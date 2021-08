Dix ans à nourrir les startups de la mode – WWD

Fin 2018, Nicole Muhammad a lancé Sew Elevated, une marque de mode modeste pour les femmes qui recherchent plus de couverture pour des raisons personnelles ou religieuses.

“Cela peut être isolant de gérer une marque comme celle-ci”, a déclaré Muhammad à WWD. « Je n’ai pas de personnel mais j’ai un ensemble d’entrepreneurs, de modélistes, de fabricants d’échantillons, de différentes usines avec lesquelles je travaille. Il n’y en a pas beaucoup comme moi venant de ce genre d’approche. Je me concentre sur les femmes de 30 à 60 ans. Cette tranche d’âge est négligée. Il y a une grande partie de la population qui veut être à la mode mais qui ne veut peut-être pas s’habiller de manière trop provocante. »

Muhammad, psychologue clinicienne de formation, crée maintenant ce qu’elle a qualifié d’ensembles deux pièces contemporains mais modestes, de vêtements d’extérieur, de tuniques, de robes et d’accessoires, avec beaucoup de couleurs et des tissus luxueux.

Pour mieux se connecter aux communautés de la mode et des affaires pour amener Sew Elevated vers de nouveaux sommets, Muhammad est un designer en résidence au programme Philadelphia Fashion Incubator, une organisation à but non lucratif 501c 3, exploitant un espace de studio rénové de 800 pieds carrés à l’intérieur du Macy’s Center Ville de Philadelphie.

Pour célébrer son 10e anniversaire, le Philadelphia Fashion Incubator organise une rétrospective interactive et marchande de 23 designers en résidence, passés et présents, intitulée « Illume » au Crane Arts Building de Philadelphie jusqu’au 10 septembre.

L’incubateur de mode a également marqué son année charnière en lançant une série hebdomadaire en ligne intitulée “Fashion Thursdays” mettant en vedette des personnalités de la mode et des chefs d’entreprise, et “Fashpreneurs”, un modèle d’abonnement éducatif en ligne avec plus de 50 heures de contenu axé sur les affaires pour la mode. entrepreneurs avec des entretiens de 60 minutes avec des initiés de l’industrie.

“L’incubateur a été très déterminant pour élargir mon approche de l’entreprise à la fois mentalement et stratégiquement, car il se concentre sur l’aspect commercial de la mode”, a déclaré Muhammad. « L’un des énormes avantages est l’opportunité de s’engager avec les anciens du programme, d’autres fondateurs et leaders de l’industrie et des professionnels des ventes, du marketing, de l’image de marque et de la finance. Ces choses sont importantes pour moi. L’incubateur dispose d’un studio de création, avec des machines à coudre, et nous pouvons faire des séances photos. On peut y faire toutes sortes de choses. Pendant la pandémie, nous nous sommes rencontrés au moins une fois par semaine sur Zoom, parfois deux à trois fois par semaine. J’ai eu plusieurs mentors, dans les domaines de la logistique et des systèmes commerciaux, du marketing et des ventes, m’aidant en termes de stratégie de marque, élargissant la façon dont j’engage et attire des clients en fonction de mes médias sociaux, envois par courrier électronique, blogs et explore la prochaine étape pour obtenir des produits dans les boutiques et le commerce de gros.

“Nous sommes comme un MBA pour les créateurs de mode”, a déclaré Elissa Bloom, directrice exécutive du Philadelphia Fashion Incubator. « Nous sommes une résidence dynamique d’un an axée sur le secteur de la mode. »

Le programme commence chaque année en mars et accueille cinq ou six entrepreneurs de la mode de la région de Philadelphie. “Pour être éligible, vous devez être en affaires depuis six mois à trois ans”, a expliqué Bloom. « Ces concepteurs ont déjà construit une fondation. Ils doivent avoir un produit, des ventes, un site Web et une certaine compréhension de qui est leur client. À bien des égards, nous fonctionnons comme un accélérateur. Bon nombre de nos designers en résidence ont besoin d’aide pour la fabrication ou la production, pour l’image de marque ou leurs stratégies de vente. Beaucoup d’entre eux ont besoin d’aide pour leur tarification et leur marketing numérique.

Les participants paient des frais mensuels de 300 $, bien que l’incubateur soit principalement soutenu par le Center City District (un quartier d’amélioration des affaires), la ville de Philadelphie, QVC, le cabinet d’avocats Ballard Spahr et Macy’s Inc.

Les participants au programme peuvent utiliser l’espace Macy’s sept jours sur sept et assister à des ateliers et à des discussions avec des chefs d’entreprise, des designers et des éducateurs. Ils ont entendu Barbara Kahn, professeur de marketing Patty et Jay H. Baker à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie ; Gary Wassner, PDG de la société d’affacturage de mode Hilldun Corp. et président d’Interluxe Holdings, et Lee Sporn, ancien avocat de Michael Kors, entre autres. Earl Boyd, d’Entrepreneur Works, rencontre les designers en résidence à titre de consultant.

