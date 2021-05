Dix célébrités qui se montrent franches sur les problèmes de fertilité ⋆ .

Pexels / Espace négatif

Ces stars semblent espérer qu’en discutant publiquement de leur lutte pour concevoir des bébés, cela leur permettra de dire à d’autres femmes confrontées au même problème qu’elles ne sont pas seules.

La plupart des femmes ont rêvé de devenir mère, même si le chemin vers la maternité n’est pas toujours facile. Des millions de personnes, y compris des célébrités, luttent contre l’infertilité et certaines d’entre elles ont été honnêtes avec leurs problèmes.

En partageant leurs difficultés de fertilité avec les fans, ces stars semblent espérer que cela leur donnera en quelque sorte plus d’informations sur la façon dont les autres peuvent gérer les problèmes. Discuter publiquement de la question leur permet également de dire à d’autres femmes confrontées au même problème qu’elles ne sont pas seules.

Ce sont des stars qui s’ouvrent sur leur lutte pour la fertilité.

1. Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard a partagé qu’elle s’était tournée vers un guérisseur spirituel maori alors qu’elle luttait pour concevoir son premier enfant. «J’étais vraiment en difficulté et j’avais des défis», le «Monde jurassique: royaume déchu», A déclaré la star à Entertainment Tonight dans une interview en 2018. «J’ai appris que j’allais avoir besoin d’une intervention chirurgicale mineure pour concevoir.»

Au lieu de subir une intervention chirurgicale, Bryce a déclaré qu’elle avait trouvé la réponse à sa lutte grâce à des séances maories. À propos du chef maori, elle a déclaré: «Immédiatement, sans que je dise quoi que ce soit, il a vu ce qui se passait et a expliqué la situation. Il a fait un travail corporel très physique et rigoureux, et il y avait une sage-femme là-bas qui m’a aidé à respirer tout au long de l’expérience. Comme elle le souhaitait, Bryce est tombée enceinte d’elle et du premier enfant de son mari Seth Gabel peu de temps après la séance. «Nous n’essayions même pas! Sa séance m’a complètement guérie », a jailli Bryce.

2. Lena Dunham

Lena Dunham s’est ouverte sur le fait dur qu’elle n’aura jamais d’enfant biologique dans un essai vurnerable pour Harper’s Magazine en novembre 2020. «Au moment où j’ai perdu ma fertilité, j’ai commencé à chercher un bébé», a-t-elle écrit, se rappelant d’elle décision de subir une hystérectomie à 31 ans. «Après près de deux décennies de douleur chronique causée par l’endométriose et ses ravages peu étudiés, j’ai fait enlever mon utérus, mon col de l’utérus et un de mes ovaires. Auparavant, la maternité semblait probable mais pas urgente, aussi inévitable que de sortir du short en jean, mais dans les jours qui ont suivi mon opération, je suis devenue profondément obsédée par cela.

Trois ans plus tard, Lena a découvert la FIV, en disant: «Si nous les récoltions avec succès, elles pourraient être fécondées avec du sperme de donneur et portées à terme par un substitut. Malheureusement, le médecin lui a dit qu’ils «n’étaient pas en mesure de féconder l’un des ovules».

3. Tyra Banks

Un des Tyra Banks«les rêves, c’est avoir des enfants. «Depuis que j’ai 24 ans, je disais chaque année:« J’aurai des enfants dans trois ans »», alors le «Le prochain top model américain»A dit le créateur et l’hôte à PEOPLE. En 2015, Tyra a partagé son parcours de FIV dans l’émission FabLife, en disant: «Je suis tellement fatiguée de voir sur mes réseaux sociaux, pourquoi n’avez-vous pas d’enfants? Pourquoi tu n’as pas d’enfants? Vous ne savez pas ce que je traverse, vous n’avez aucune idée. C’est vraiment difficile. J’ai vécu des moments traumatisants et pas si heureux.

Le “Danser avec les étoiles»L’hôte l’a finalement accueillie ainsi que le premier fils de son petit ami Erik Esla via la technologie de procréation assistée (TAR) et la maternité de substitution. Tyra a annoncé l’arrivée de leur fils York Banks Asla sur Instagram en janvier 2016, écrivant: «Alors que nous remercions l’ange d’une femme qui a porté notre bébé miracle pour nous, nous prions pour tous ceux qui luttent pour atteindre cette joyeuse étape.»

