Dix ans après l’annonce d’un événement en direct, ‘Blue Crossroads’

Pionniers du rock classique/du blues rock DIX ANS APRÈS se produira bientôt pour les fans du monde entier une fois de plus, via un événement en direct. Doublé “Carrefour Bleu”, l’événement comprend trois performances d’artistes différents, DIX ANS APRÈS le 17 juin, BANDE ÉLECTRIQUE MARCUS BONFANTI le 1er juillet et MAXILLAIRE le 15 juillet.

le DIX ANS APRÈS une partie de la performance aura lieu le 17 juin à 21 h HAE (avec un accès en rediffusion disponible pendant 72 heures par la suite). Les billets sont disponibles à l’achat via boxoffice.mandolin.com.

Célébrant plus de 50 ans depuis sa formation, DIX ANS APRÈS fait toujours du blues rock classique avec un groove contemporain — membres originaux Ric Lee et Poussin Churchill ont continué cet héritage et sont maintenant complétés par un guitariste/chanteur Marcus Bonfanti et l’icône de la basse Colin Hodgkinson.

Dit Lee: “Les fans peuvent s’attendre à un concert d’une heure mélangeant le nouveau et l’ancien DIX ANS APRÈS des chansons telles que “Terre des vandales”, « Entendez-moi appeler », « J’aimerais changer le monde », « Dame de la cuillère d’argent », ‘Bonjour petite écolière’ et, bien sûr, ‘Je rentre à la maison’, plus d’autres pistes. D’après le montage fini que j’ai vu, nous avons capturé l’excitation d’un concert en direct malgré le fait qu’en raison des restrictions COVID, nous n’avions pas le droit d’avoir un public.”

DIX ANS APRÈS reste l’un des groupes anglais les plus prolifiques de tous les temps, continuant à tourner dans le monde entier. Ils se sont réunis pour la première fois depuis début 2020 pour cette performance unique du Subterania de Londres. Attendez-vous à une soirée spéciale et levez votre verre à l’une des légendes du rock qui roulent encore !

Le livestream n’est que le premier DIX ANS APRÈS offre pour 2021, selon Lee. “Le groupe a un nouveau [to the USA] album en direct, « Vivre naturellement », sortant le Deko Divertissement dans un avenir proche avec deux morceaux live bonus”, dit-il. “Suivant cela, Chrysalide Records sort un coffret “coquille de palourde” sorti ce mois-ci ou en juillet couvrant les années 1967 à 1975, et octobre de cette année est le 50e anniversaire de “Un espace dans le temps”, qui fut notre sortie américaine la plus réussie en 1970. Un album d’or à l’époque, il est maintenant certifié platine. La version studio de « J’aimerais changer le monde » (un hit du Top 40 AM), a été entendu pour la première fois sur cet album. Nous prévoyons actuellement de jouer tout ou presque tout l’album lors de nos prochains concerts. Avec de la chance, nous recommencerons à tourner en Europe plus tard cette année et, espérons-le, atteindrons les États-Unis en 2022. »

