dix ans de prison de plus pour l’assassin de Marta Calvo

11/05/2021 à 08:51 CET

Thérèse Dominguez

Vint le jour. Marisol Burón Flores, la mère de Marta Calvo, présentera ce vendredi au Congrès des députés l’Initiative Législative Populaire (ILP) avec lequel vous avez l’intention d’ajouter un nouveau crime à Code pénal: celui de cacher un cadavre quand le meurtrier cherche à minimiser sa responsabilité criminel évitant une autopsie qui révélerait chacun des crimes commis sur la victime. L’objectif avec l’inclusion de ce nouveau type de délinquance est qu’il s’agisse d’un crime à entité autonome – et non d’une simple circonstance aggravante – passible de peines allant de 6 à 10 ans de prison.

Marisol Burón, lors d’une interview à Valence. | MIGUEL ANGEL MONTESINOS

La présentation de l’ILP, déjà avancée par Levante-EMV à la mi-septembre, a lieu à deux jours après le deuxième anniversaire du meurtre de Marta Calvo aux mains prétendument de Jorge Ignacio P. J., qui pendant tout ce temps n’a pas voulu collaborer efficacement à la découverte du corps. Au contraire. L’enquête menée par le groupe conjoint formé par les agents des homicides de la Garde civile de Valence et de l’UCO a permis de prouver que la seule version que l’accusé a donnée du corps – qui l’a démembré et l’a jeté dans neuf sacs différents dans trois conteneurs d’Alzira et de Silla – c’était un mensonge. Huit mois de recherches vaines de la dépouille de la jeune femme dans la décharge de Dos Aguas attestent du mensonge.

La présentation de l’ILP, qui devra s’appuyer sur au moins un demi-million de signatures de citoyens recueillies dans un délai maximum de neuf mois, donne corps à une revendication que réclame la mère de Marta depuis le début de l’enquête. Mais, comme le rappelle le texte juridique qui soutient l’ILP et est approuvé par Marisol elle-même, « Il ne s’agit pas seulement de ma fille, mais de toutes les familles qui souffrent ou ont vécu ce que je vis« , entre autres, celui de Marta del Castillo, dont le corps continue d’être retrouvé près de 13 ans plus tard.

Un demi-million de signatures

Marisol Burón, avec une partie de sa famille et le psychologue urgentiste Mariano Navarro, C’est aussi le moteur de la plateforme qui, sous le nom de ‘Por Marta Calvo. Où sont mes droits ?’, canalisera le processus de collecte des signatures, qui aura deux canaux, le présentiel et le télématique, et qui sera lancé dès que le Congrès aura analysé la demande qui est présentée dans l’hémicycle à 17h00 ce vendredi et donne son feu vert au projet une fois qu’il aura vérifié qu’il répond à toutes les exigences requises par la loi pour cette hypothèse législative.

La commission promotrice de l’ILP envisage de réaliser cette collecte de signatures en face à face en se rendant sur des dates et événements à forte affluence pour toucher le plus grand nombre de citoyens possible, et elle peut également être souscrite via un signature avec accès à la plateforme depuis tous les réseaux sociaux.

En 2018, il y avait déjà eu une tentative de créer le type criminel de dissimulation d’un cadavre après un meurtre, qui dans ce cas a promu le Parti populaire comme une proposition non de loi et qui n’a pas prospéré.

La plate-forme de Marta Calvo. Où sont mes droits ? est né en marge de tout parti ou courant politique et ne recherche que la participation des citoyens dans sa quête pour « sauvegarder les droits des victimes de meurtriers qui, comme celle de ma fille, aggravent la douleur des familles en cachant ce qu’elles ont fait avec le corps simplement pour rechercher un avantage procédural et éviter une peine plus lourde », conclut Marisol Burón.