Dix chaises vides au dîner du réveillon, dix personnes toujours portées disparues ce Noël

31/12/2021

Tamara Morillo

Ce ne sont que dix noms sur les centaines qui ont disparu tout au long de 2021. Dix sur les milliers qui restent absents depuis le décompte : Jesús, María Dolores, Wangyu Chen, María, Ana Isabes, Stéphanie et Leonardo, Manuela, Ignacio, Juan Manuel …

Ils ont disparu, ils n’ont laissé aucune trace. Leurs familles cherchent et attendent. Ils n’ont qu’un souhait : les retrouver, les embrasser à nouveau.

Ana Isabel Picazo

Elle a 39 ans et sa famille la recherche depuis le 29 janvier 2021. Elle a disparu à Tarazona de la Mancha (Albacete). Quelques jours plus tard, sa voiture a été retrouvée, à proximité de la gare ferroviaire et routière d’Albacete. La voiture était déverrouillée et les clés étaient dedans. À l’intérieur se trouvaient son téléphone portable, des documents et un sac plein de nourriture. Il a été exclu qu’il soit monté à bord d’un train ou d’un bus.

Image de balise Juan Manuel Castillo

Il a 41 ans et sa famille le recherche depuis le 11 juin. Il a disparu à Ayamonte (Huelva). Il mesure 1,80 centimètre, et au moment de sa disparition il pesait 75 kilos. Cheveux bruns courts et ondulés. Il a le teint fin et a les yeux marrons.

Maria Dolorès Martinez

Elle a 58 ans et sa famille la recherche depuis le 15 septembre. Il a disparu à Utrera (Séville). Son mari est parti à la campagne et elle est restée à la maison. Quand il est arrivé, María Dolores n’était pas là. Ils ont fouillé la zone et les routes les plus proches. Ils n’ont pas trouvé de réponses.

Jésus Bengoa

Il a 68 ans et sa famille le recherche depuis le 13 décembre. Il a disparu à Vitoria. A midi il quitta la maison, comme tous les jours, pour se promener. Il a toujours tracé le même itinéraire. Ils ne l’ont plus revu. Les recherches ne s’arrêtent pas et ils ne trouvent pas où il se trouve.

Wangyu chen

Elle a 14 ans et sa famille la recherche depuis le 3 août. Il a disparu à Malaga. Il mesure 1,60 mètre, a de longs cheveux noirs, de la même couleur que ses yeux. Elle est mineure, donc sa disparition est à haut risque, inquiétante.

Stéphanie et Leonardo Centeno

Ils ont 5 et 6 ans. Leur père les recherche depuis le 29 janvier. Ils ont disparu à Estepona (Malaga). Ce jour-là, leur mère est venue les chercher à l’école et, depuis, ils n’ont plus revu aucun des trois. Après la plainte de l’homme, l’alerte d’enlèvement parental a été activée.

Maria Chico Prieto

Elle a 76 ans et sa famille la recherche depuis le 7 août. Il a disparu à A Torre da Enfesta (La Corogne) lors du court trajet qui sépare sa maison de celle d’une nièce. Il souffrait d’Alzheimer. Ils ne l’ont plus revue.

Ignace Palmero

Il a 30 ans et sa famille le recherche depuis le 14 juillet. Il a disparu à San Cristobal de la Laguna (Tenerife). Sa trace s’est perdue dans la région de Valle Guerra. Son portable est éteint depuis. Il n’y a eu aucun mouvement sur son compte bancaire non plus. Il mesure 1,72 mètre, a le teint corpulent, a les cheveux bruns bien qu’il soit rasé et les yeux marrons.

Manuela Barbosa

Elle a 66 ans et sa famille l’attend depuis le 13 juillet à Redondela (Pontevedra). Il a des problèmes de santé et a besoin de médicaments. Il marchait vers la maison de sa fille, mais il n’est jamais venu. Il n’est pas exclu que, désorientée, elle ait pu prendre un moyen de transport car elle transportait de l’argent et des papiers.

Maria Sierra González

Elle a 72 ans et sa famille la recherche depuis le 1er août à Gandía (Valence). Il a des problèmes de santé et a besoin de médicaments. Sa famille indique que la désorientation est la cause de la disparition. Après des recherches interminables, ils n’ont pas pu le trouver.