Diwali 2021 : Les marques plongent dans l’esprit festif avec de nouvelles campagnes – Partie 2

Campagnes de marques diffusées à l’occasion de Diwali 2021.

Comme chaque année, les marques de toutes les catégories ont déployé des campagnes publicitaires pour célébrer la fête de la lumière, Diwali. Dans une tentative de renforcer l’engagement avec le public, ils ont abordé plusieurs sujets tels que la force de la communauté, les réunions de famille pendant les vacances, l’importance des petites choses, l’espoir, la positivité et d’autres nuances symboliques du grand festival. BrandWagon Online se penche sur certaines des campagnes Diwali de 2021.

HP – #DiyeSeDiyaJalao

HP Inde a lancé la campagne #DiyeSeDiyaJalao qui met en évidence le pouvoir des communautés. La campagne, conceptualisée par Simple Creative, raconte l’histoire d’un commerçant local qui parvient à relancer son entreprise avec l’aide d’autres commerçants du marché, malgré une crise inattendue avant Diwali. Si la campagne met l’accent sur le message selon lequel les festivals doivent être célébrés ensemble, elle montre également comment la technologie peut nous faciliter la vie.

Chaussures Metro – #LetThereBeBright

Metro Shoes a dévoilé sa campagne #LetThereBeBright pour sa nouvelle collection automne/hiver lancée spécialement pour les fêtes de fin d’année. Avec cette campagne, la marque exhorte les consommateurs à célébrer avec style et à apprécier les moments les plus brillants de la vie.

British Airways – Le meilleur cadeau

British Airways a publié sa campagne festive, « The Best Gift ». La campagne, conceptualisée par Ogilvy Gurgaon, raconte l’histoire d’un dépliant de dernière minute qui décide de rentrer chez lui pour célébrer Diwali avec ceux qui lui manquent le plus après avoir échoué à trouver un cadeau électronique satisfaisant pour les membres de sa famille. Le transmet le message que « le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à ce Diwali, c’est vous ».

Oppo India – Illuminez de nouveaux départs

Oppo India a lancé sa nouvelle campagne festive, « Light Up New Beginnings ». Avec ce film, la marque envoie un message d’espoir, de positivité et exhorte les gens à répandre la joie, la joie et l’optimisme en cette période des fêtes. De plus, la campagne souligne également qu’il y a toujours de la lumière au bout du tunnel malgré tous les obstacles.

Mode de vie – #DilSeDiwali

Lifestyle a lancé sa campagne « Dil Se Diwali », conceptualisée par Wunderman Thompson India. Il dépeint l’histoire d’un beau moment entre un couple et met en lumière la joie de se déguiser.

Axis Bank – Célébrations ouvertes de Dil Se

Axis Bank a déployé sa campagne « Dil Se Open Celebrations » pour promouvoir les offres et les deals lancés pour cette période festive. En plus de communiquer sur les offres, Axis Bank exhorte également les consommateurs à célébrer et à s’ouvrir au bonheur, qu’ils soient grands ou petits, « kyunki Diwali roz roz nahi aati ».

Greenply Industries Limited – #YahanRishteBasteHain

Greenply Industries Limited a lancé un court métrage « The Table » dans le cadre de sa campagne festive, #YahanRishteBasteHain. Le film montre comment une table devient progressivement un centre du lien familial. Le film se termine sur une note heureuse alors qu’une famille est réunie à l’occasion de Diwali, tandis que la table devient le pivot de la réunion de famille. Avec cette campagne, la marque souhaite établir un lien plus profond avec le public.

Godrej aer – #PowerPocketZarooriHai

Godrej aer a lancé une série de films numériques dans le cadre de la campagne #PowerPocketZarooriHai pour sonner dans la joie festive. Le film spécial Diwali, conceptualisé par Creativeland Asia, se concentre sur la nécessité d’un air plus frais et souligne le fait que la poche électrique garde les salles de bain fraîches pendant la saison des fêtes.

Tanishq – Utsaah

La marque de bijoux Tanishq a dévoilé la très attendue campagne Diwali, Utsaah. Le film Diwali, conceptualisé par Lowe Lintas, met l’accent sur l’ornement des relations. Le besoin de trouver du réconfort dans le présent et de célébrer chaque petit moment est au cœur de la campagne Diwali.

Sciences de la peau WOW – #KhilKeManaoDiwaliWithWOW

La marque de soins personnels WOW Skin Science a lancé une nouvelle campagne, #KhilKeManaoDiwaliWithWOW. La campagne encourage les consommateurs à se livrer à une séance de soins personnels au milieu des festivités.

Purplle.com – #PurplleWaliDiwali

La destination beauté en ligne Purplle.com a lancé sa campagne festive, #PurplleWaliDiwali. Dans la campagne, on voit Sara Ali Khan groover sur l’air de ‘Yeh Diwali Purplle Wali’ qui a été recréé à partir de la célèbre chanson ‘Yeh Jaawani Hai Deewani’.

RR Kabel – Ek Diwali Aisi Bhi

RR Kabel a lancé la campagne « Ek Diwali Aisi Bhi » pour apporter son soutien et son appréciation à la communauté des électriciens. La courte vidéo numérique montre comment un électricien est incapable de décorer sa propre maison alors qu’il était occupé à faire de même pour les autres.

Candere – #BaateinTohHongiHi

Candere by Kalyan Jewelers a lancé la campagne #BaateinTohHongiHi. La campagne remodèle le slogan négatif avec une émotion positive. Alors que « Baatein toh hongi hi » a généralement une connotation négative dans le contexte social indien, car les gens adorent bavarder ou commenter lorsque quelqu’un ne se conforme pas aux normes sociétales ou ne suit pas la convention standard, la campagne donne une tournure positive à l’ancien terme. La campagne fait naître l’idée que la nature d’une rumeur ou d’un potin dépend de la façon dont vous y réagissez.

Pickrr-Khushiyon Ki Tarakki

La start-up basée sur le SaaS Pickrr a lancé sa campagne publicitaire « Khushiyon Ki Tarakki », conceptualisée par son équipe interne. Le film montre comment les services logistiques de Pickrr ont amélioré la vie des petites entreprises en Inde. De plus, la campagne est basée sur une idée selon laquelle les propriétaires de PME finissent par manquer de temps en famille à mesure que les heures ouvrables augmentent pendant la saison des fêtes.

OKCrédit – Diwali Ok Hai

L’application de comptabilité numérique OKCredit a lancé la campagne Diwali Ok Hai. La campagne montre les obstacles rencontrés par des millions de commerçants à travers le pays qui accordent volontiers du crédit à leurs clients mais trouvent difficile de le récupérer. La campagne montre une famille de commerçants et comment ils doivent renoncer à leurs désirs pendant la période des fêtes car le commerçant n’a pas pu récupérer les cotisations à temps. Il souligne également que l’adoption de l’application OkCredit permet aux commerçants de calculer plus facilement les cotisations.

