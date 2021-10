Diwali à travers le monde : comment différentes régions et confessions célèbrent la fête des lumières

Différentes régions et confessions ont leur propre raison de célébrer Diwali et c’est l’objet du festival.

Par Reya Mehrotra

Diwali est l’une des plus grandes fêtes hindoues, célébrée avec beaucoup d’enthousiasme non seulement en Inde mais aussi dans de nombreux autres pays. Les festivités, les réunions de famille, l’adoration de la déesse Kali et Lakshmi et les jeux ensemble rendent cette journée spéciale. Différentes régions et confessions ont leur propre raison de célébrer Diwali et c’est l’objet du festival.

Inde orientale

Au Bengale, à Odisha et dans certaines parties de l’est de l’Inde, Diwali est une affaire unique. Les Bengalis célèbrent la fête avec Kali Puja et offrent de la viande, du poisson et des fleurs d’hibiscus, entre autres, à la déesse. La puja se déroule pendant la nuit dans divers pandals installés dans la région. Les temples Kalighat et Dakshineshwar de Calcutta célèbrent une grande fête. À Odisha, les gens vénèrent leurs ancêtres au ciel. Pour rechercher leurs bénédictions, ils brûlent des bâtons de jute et espèrent avoir de la chance. Cette tradition s’appelle Kauriya Kathi. Ils vénèrent également la déesse Lakshmi et Kali et Lord Ganesha. En Assam aussi, la fête est célébrée avec beaucoup d’enthousiasme et les gens vénèrent la déesse Kali et Lakshmi.

Inde du Sud

Il n’y a pas beaucoup de différence dans la façon dont les Indiens du Nord et les Indiens du Sud célèbrent Diwali. Au Tamil Nadu, les lampes sont allumées et des offrandes sont faites au divin. Deepavali Legiyam, un médicament, est également préparé avec des herbes pour faciliter la digestion des riches aliments de fête et des sucreries. Dans le Karnataka rural, des programmes culturels et des compétitions sont organisés en dehors de la puja de Lakshmi tandis que dans les zones urbaines, la déesse Lakshmi et le seigneur Vishnu sont vénérés. Au Kerala, Diwali est une affaire chaleureuse où les familles accueillent des invités et célèbrent en allumant des lampes à huile. Cela commence par un bain d’huile rituel et un somptueux repas.

Australie

Comme une importante population indienne réside en Australie, Diwali est célébré au sein des communautés indiennes de Sydney et de Melbourne. La célébration de Diwali sur Federation Square à Melbourne est devenue une grande fête en Australie. Il est marqué par un grand spectacle de feux d’artifice, de danses traditionnelles indiennes et de spectacles culturels et artistiques qui permettent de se divertir en direct.

Amérique

Étant donné que les Indiens constituent une population de bonne taille aux États-Unis, Diwali est une fête célébrée dans les villes de l’Illinois, du New Jersey, du Texas et de la Californie. Les nuits de Diwali sont organisées par les temples où les prêtres exécutent les prières suivies d’un dîner communautaire. Comme partout dans le monde, les grands rassemblements familiaux et les échanges de douceurs font partie de la fête.

Singapour

Diwali est un jour férié à Singapour. Comme il a une grande population indienne, les rues sont pleines de fleurs, de lumières et de bruants. Les gens s’habillent et offrent des prières et des lumières. Les devantures de magasins sont décorées dans des tons de rouge et d’or et l’arôme flottant des fleurs et de l’encens remplit l’air. Les gens sont vêtus de leurs plus beaux atours alors que des prières sont tenues pour remercier le divin.

Maurice

Les Mauriciens de confession hindoue célèbrent Diwali en nettoyant et décorant leurs maisons, en portant de nouveaux vêtements et en distribuant des sucreries et des salés, comme ailleurs. Une fois le soleil couché, des lampes en argile sont allumées et des guirlandes colorées sont installées pour la décoration. Pas seulement Diwali, les Mauriciens célèbrent Ugadi, Noël, le festival du printemps chinois, Ganesh Chaturthi et Holi aussi.

Inde du Nord

Puisque Lord Ram aurait appartenu à Ayodhya, Diwali dans le nord est célébré avec beaucoup d’enthousiasme et est l’un des plus grands festivals. Au Pendjab, le festival marque l’arrivée des hivers et tandis que les sikhs célèbrent aux gurdwaras, les hindous du Pendjab vénèrent la déesse Lakshmi. Dans l’Uttar Pradesh, les célébrations se déroulent à grande échelle, notamment à Varanasi sur les rives du Gange. La rivière scintille de lampes en terre allumées flottant dans l’eau tandis que les échos de chants et de prières entourent la zone. Le Ganga aarti est un spectacle à voir

et Dev Deepavali suit Diwali. On dit que les dieux descendent sur Terre pour se baigner dans le Gange ce jour-là.

Inde occidentale

Au Gujarat, Diwali marque la fin de l’année. Le festival commence par Vaag Baras, Dhanteras, Kali Chaudash, Diwali, puis se termine par Bestu Varas, également connu comme le jour du Nouvel An. Il est suivi de Bhai Bij. Pour les Maharashtrians, les célébrations commencent par Vasu Baras, en l’honneur des vaches. Dhanteras s’appelle Dhanatrayodashi, où l’ancien dieu de la médecine Dhanvantari est vénéré, suivi de Narak Chatudarshi. Les Maharashtriens prient également la déesse Lakshmi et observent Diwali Cha Padva, pour célébrer l’amour du mari et de la femme. Les célébrations se terminent par Bhav Bij et Tusli Vivah, qui marque le début des mariages.

