Diwali 2021 : l’île de Yas à Abu Dhabi se pare de couleurs vives et de lumières festives

Le festival, en raison de ses valeurs universelles et de sa perspective de célébration, est devenu un festival célébré par des personnes de toutes religions et de toutes ethnies.

La fête des lumières et de la prospérité Diwali n’est pas seulement célébrée dans tout le pays, mais également dans d’autres destinations majeures du monde. L’île de Yas, l’une des destinations de loisirs et de divertissement émergentes à Abu Dhabi, a été décorée à l’occasion de Diwali de lumières scintillantes et de décorations festives. L’île de Yas située sur les rives d’Abou Dhabi a célébré le festival Diwali en décorant les principaux monuments et attractions, notamment Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, entre autres. Incidemment, un jour où le monde célébrait la fête de la lumière, de l’espoir et des couleurs, le Ferrari World Abu Dhabi a fêté son 11e anniversaire qui par coïncidence est tombé le même jour que Diwali.

Célébrations à l’île de Yas

Alors que les destinations emblématiques et les sites touristiques des îles Yas se sont illuminés de différentes couleurs, une série de spectacles de lumière, de lumières multicolores et de performances ont également attiré l’attention sur ces lieux. Le Yas Waterworld a également égalé le niveau d’opulence exposé par d’autres sites emblématiques en présentant une merveilleuse série de spectacles de lumière à l’occasion de Diwali. Un certain nombre de spectacles de lumière et de spectacles festifs ont également été présentés à l’Etihad Arena de la ville.

Même si Dipawali est traditionnellement un festival célébré par les personnes de foi hindoue dans la région de l’Asie du Sud, le festival, en raison de son opulence, de sa riche culture et de ses vibrations positives, s’est répandu dans toutes les villes et tous les pays du monde. Le festival en raison de ses valeurs universelles et de sa perspective de célébration est devenu un festival célébré par des personnes de toutes religions et de toutes ethnies.

L’île de Yas est devenue l’une des principales destinations de loisirs et de divertissement au monde. La vaste zone carrée de 25 km qui se situe sous les limites des îles de Yas offre une gamme de sports nautiques et automobiles. Situées à moins de 20 minutes en voiture du centre-ville d’Abou Dhabi, les îles Yas offrent tout ce que les touristes du monde entier recherchent, notamment des parcs à thème ultramodernes, une expérience de magasinage de premier ordre, des restaurants exquis, des complexes sportifs comprenant des terrains de golf et une comédie musicale finement réglée. et événements familiaux.

