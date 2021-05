Dix ans après le retour historique des Magpies à St James ‘Park, qui présentait le superbe but de Cheick Tiote

Newcastle rencontrera Arsenal à St James ‘Park ce week-end et cela fait dix ans depuis CE match.

Beaucoup de choses ont changé avec les deux clubs au cours de la dernière décennie, mais le choc de la Premier League du 5 février 2011 restera longtemps dans la mémoire.

Cheick Tiote a marqué l’un des buts les plus mémorables de l’histoire de la Premier League

Les Magpies restent la seule équipe de l’histoire de la Premier League à être jamais revenue de 4-0 pour obtenir un résultat – scellant un match nul 4-4.

L’atmosphère à St James ‘Park était électrique et malheureusement, il n’y aura pas de fans pour encourager les deux côtés pour le match de dimanche sur Tyneside.

Les choses ont mal commencé pour l’équipe d’Alan Pardew alors que Theo Walcott a frappé à l’intérieur dès la première minute après qu’Andrey Arshavin l’ait envoyé.

Deux minutes plus tard, Johan Djourou a dirigé sur un coup franc d’Arshavin pour doubler son avantage avant même que Newcastle ne se lance.

L’expulsion d’Abu Diaby a changé le jeu au début de la seconde période

Robin Van Persie a ajouté son premier à la 10e minute quand il a guidé son tir devant Steven Harper.

L’attaquant a ensuite fantôme entre Mike Williamson et Fabricio Coloccini pour porter le score à 4-0 seulement 26 minutes après le début du match.

«Ils étaient incroyables», a déclaré Barton au Newcastle Chronicle. «Nous étions légèrement en retrait, mais ils étaient aussi très, très bons et ils l’ont simplement exploité sans pitié.

«Ils étaient exceptionnels et vous pouviez voir pourquoi ils se disputaient le titre. Ils ont marqué relativement tôt et sont passés à l’overdrive et je me souviens avoir pensé ‘Pouvons-nous garder le score bas?’ »

Les choses ont commencé à changer pour Newcastle après la pause, cependant.

L’arrière central Djourou a boité après 48 minutes tandis qu’Abou Diaby a été expulsé pour avoir posé sa main sur le cou de Joey Barton et l’avoir poussé au sol.

Newcastle a été brillant en seconde période dans ce qui a été l’un des meilleurs matchs de Premier League de tous les temps

Barton a ajouté: «C’est l’envoi d’Abou Diaby qui ne fait que changer l’élan. Ils avaient cessé de ronronner, de jouer au football Rolls Royce et de passer, passer, passer tout d’un coup à “ Oh non, nous avons dix hommes ” et l’élan dans le stade vient de changer.

«Nous n’avions jamais pensé que nous reviendrions à 4-4, mais vous pouviez juste ressentir l’énergie et l’élan. Nous avons récupéré un but et je vous le dis, si ce match durait cinq minutes de plus, nous l’aurions gagné parce qu’ils étaient partis.

«Émotionnellement, ils étaient partis.»

L’équipe locale a réduit le déficit lorsque Laurent Koscielny a fait tomber Leon Best dans la surface et Barton a converti le penalty.

Best a fait 4-2 et a donné de l’espoir à Newcastle lorsqu’il a tiré au-delà de Wojciech Szczesny.

Un deuxième penalty de Barton, après une autre faute de Koscielny, a rendu le retour encore plus proche avec sept minutes de match à jouer.

Puis Cheick Tiote a marqué cette objectif de faire 4-4 et d’envoyer les fans de Newcastle, ceux qui ne sont pas partis à la mi-temps, sauvages.

Alan Pardew et tout le monde à St James ‘Park ne pouvaient pas croire ce qu’ils avaient vu

Tiote a écrit son nom dans l’histoire de Newcastle – sa frappe a été présélectionnée pour le but de la décennie du club – alors qu’il frappait une volée absolument magnifique de l’extérieur de la surface dans le coin inférieur après qu’Arsenal n’ait pas réussi à dégager un coup franc.

Aucune équipe avant ou depuis n’a annulé un déficit de quatre buts pour obtenir un point sur un match.

«Je me souviens juste d’être assis dans le vestiaire après, complètement touché émotionnellement», a déclaré le gardien Harper.

«J’ai toujours dit que Newcastle était une montagne russe émotionnelle et que c’était la montagne russe d’être un footballeur professionnel en 90 minutes: penser” Cela pourrait être dix “pour presque gagner le match en une heure et demie.”

Le regretté Tiote, qui est malheureusement décédé d’un arrêt cardiaque en juin 2017 lors d’une séance d’entraînement pour le club chinois Beijing Enterprises, sera sûrement dans les pensées des fans de Magpies dimanche.

Et ils espèrent que les stars actuelles de Toon pourront produire plus de moments de magie et un autre résultat mémorable contre les Gunners.