4. Dylan Dreyer

Dylan Dreyer est une maman heureuse de deux enfants, mais son parcours de grossesse n’a pas été facile. Le “Aujourd’hui»Le co-animateur a écrit pour Glamour:« Après la naissance de Calvin, j’avais découvert qu’à 37 ans, il me restait à peu près autant d’œufs que quelqu’un dans la quarantaine. En plus de cela, j’avais eu des cicatrices utérines et une chirurgie ultérieure – les chances n’étaient pas grandes. La situation l’a amenée à faire une fausse couche alors qu’elle était enceinte pour la deuxième fois. «Passer de ce niveau élevé de découverte que nous étions enceintes à ce niveau extrême – juste avant que j’aille au travail – c’était comme un cauchemar devenu réalité», a-t-elle déclaré à propos de cette époque.

«Vous doutez de vous-même. Qu’ai-je fait de mal? J’ai repensé à tout ce que j’avais fait au cours des dernières semaines: ai-je trop marché? Ai-je fait trop d’exercice? N’aurais-je pas dû faire ceci ou cela? J’ai même pensé à un moment quelques jours plus tôt où mon frère m’avait jeté une boule de neige dans le dos », a-t-elle ajouté. La fausse couche ne l’a pas empêchée d’essayer car elle a commencé la FIV en mai 2019. Deux mois plus tard, Dylan et son mari Brian Fichera ont annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant.

5. Emma Roberts

Emma Roberts est l’une des nombreuses femmes qui ont du mal à concevoir un bébé. Dans une interview accordée à Cosmopolitan en 2020, le «histoire d’horreur américaine”L’actrice a parlé de son difficile voyage pour finalement devenir maman alors qu’elle était enceinte d’un petit garçon avec un petit ami Garrett Hedlund. «Il y a quelques années, j’ai appris que j’avais une endométriose non diagnostiquée depuis que je suis adolescente», a-t-elle expliqué.

«Quand j’ai découvert ma fertilité, j’étais un peu abasourdi. C’était si permanent, et bizarrement, j’avais l’impression d’avoir fait quelque chose de mal. Mais j’ai commencé à m’ouvrir à d’autres femmes, et tout d’un coup, il y a eu un nouveau monde de conversation sur l’endométriose, l’infertilité, les fausses couches, la peur d’avoir des enfants. J’étais tellement reconnaissant de découvrir que je n’étais pas seul dans ce cas. Je n’avais rien fait de «mal» après tout », a poursuivi l’actrice. Emma l’a accueillie, ainsi que le premier enfant de Garrett, un enfant nommé Rhodes, le 27 décembre de cette année-là.

6. Nicole Kidman

Nicole Kidman eu un «tour de montagnes russes» avec des problèmes de fertilité. Parler de l’accueillir avec son mari Keith Urban‘s deuxième enfant en décembre 2010 à une «porteuse gestationnelle», l’actrice oscarisée a déclaré: «Après avoir accouché et ensuite… voir mon enfant naître de cette façon, l’amour que j’ai ressenti pour notre mère porteuse… elle était la femme la plus merveilleuse faire ça pour nous.

«Je suis émue même d’en parler parce que je lui en suis très reconnaissante», a-t-elle poursuivi en révélant sur le programme «60 minutes» de Nine Network. «Tout le monde connaît la déception, la douleur et la perte que vous traversez en essayant et en luttant contre la fertilité… [it] est une si grande chose. J’ai fait un tour de montagnes russes avec fertilité.

7. Jaime King

Jaime King a reçu un diagnostic d’endométriose, d’adénomyose et de syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) en plus d’une grossesse extra-utérine à l’âge de 28 ans, entraînant cinq fausses couches. «Chers amis, j’ai écrit un article sur mon parcours personnel avec la conception de mon fils et après. Je viens de voir que c’était hors de mon Instagram et je l’ai supprimé sans le vouloir. Les histoires et les commentaires qui ont été partagés étaient profondément émouvants », a déclaré le«Hart of Dixie” Star.

