonctionnera. Vos idées et pensées seront soutenues. Vous aurez des gains dans vos entreprises. Votre famille sera votre plus grand soutien et vous aidera à surmonter tous les obstacles. La gratification domestique et les entreprises affectueuses seront couronnées de succès.

Verseau

Vous serez détendu ces vacances. Vos amis et votre famille seront heureux. Vous vous adonnerez à des activités qui vous apporteront de la joie. Gérez toutes vos responsabilités en utilisant votre leadership et votre maîtrise organisationnelle. Votre superviseur sera profondément impressionné. Vos collègues et superviseurs vous écouteront et vous soutiendront.

Poissons

Votre endurance sera admirée. La maison sera sereine et confortable. Vous serez en mesure de respecter les délais et de terminer les missions et les projets rapidement. Pendant la semaine de Diwali, vous serez inondé d’opportunités de revenus et de gains.

(L’auteur est le président de Khanna Gems. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.