Diwali Bash : les ventes en ligne augmentent alors que les habitants des petites villes passent au numérique

Avec une forte baisse du nombre de cas positifs au Corona, les clients et les vendeurs vont trop loin pour compenser les pertes de ventes lors du Diwali de l’année dernière, atténuées par la pandémie de Covid-19. En conséquence, les ventes hors ligne et en ligne ont enregistré une augmentation remarquable par rapport à celles de l’année dernière.

Surtension dans la vente de Diwali

La Confédération de tous les commerçants de l’Inde (CAIT) a annoncé une vente record de Rs 1,25 crore lakh Diwali pour les commerçants et les détaillants hors ligne, tandis que le site de remise en argent et de coupons en ligne CashKaro a vu le trafic augmenter de 8 fois pendant les ventes de Diwali.

En termes de conditions de vente, CashKaro a enregistré une croissance des ventes 5 fois supérieure avec environ 30 commandes lakh dans et autour de Diwali.

Le co-fondateur de CashKaro et EarnKaro, Swati Bhargava, attribue la performance aux offres lucratives annoncées par les marques, alors que les acteurs du e-commerce s’efforcent de capitaliser la montée en puissance de la tendance des achats en ligne.

Participation des petites villes

Contrairement à la tendance passée – lorsque les habitants des villes métropolitaines effectuaient la plupart des achats en ligne – cette fois, près de 50 % des ventes via CashKaro sont attribuées aux villes de niveau 2 à 6.

Cependant, la valeur moyenne du panier via CashKaro cette année a été enregistrée à plus de 3 020 Rs par commande.

Envie de réduire les dépenses festives ? Voici comment gérer vos envies de dépenser

Les utilisateurs résidant dans des régions non métropolitaines se transformant rapidement en acheteurs en ligne passionnés, CashKaro a décidé cette année de tripler ses dépenses de marketing numérique, en mettant l’accent sur les langues régionales.

Ce qui est chaud

Les téléphones mobiles se sont imposés comme un leader incontesté cette année, représentant 45% de toutes les commandes passées via CashKaro, avec Apple iPhone 11, Redmi Note 10 Pro Max, Samsung M32, Redmi Note 10S et Redmi 9 parmi les téléphones les plus vendus. .

Cette année également, le deuxième segment le plus populaire était la catégorie des appareils ménagers, avec LG et Whirlpool émergeant comme les marques de climatiseurs les plus vendues, tandis que Whirlpool, Samsung et Bosch émergeaient comme les marques de machines à laver les plus vendues.

CashKaro a été témoin d’une augmentation significative de la demande d’ordinateurs portables cette année, avec Asus A15, Dell Inspiron, Asus Vivobook et HP 14 émergeant comme les plus performants.

Avec les téléphones portables en tête du classement, les accessoires mobiles en tant que catégorie ont également mieux performé cette année, avec des produits comme les écouteurs BoAt, les haut-parleurs Echo Dot, RealmeBuds et les OnePlus Bullets, etc.

CashKaro a également connu une croissance incroyable des produits de beauté cette année, Ajio et Myntra offrant des remises intéressantes tout au long des ventes. Head & Shoulders, Parachute, Loreal sont en tête des charts dans cette catégorie, suivis de Dove, Maybelline et Lakme.

« Plusieurs marques de produits de beauté et de soins personnels destinés directement aux consommateurs, telles que WOW Skin Science, MCaffeine et Plum Goodness, ont également connu une croissance significative pendant la saison des fêtes », a déclaré Swati Bhargava.

