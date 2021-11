Diwali 2021 : Instagram, Snapchat déploient des autocollants spéciaux, des lentilles et plus encore pour célébrer la fête des lumières ; comment utiliser

Instagram : Les stickers seront visibles à partir de ce soir et la story multi-auteurs sera en direct à partir de demain soir

Diwali 2021 : Les applications populaires de partage de photos Instagram et Snapchat ont annoncé le lancement de nouveaux autocollants pour encourager la communauté à se connecter avec sa famille et ses amis. En partageant des histoires sur Instagram, les utilisateurs trouveront une histoire multi-auteurs spéciale Diwali. Les autocollants feront partie de la campagne mondiale d’Instagram pour Diwali appelée #ShareYourLight. Les autocollants ont été créés en collaboration avec un illustrateur, muraliste et créateur de motifs basé à Bangalore, Neethi.

De la même manière, Snapchat a ajouté de nouvelles lentilles AR, camées, autocollants et Bitmojis pour célébrer Diwali sur l’application. Le jeu Color Together sur Snapchat a également ajouté quatre croquis spéciaux Diwali sur l’application pour célébrer l’occasion.

Autocollants spéciaux Instagram : comment les utiliser

Capturez ou téléchargez du contenu dans votre histoireSélectionnez l’outil d’autocollant dans la barre de navigation supérieureSous la section en vedette, vous verrez les trois nouveaux autocollants sur le thème de Diwali. Placez le même sur votre storyTerminez la création de votre story et postez !

Les stickers seront visibles à partir de ce soir et l’histoire multi-auteurs sera en direct à partir de demain soir.

Dans le cas de Snapchat, le nouvel objectif éclairera l’écran avec des pétards une fois que l’utilisateur allumera l’appareil photo. Les utilisateurs pourront ajouter des conceptions Diwali personnalisées, telles que des lanternes et des feux d’artifice, à Snap Map. Les Lenses sur Snapchat ont été lancées pour célébrer les cinq jours de Diwali – Bhai Dooj, Govardhan Puja, Dhanteras, Chhoti Diwali et Diwali.

Les utilisateurs de Snapchat peuvent partager des versions sur le thème de Diwali du populaire Cartoons Lens. Non seulement cela, une liste de lecture Desi Music sera également déployée pour permettre aux utilisateurs d’apprécier et d’ajouter des airs de Diwali à leurs histoires Snap. Les utilisateurs pourront également personnaliser leur avatar Bitmoji avec des autocollants Hindi Bitmoji.

