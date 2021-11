Diwali 2021 : Regard sur les campagnes de marques publiées cette saison – Partie 1

Campagnes de marques diffusées à l’occasion de Diwali 2021.

Avec la saison de Diwali ici, les marques de toutes les catégories cherchent à se connecter avec leurs consommateurs pour répandre l’espoir et la positivité après ce que le pays a traversé au cours des 18 derniers mois. BrandWagon Online se penche sur certaines des campagnes déployées cette année–

Vivo – #JoyOfHomecoming

Ce Diwali, Vivo et Dentsu Impact ont lancé leur nouvelle campagne, « Joy of Homecoming » sur les plateformes principales et numériques. La campagne résume le rôle de la photographie sur smartphone pour raviver la joie des connexions et élever la joie festive.

GripInvest – #InvestInIndia

Grip Invest, une plateforme d’investissement nouvelle génération, a lancé une nouvelle campagne, « Invest in India », qui permet aux utilisateurs d’investir dans des entreprises qui construisent l’Inde d’une toute nouvelle manière. La société a lancé une vidéo sur Diwali soulignant comment les petits investissements ont la capacité d’autonomiser le pays de diverses manières et de créer les actifs dont le pays a besoin.

itel – ‘itel ke saath tyohaar sahi hai’

Itel a récemment sorti son nouveau film festif « itel ke saath tyohaar sahi hai » pour célébrer l’esprit des clients itel. Le film lancé avant Diwali montre comment la gamme de produits d’itel, allant de ses derniers téléviseurs et barres de son aux smartphones et gadgets intelligents, a rendu la vie meilleure et colorée pour ses consommateurs.

ZEE- #YehDiwaliKissonWali

Ce Diwali, OptimiZEE, le hub de contenu social de ZEE célèbre les histoires qui touchent une corde sensible avec sa campagne #YehDiwaliKissonWali. Mettant en vedette des acteurs tels que Zarina Wahab, Avtar Gill et Virender Saxena, et déployés sur les plateformes sociales de ZEE, les films décrivent un moment relatable et les innombrables histoires qui se déroulent avec le message #YehDiwaliKissonWali.

Greenlam Industries – Célébrez Diwali à la maison

Greenlam Industries Ltd. a publié une courte vidéo sur la célébration de Diwali à la maison. La marque célèbre la bonté de la vie et souligne l’importance de prendre le temps de « célébrer chez soi et de célébrer chez soi », ce Diwali.

Wiggles.in – #NoToNoise

Faisant place à une saison des fêtes exempte d’anxiété, de stress et d’agression pour les animaux de compagnie et les animaux, Wiggles.in a lancé sa campagne #NoToNoise Diwali qui vise à garantir que les animaux de compagnie et les animaux profitent également d’une saison des fêtes remplie de joie, de positivité et de bonheur. . #NoToNoise est actuellement en direct sur les plateformes de médias numériques et sociaux.

Ferrero Rocher – #MakeDiwaliGolden

Ferrero Rocher a lancé la campagne #MakeDiwaliGolden, mettant l’accent sur les « moments d’or de convivialité » et célébrant demain. Selon l’entreprise, la campagne s’appuie sur l’idée de se connecter avec vos êtres chers, de vous réunir et de créer des souvenirs en or.

Argent aux épices – Dil Se Diwali

Spice Money a lancé une nouvelle campagne de marque pour Diwali appelée « Dil Se Diwali », pour souligner et célébrer les progrès importants réalisés par l’Inde rurale dans l’adoption de l’écosystème des paiements numériques. La campagne est lancée à travers une TVC numérique qui lie l’esprit des traditions Diwali avec la transformation apportée par les paiements numériques.

ZING – « Soyez une étincelle avec ZING »

Avec Diwali au coin de la rue, ZING a lancé une campagne, « Soyez une étincelle avec Zing », qui exhorte les individus à « offrir » leur temps en étant des mentors pour ceux qui en ont besoin. La campagne vise à enrichir la vie des jeunes défavorisés, qui manquent de soutien pendant leurs années cruciales de croissance.

Shoppers Stop – Diwali commence avec Shoppers Stop

Shoppers Stop a lancé sa nouvelle campagne Diwali « Diwali commence par Shoppers Stop ». Avec cette campagne, Shoppers Stop souligne que Diwali n’est pas qu’une journée, il commence dans le cœur des gens.

