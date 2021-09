Diwali tôt ! Les ventes de logements augmentent de 113 % dans les 7 premières villes alors même que les prix augmentent ; pic massif de 300% à Hyderabad

in

Les ventes de logements ont bondi de 113% en glissement annuel dans les sept premières villes, passant d’environ 29 520 unités au troisième trimestre 2020 à près de 62 800 unités au troisième trimestre 2021, selon un rapport d’ANAROCK. La plupart des ventes (33 %) ont été enregistrées dans la région métropolitaine de Mumbai (MMR), suivie de la RCN (16 %).

Par rapport au troisième trimestre 2020, les prix moyens de l’immobilier ont augmenté de 3 % en glissement annuel au troisième trimestre 2021 dans les sept premières villes en raison de l’augmentation des coûts des intrants de développement – à 5 760 Rs par pied carré au troisième trimestre 2021 contre 5 600 Rs par pied carré au troisième trimestre 2020. Bengaluru a connu une croissance annuelle de 4 % passer à 5 150 Rs par pied carré contre 4975 Rs par pied carré à la même période l’année dernière.

Le rapport indique que les nouveaux lancements dans les 7 premières villes ont augmenté de 98% par an – d’env. 32 530 unités au T3 2020 à env. 64 560 unités au troisième trimestre 2021. Alors que MMR a continué à enregistrer le plus grand nombre de nouveaux lancements (d’environ 16 510 unités) au cours du trimestre, Hyderabad était juste derrière avec une nouvelle injection d’approvisionnement d’environ. 14 690 unités.

Fait intéressant, le segment intermédiaire (maisons au prix de Rs 40-80 lakh) et les maisons haut de gamme (prix b/w Rs 80 lakh à Rs 1,5 crore) continuent de dominer la nouvelle offre avec 41% et 25% des parts, respectivement. Le segment des logements abordables (unités dont le prix est inférieur à Rs 40 lakh) a vu sa part de l’offre diminuer à 24% au cours du trimestre.

Ventes en ville

Hyderabad a enregistré des ventes d’env. 6 735 unités au troisième trimestre 2021 – un pic massif de plus de 300 % par rapport au troisième trimestre 2020, principalement en raison d’un flux continu de nouvelles offres au cours des 4 à 5 derniers trimestres.

MMR et Pune ont également connu une augmentation significative des ventes au cours du trimestre par rapport aux autres grandes villes – de 128 % (environ 20 965 unités) à MMR et de 100 % (environ 9 705 unités) à Pune.

NCR et Bangalore ont vu leurs ventes augmenter d’env. 97% (environ 10 220 unités) et 58% (environ 8 550 unités) respectivement par rapport au T3 2020.

Chennai a vu env. 3 405 unités vendues au troisième trimestre 2021 – une augmentation significative de 113 % par rapport au troisième trimestre 2020.

Kolkata a vu ses ventes doubler au troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020, avec env. 3 220 unités vendues ce trimestre.

Commentant les tendances ci-dessus, Anuj Puri, président du groupe ANAROCK, a déclaré : « L’IT/ITeS continue de stimuler la majeure partie de la demande de logements dans les 7 premières villes… et les secteurs financiers se sont appuyés sur des taux de prêts immobiliers record et sur un sentiment croissant d’accession à la propriété. La culture actuelle de la FMH continue d’influencer le sentiment résidentiel sur deux fronts principaux : la demande globale de logements et la taille des unités. La campagne de vaccination rapide est un amplificateur de sentiment supplémentaire, en particulier en termes d’augmentation des visites sur site. »

« Avec une augmentation de 98 % des nouveaux lancements et une montée en flèche des ventes de logements de 113 %, le troisième trimestre 2021 contraste fortement avec cette période de l’année dernière. MMR et NCR ont représenté ensemble près de 50% des ventes globales de logements au cours du trimestre », a-t-il ajouté.

