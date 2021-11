Dix cas de virus Zika confirmés à Kanpur

Le Zika est un virus transmis par les moustiques qui se propage par piqûre de moustiques infectés. (Image représentative : IE)

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a déclaré lundi que 10 cas de virus Zika avaient été confirmés à Kanpur alors qu’il intensifiait la surveillance pour vérifier sa propagation, ont déclaré des responsables. Depuis la confirmation du premier cas de virus Zika dans l’État en octobre, le gouvernement de l’Uttar Pradesh procède à des tests d’échantillons à grande échelle, selon un communiqué officiel. Jusqu’à présent, un total de 645 échantillons ont été envoyés à la King George’s Medical University (KGMU), a-t-il indiqué, ajoutant que sur ces 253 échantillons ont été collectés auprès de personnes présentant des symptômes de fièvre et 103 échantillons concernent des femmes enceintes.

Un total de 10 patients ont été testés positifs jusqu’à présent dans le district de Kanpur de l’État, a-t-il indiqué. Le Zika est un virus transmis par les moustiques qui se propage par piqûre de moustiques infectés.

Avec des cas de Zika signalés dans l’État, le ministre en chef Yogi Adityanath avait déclaré dimanche que le département de la santé devait assurer une surveillance stricte pour contrôler la propagation du virus et entreprendre une désinfection porte-à-porte fréquente et approfondie et des campagnes de brumisation pour vérifier la reproduction des moustiques. . Les gens devraient être sensibilisés aux mesures préventives et encouragés à maintenir la propreté, avait-il déclaré.

Le Département de la santé de l’État a mené un vaste exercice de désinfection à grande échelle, de campagnes de surveillance à l’échelle de l’État, de pulvérisation de produits chimiques anti-larves, de buée et de campagnes de propreté, a-t-il déclaré.

Les agents de santé ont effectué des visites à domicile pour identifier les patients atteints de fièvre virale, de maladies à transmission vectorielle et d’autres symptômes. Dans le cadre de la campagne, jusqu’à présent, plus de 39 897 ménages ont été visités et plus de 1 61 535 personnes ont été sensibilisées aux mesures de prévention.

