Diwali Muhurat Trading 2021: Vérifiez la date, le calendrier, l’importance et les stocks pour acheter ce Diwali

Les bourses ouvriront pendant une heure ce Diwali pour la séance de bourse ‘Muhurat’ le 4 novembre. BSE et NSE permettront aux investisseurs d’acheter et de vendre des actions de 18h15 à 19h15 sur Diwali. La séance d’échange de muhurat se tient chaque année à l’occasion de Diwali, pendant une heure. La communauté de courtage effectue Lakshmi Puja et le commerce au cours de cette période. La session de trading muhurat a une session de bloc avant la négociation normale et est suivie d’une session de clôture. L’année dernière, BSE Sensex a gagné 145 points pour terminer à son plus haut décompte de clôture à ce moment-là, tandis que NSE Nifty 50 a clôturé en dessous de 12 800.

Quand est-ce que Muhurat négocie?

Selon une notification de NSE, la session de bloc commencera à 17h45 le 4 novembre et se terminera à 18h. Elle sera suivie d’une session pré-ouverte entre 18h00 et 18h08. Le marché normal sera ouvert de 18h15 à 19h15, suivi d’une session Call Auction Illiquid et d’une session de clôture. Toutes les transactions exécutées au cours de cette séance de négociation de Diwali Muhurat entraîneront des obligations de règlement.

Pourquoi le commerce de Muhurat est-il effectué ?

Le commerce de Muhurat a une signification particulière car il marque le début d’une nouvelle année ou « Samvat ». Les investisseurs pensent que le trading de muhurat apporte richesse et prospérité tout au long de l’année à venir. La pratique a débuté en 1957 sur l’ESB et en 1992 sur l’ESN. D’après les récents mouvements du marché sur le trading de muhurat, Sensex et Nifty finissent généralement par monter en flèche au cours de cette session de trading spéciale. Ce commerce de muhurat marquera le début de Samvat 2078.

Sélection d’actions par Choice Broking

Tata Steel : ACHETER

Cible : Rs 1480/1700

Tata Steel s’est négocié dans le territoire supérieur avec un bon volume d’activité, confirmant la tendance haussière à long terme, selon Sumeet Bagadia, directeur exécutif de Choice Broking. « De plus, le prix s’est négocié au-dessus des moyennes mobiles simples de 50 et 100 semaines et a également plané au-dessus de la formation de nuage d’Ichimoku, ce qui soutient la tendance haussière à moyen et long terme », a-t-il déclaré. Actuellement, l’action se négocie à Rs 1342 par action.

Banque HDFC : ACHETER

Cible : Rs 1850/2130

Les analystes ont déclaré que l’action HDFC Bank a pris un bon support avec une extension de prix de 61,8% et est passée au-dessus des niveaux de 78,2% de son rallye précédent. « L’action s’est négociée à la hausse avec le volume. Au cours de la semaine dernière, il a dépassé le sommet précédent de 1641 niveaux, ce qui indique une force positive après une cassure de résistance », ont-ils déclaré. Les actions de HDFC Bank se négociaient à Rs 1653 par action mardi.

Manappuram Finance : ACHETER

Objectif : Rs 220/245

« Sur un graphique hebdomadaire, l’action a pris appui sur la ligne de tendance montante et a également formé le modèle d’engloutissement haussier dans les transactions précédentes et a confirmé la nouvelle cassure, ce qui indique une force haussière des prix », a écrit Sumeet Bagadia dans la note. Le titre a également connu un volume plus élevé au cours des dernières semaines, soutenant la marche à la hausse du titre. L’action se négocie actuellement à Rs 204 par action.

HCL Technologies : ACHETER

Cible : Rs 1370/1480

Le cours de l’action de la major informatique a bondi de près de 50% de fin avril à la dernière semaine de septembre, mais a depuis enregistré des bénéfices. « L’action a pris appui sur la ligne horizontale, ce qui indique un mouvement d’inversion du prix. De plus, l’action s’est négociée au-dessus de 100 DMA, ce qui a connu une tendance positive pour le moment. HCL Technologies se négocie actuellement à Rs 1 166 par action.

Raymond : ACHETER

Cible : Rs 520/590

L’action n’a cessé d’augmenter avec la formation de hauts et de bas plus élevés au cours des deux dernières semaines, suggérant une dynamique haussière à long terme, a déclaré Sumeet Bagadia. « En outre, sur un graphique journalier, la bande médiane de Bollinger et le niveau de retracement de Fibonacci à 50 % fournissent un soutien immédiat au prix, ce qui indique une nouvelle inversion du compteur », a-t-il ajouté. Le cours de l’action Raymond s’est établi à Rs 452 par action mardi.