“Lors de notre lancement, nous nous concentrions sur les récents diplômés qui lançaient des entreprises”, a déclaré Bloom. «Mais la démographie est passée de la plupart des milléniaux à maintenant beaucoup de femmes et d’entrepreneurs appartenant à des minorités dans leur deuxième ou troisième carrière. Beaucoup de gens ont réévalué leurs priorités, ce qu’est vraiment leur passion. Ils pivotent.

« L’autre grand changement, c’est qu’avant, les marques voulaient toutes faire des vêtements pour femmes. Or chacune de ces marques a des secteurs ciblés très spécifiques, comme les vêtements modestes, ou les bottes de sécurité. Les candidats que nous attirons sont différents. Ancienne architecte de Manhattan, Mamita Raddy a désormais une entreprise de surcyclage de saris. Nancy Conner, qui faisait auparavant du développement commercial dans l’industrie dentaire, crée maintenant des vêtements adaptés intelligents, y compris des chemises pour hommes et femmes avec Velcro », pour ceux dont les conditions rendent difficile l’habillement. « Beaucoup de designers qui participent à notre programme se concentrent sur des marchés mal desservis et fournissent des produits élégants de qualité. »

Selon Bloom, 50 personnes ont obtenu leur diplôme du programme et 70 % d’entre elles sont toujours en activité, dont deux qui génèrent des volumes de plusieurs millions de dollars. Elle a ajouté que les diplômés de l’incubateur qui dirigent des entreprises fournissent des affaires aux photographes, modèles, stylistes, fabricants, graphistes, imprimeurs et autres de la région de Philadelphie. “L’incubateur est vraiment une initiative de développement économique pour la ville de Philadelphie”, a déclaré Bloom.

« Lorsque j’ai postulé pour la première fois au Philadelphia Fashion Incubator en 2017, j’étais au tout début du développement de vêtements. Je n’avais pas complètement élaboré ma collection », a déclaré Amy Voloshin, cofondatrice avec son mari de PrintFresh, une marque de vêtements de nuit durables et diplômée du programme. “Je cherchais vraiment du soutien – un groupe de pairs avec qui apprendre et expérimenter des choses, pour être plus connecté à la scène de la mode de Philadelphie.”

Elle a déclaré qu’elle avait assisté à des réunions de groupe hebdomadaires avec des conférenciers invités abordant la conception technique, la production et d’autres sujets et qu’elle avait pu participer à la Fashion Week de Philadelphie. Elle avait également le designer Danny Noble comme mentor.

“C’était tellement génial de l’avoir comme mentor, d’avoir quelqu’un qui était passé par là, et qui pouvait fournir un sens aigu du design et des affaires et des conseils sur toutes les choses que j’ai dû surmonter”, a déclaré Volochine, qui conçoit des chemises de nuit. , des peignoirs brodés et des ensembles de pyjama longs, aux prix de 98 $ à 158 $. « Il m’a vraiment fait comprendre que la marque doit juste avoir un point de vue fort, que vous devez pouvoir la voir de l’autre côté de la pièce et savoir que tout est à vous, car il y a tellement de gens en compétition. … Les aspects d’apprentissage pur et le mentorat ont été incroyablement utiles.

Les autres créatrices en résidence actuelles de l’incubateur sont Elle Tobin, créatrice de la marque de vêtements et d’accessoires artisanaux Danielle Tobin ; Deborah Ann Mack de la marque éponyme de vêtements d’extérieur pour femmes; Namita Penugonda Reddy, fondatrice de la marque féminine Samsara Sari qui recycle les saris vintage, et Emily Soloby, qui crée des bottes de sécurité sous le label Juno Jones.

Soloby a déclaré qu’elle avait rejoint l’incubateur pour faire passer Juno Jones “d’une idée à une réalité puissante. Il s’agit de bien plus que des chaussures. Ce sont des bottes de sécurité élégantes pour les femmes dans des emplois comme l’ingénierie, l’architecture, la construction et toutes sortes d’industries dangereuses.

Soloby, qui exploite une école de conduite de camions avec une formation sur l’équipement lourd qu’elle et son mari ont acheté à un oncle, a lancé Juno Jones via Kickstarter en 2020. Son premier style de botte de sécurité est apparu en mars dernier et d’autres styles sont à venir pour l’automne. « Notre premier design a été externalisé, nous avons donc découvert ce que les femmes recherchaient. Nous avons envoyé des sondages et des croquis.

L’incubateur de mode de Philadelphie lui a apporté « un sens de la communauté » et le sentiment qu’il y a une équipe derrière elle, qui la soutient. « Vous pouvez obtenir des commentaires instantanés sur toutes sortes de choses, des affaires aux contrats en passant par le marketing. La deuxième chose est le réseautage. C’est incroyable de pouvoir parler au genre de professionnels qu’ils fournissent.