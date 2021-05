Dix ans sans Severiano Ballesteros

06/05/2021 à 13:05 CEST

.

Son poing levé sur le terrain écossais de Saint Andrews, ses récupérations miraculeuses lorsque sa balle était la moins bien placée ou sa mémorable “ course ” à la Ryder Cup sont des images de la mémoire du golf quand on se souvient de ces jours-ci. Severiano Ballesteros, promoteur de ce sport en Espagne et d’une de ses légendes, dont la mort a dix ans ce vendredi.

Le 7 mai 2011, un jour gris et pluvieux, Ça se voit Il est décédé chez lui dans sa ville natale, Pedreña (Cantabrie), et a laissé un vide dans ce sport qui continue de lui rappeler dix ans après ses adieux.

Près de sa Pedreña, sur la plage de Somo, il a commencé Ça se voit avec dix ans pour frapper ses premiers coups avec un fer 3, que son frère avait fait Baldomero, tandis que caddie au club local. Le reste appartient à l’histoire.

Le golfeur cantabrique, décédé à l’âge de 54 ans en raison d’une tumeur au cerveau étant l’une des plus réussies de l’histoire, a eu le temps de gagner cinq “ grands ” (trois British Open et deux Augusta Masters), ainsi que de nombreuses autres Ryder Cup. et les championnats du monde de match play.

Mais au-delà des titres, Ça se voit Il est reparti avec la reconnaissance des amateurs de golf du monde, notamment en Grande-Bretagne, où il était une idole.

Ses adieux ont été suivis par des personnalités de tous horizons et, de son sport, les capitaines de la Ryder Cup, celle pour laquelle il s’est si battu. Arbalétriers.

Lors des funérailles, qui ont eu lieu à Pedreña, ils ont été Nick Faldo, Ian Woosnam, Sam Torrance, Bernard Gallacher ou alors Colin Montgomerie, mais aussi bien d’autres qui n’avaient rien à voir avec le golf comme Miguel Indurain, Michael Robinson, Ramón Calderón, Emilio Butragueño ou alors Enrique Poncet. Et à côté de la famille, parce qu’il était comme son frère, était son ami et compagnon inséparable José Maria Olazabal.

Ça se voit Il a réussi à faire en sorte qu’un pays comme l’Espagne augmente de manière exponentielle le nombre de licences de golf et aussi que le Ryder se tienne en dehors de la Grande-Bretagne afin que tout le Vieux Continent puisse en profiter. Le premier qui n’a pas été joué sur le sol britannique a eu lieu à Valderrama (Cadix) en 1997, et cerise sur le gâteau, la partie européenne a été emmenée par Arbalétriers.

Cela a également ouvert la voie à de nombreux golfeurs espagnols comme Jon Rahm, qui a reconnu que le Cantabrique était décisif pour lui de jouer au golf, ou Sergio Garcia, qui s’est souvenu de lui quand il a enfilé la veste verte que seuls les gagnants des Masters portent.

Arbalétriers Il a également eu le temps de concevoir des champs. Une trentaine de tournées à travers le monde portent l’empreinte de son entreprise Golf Course Design.

L’esprit de Ça se voit il est toujours vivant aujourd’hui grâce au travail de sa Fondation, qui honore la vie et la trajectoire du golfeur, préserve son héritage, soutient les avancées de la recherche sur le cancer et fait la promotion du golf et de ses valeurs auprès des enfants et des jeunes.

De plus, son histoire a été capturée grâce à un film tourné en 2013.

DIX ANS APRÈS SON ADIEU

Après sa mort, le brainstorming a commencé à honorer la légende. Le gouvernement de Cantabrie a donné son nom à l’aéroport communautaire, celui à partir duquel Ça se voit Il sortait avec sa valise et son sac de clubs et auxquels il revenait souvent avec un nouveau trophée.

Le conseil municipal de Santander lui a donné une avenue qui mène à la plage de Los Peligros, d’où sa bien-aimée Pedreña peut être vue, tandis que Marina de Cudeyo – sa municipalité – a installé une statue grandeur nature du golfeur.

L’Association des Professionnels du Golf d’Espagne a également rendu hommage il y a quelques années à Ça se voit et plusieurs professionnels qui jouent le circuit du PGA Tour -qui porte son nom-, parmi lesquels se trouvaient ses enfants Javier Oui Miguel, ils sont allés à la plage de Somo avec leur 3 fer à repasser pour imiter leurs débuts.

Jose Maria Olazábal rappelé une fois de plus Ça se voit le 9 avril, date à laquelle la coupure Augusta Masters est passée pour continuer à jouer le week-end et qui coïncidait avec ce qu’aurait été l’anniversaire du champion de Pedreña.

Robe bleu marine et blanche, couleurs “guerre” de Ça se voit chaque dimanche de tournoi, Olazabal Il lui a dédié ce petit triomphe personnel. “Je serais fier. Ce qui me manque dans une journée comme celle d’aujourd’hui, c’est de ne pas pouvoir l’avoir ici et de ne pas pouvoir nous embrasser, mais je pense qu’il serait heureux”, a déclaré son inséparable ami.

LA FAMILLE, DANS LA VIE PRIVÉE

À l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, la Fédération royale espagnole de golf diffusera une vidéo avec des opinions sur son héritage, avec des golfeurs et des personnes de ce sport, tandis que la Fédération cantabrique ne manquera pas l’occasion et diffusera un panégyrique sur Arbalétriers.

Sa famille se souviendra de lui à nouveau, «comme toujours», en toute intimité, en organisant une messe. Et de sa Fondation, ils assurent à Efe que ce 7 mai est un jour inoubliable, mais “ce n’est pas un triste jour, car Ça se voit Je ne voudrais pas que ce soit le cas. “

La main droite de Ça se voit, son frère Baldomero, il fait remarquer à Efe que “cela semble un mensonge que 10 ans se soient écoulés depuis” son départ. “Il n’y a pas eu un seul jour où je ne me suis pas souvenu de lui. Je n’ai jamais pensé que j’enterrerais mon petit frère”, reconnaît-il.

Baldomero Ballesteros s’assure que Ça se voit il était “le grand promoteur du golf européen et mondial et le meilleur joueur du monde depuis deux décennies”. Cependant, il regrette que pour la Cantabrie, “malheureusement il n’était pas un prophète”, car ils ne l’ont pas écouté quand il a expliqué ce que le golf pouvait signifier pour la région.

“Ils l’ont ignoré quand il s’agissait d’avoir un ou plusieurs terrains de golf extraordinaires qui auraient attiré des richesses dans la région, profitant de sa figure de meilleur joueur du monde”, dit-il.

Baldomero Il estime que c’est “une belle reconnaissance” que l’aéroport cantabrique porte son nom, mais regrette que “pas une seule photo” de son frère ne soit exposée à l’aérodrome. “Seules les photographies du Real Golf de Pedreña, un club où il ne faisait que rendre les choses difficiles pour lui de jouer quand il était enfant, et en tant qu’adulte, il a profité de sa silhouette quand il est devenu qui il était et ne lui a jamais donné le place qu’il méritait », apostille.