«J’espère que non seulement en tant que femmes mais aussi en tant qu’hommes, maintenir un dialogue ouvert sur ces questions et sensibiliser les jeunes femmes souffrant de douleur, les familles qui luttent en privé et toutes les femmes qui souffrent de quelque manière, forme ou forme dans ce domaine», le L’actrice a déclaré, ajoutant: «Je veux que les médias sociaux soient le changement d’honnêteté et de véritable connexion #youarenotalone. Je t’aime, je te soutiens et je suis là pour toi. ”

8. Gabrielle Union

Gabrielle Union a détaillé sa bataille contre l’infertilité dans ses mémoires, «Nous allons avoir besoin de plus de vin». Le “L’amener sur»La star, qui a traversé des années de cycles de FIV ratés et environ neuf fausses couches, a écrit sur le livre:« Les jours où j’avais l’impression de faire le tour du drain émotionnellement, physiquement, spirituellement, je me suis permis d’avoir un moment de panique. Si j’avais besoin de mettre des “ plages ” et de pleurer avec Bette Midler, Je l’ai fait. Je me suis permis d’être un humain effrayant.

L’actrice a cependant dit aux autres de garder espoir. «Les problèmes de fertilité frappent tellement de gens», l’épouse de Dwyane Wade a dit sur “Aujourd’hui«. «Vous n’êtes pas obligé de vous cacher dans l’ombre, d’aller à votre rendez-vous chez le médecin sous un déguisement complet. Vous n’êtes pas défectueux. Vous faites partie d’une très, très, très grande communauté qui comprend chaque étape que vous avez traversée. Il y a de l’espoir.” Gabrielle et Dwyane ont accueilli leur premier enfant, une fille nommée Kaavia James, le 7 novembre 2018 via une mère porteuse.

9. Kim Kardashian

Kim Kardashian n’est pas étranger à partager des choses avec ses dévots en ligne. Le “L’incroyable famille Kardashian“Star, qui partage quatre enfants avec le rappeur Kanye West, a révélé qu’elle souffrait de prééclampsie lors de ses deux premières grossesses et de placenta accreta lors de deux accouchements et avait subi cinq opérations pour réparer des dommages internes. Cela l’a incitée à opter pour des substituts pour leurs deux plus jeunes enfants, Chicago et Psalm West.

Elle a révélé qu’après avoir donné naissance à North, il lui était difficile de concevoir à nouveau. «Après la naissance de ma fille, j’ai continué à congeler mes œufs. J’ai pu tomber enceinte grâce à cela avec mon fils Saint, puis il me restait deux embryons », a déclaré Kim à l’époque. «Je suis tellement reconnaissant pour les substituts. Je suis vraiment reconnaissant pour ma famille. J’ai grandi avec tant de frères et sœurs. J’adorais juste être dans un grand environnement. J’aurais traversé la même douleur et le même dos pour le résultat d’avoir mes bébés. Tout cela en valait la peine.

10. Chrissy Teigen

Une autre star qui avait été honnête à propos de son infertilité était Chrissy Teigen. En 2016, avant l’arrivée de leur premier-né, l’épouse de John legend s’est ouverte sur la question en révélant qu’elle avait choisi le sexe de son bébé pendant la FIV. «La grande question était de savoir pourquoi cela ne fonctionnait pas pour nous quand j’étais jeune et qu’il était en bonne santé. J’ai pensé que les gens tombent enceintes par accident tout le temps! Comment cela peut-il arriver?” les “Bataille de synchronisation labiale»A déclaré le co-animateur au magazine SELF.

«Émotionnellement, cela pourrait être vraiment difficile», a-t-elle dit, ajoutant: «Quand vous avez ces hauts et ces bas-bas, et que vous êtes, comme un coucou. Vous ne voulez pas donner d’espoir, mais bien sûr, vous le faites. » Chrissy a accueilli leur fille Luna et leur fils Miles avec une FIV, alors qu’elle obtenait une grossesse naturelle pour leur troisième enfant. Malheureusement, Chrissy a partagé en octobre 2020 qu’elle avait fait une fausse couche lors de sa troisième grossesse.

