Dix des artistes clés qui ont influencé le rock ‘n’ roll

Basé sur les premiers sons captivants d’une guitare électrique amplifiée et d’un harmonica gémissant, le son du Chicago blues tel que nous le connaissons maintenant a été fortement influencé par les premiers bluesmen de Delta qui ont migré vers le nord dans les années 40. Au milieu du siècle, ce nouveau style de musique passionnant pouvait être entendu tous les soirs dans les clubs du South Side de Chicago.

Alors que toutes les formes de blues ont joué un rôle déterminant dans le développement de la musique populaire, le blues de Chicago en particulier a directement influencé les premières stars du R&B, les pionniers du rock’n’roll et les actes phares au Royaume-Uni. Des eaux boueuses, par exemple, a influencé Chuck Berry, qui ferait la transition de son blues électrifié au rock’n’roll dans les années 50. De l’autre côté de l’Atlantique, des artistes émergents comme Eric Clapton, Les pierres qui roulent, et les Animals s’inspirent stylistique du blues de Chicago – et réinterprètent souvent les standards du blues pour leurs propres albums. Même plus tard, les groupes américains aiment Les Allman Brothers ont créé leur propre version sudiste du blues de Chicago.

Ci-dessous, uDiscover compte dix des meilleurs artistes de blues de Chicago, dont l’influence s’étend sur les continents, les genres et les générations.

Big Bill Broonzy

Célèbre pour des normes souvent couvertes telles que “I Can’t Be Satisfied” et “The Midnight Special”, Big Bill Broonzy (1903 – 1958) était une figure vitale dans le développement de la musique blues et a contribué à populariser le genre à travers l’Amérique. L’un des artistes les plus polyvalents de son époque, Broonzy (né Lee Conley Bradley) a joué un hybride de styles, incorporant des éléments de musique folk, de spiritualité, de ragtime et de country blues, ainsi que des instruments acoustiques et électriques. Broonzy a aidé à inaugurer le son du blues de Chicago d’après-guerre, passant le flambeau à des artistes comme Muddy Waters et Willie Dixon et influencer tout le monde Tom Jones et Jerry Garcia à Eric Clapton et Ray Davies des Kinks.

Junior Wells

Mieux connu pour sa chanson signature, «Messin ‘With The Kid», et l’album très acclamé de 1965, Hoodoo Man Blues, Junior Wells (1934 – 1998) a joué un rôle important dans le développement du style harmonica blues amplifié et dur qui est devenu synonyme de blues de Chicago. Wells collaborait fréquemment avec le virtuose de la guitare Buddy Guy, ainsi qu’avec Muddy Waters, Willie Dixon et Earl Hooker. Plus tard, il trouvera un succès croisé dans le monde du rock, en tournée avec les Rolling Stones.

Sonny Boy Williamson

Surnommé le «père de la harpe de blues moderne», Sonny Boy Williamson (1914-1948) était un véritable visionnaire, l’un des rares artistes à intégrer l’harmonica comme un instrument expressif et principal. Au cours de sa brève carrière, mais très prolifique (interrompue lorsqu’il a été tué dans un vol), Williamson a joué sur des centaines d’enregistrements et a servi de mentor à de nombreux grands artistes de blues de Chicago d’après-guerre, notamment Junior Wells, Muddy Waters, et Jimmy Rogers. Parmi ses succès figuraient des standards populaires tels que «Stop Breaking Down», «Good Morning, School Girl» et «Shake the Boogie».

Otis Rush

Connu pour ses notes grésillantes et longues et courbées, le guitariste (et célèbre gaucher) Otis Rush (1934 – 2018) a établi le son blues de Chicago «West Side» – caractérisé par des styles plus doux et influencés par le jazz et une section de cornes robuste. Inspiré par son compatriote bluesman Muddy Waters, Rush a commencé sa carrière d’enregistrement au milieu des années 50, marquant un succès avec son premier single, «I Can’t Quit You Baby», suivi du «Double Trouble» régulièrement repris. Grâce à une apparition sur le très influent Chicago / The Blues / Today! série, ainsi que des apparitions régulières dans des festivals à travers les États-Unis et l’Europe, Rush est devenu un favori des rockers émergents comme Eric Clapton, Michael Bloomfield et le fondateur de Fleetwood Mac Peter Green.

Petit Walter

Souvent comparé à des goûts de Jimi Hendrix ou alors Charlie Parker, virtuose de l’harmonica Petit Walter (1930 – 1968) reste le seul artiste à être intronisé au Rock and Roll Hall of Fame spécialement pour ses talents d’harmonica. Dans un moment d’éclat, Walter a été le premier artiste à attacher un micro à l’harmonica, lui permettant de se démarquer aux côtés des guitares électriques. Puis il est allé plus loin: utiliser le microphone pour créer de nouveaux sons révolutionnaires, grâce à la distorsion. C’était une approche radicale qui se répercuterait sur la musique rock pendant des décennies. En tant qu’artiste solo, Little Walter a marqué 14 succès du Top Ten R&B, dont “You’re So Fine” (1954) et le top des charts “Juke” (1952) – le seul single d’harmonica instrumental à avoir atteint le n ° 1.

Bo Diddley

L’inventeur du rythme à cinq accents immédiatement reconnaissable («The Bo Diddley Beat»), chanteur, auteur-compositeur, guitariste et producteur Bo Diddley (1928 – 2008) a joué un rôle central dans le développement du rock’n’roll. Le récipiendaire du Grammy Lifetime Achievement Award et intronisé au Rock and Roll Hall of Fame a également lancé une variété de techniques de guitare – qui peuvent toutes être entendues dans des tubes comme “Who Do You Love?” et “Pretty Thing”. L’influence de Diddley, quant à elle, est audible dans des centaines de chansons d’autres artistes, y compris celles de Les Beatles, Elvis Presley, Les pierres qui roulent, Buddy Hollyet The Clash.

Willie Dixon

En tant qu’auteur de standards omniprésents tels que «Je veux juste te faire l’amour», «Hoochie Coochie Man», «Little Red Rooster» et «You Can’t Judge a Book By Its Cover», lauréat d’un Grammy et Rock and Roll Temple de la renommée Willie Dixon (1915 – 1992) est synonyme de blues de Chicago – et à juste titre. En plus de son travail prolifique en tant qu’auteur-compositeur et interprète, Dixon a également travaillé dans les coulisses – repérage, écriture et production d’actes pour Records d’échecs et Cobra Records. Plus tard, il a établi sa propre empreinte et est resté un défenseur des artistes de blues et de blues tout au long de sa vie.

Loup hurlant

Un performer puissant et magnétique, Loup hurlant (1910 – 1976) et sa voix en plein essor étaient une présence imminente sur la scène blues de Chicago. Né dans le Mississippi, Wolf était un protégé de la légende du Delta Blues Charley Patton et a établi sa carrière dans le Sud avant de déménager à Chicago. Là, il a enregistré des succès durables tels que «Smokestack Lightnin», «Killing Floor» et «Spoonful». Dans les années 60 et 70, Wolf élargit sa palette, collaborant avec des musiciens de rock, psychédéliques et free jazz émergents, dont Eric Clapton, Steve Winwood, Louis Satterfield, Phil Upchurch et Bill Wyman.

Copain Guy

Intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, lauréat du Kennedy Center et Buddy Guy (né en 1936) est l’un des guitaristes les plus influents de l’histoire. Guy a commencé sa carrière en tant que musicien de session, accompagnant Muddy Waters, Howlin ‘Wolf et Koko Taylor. Il a également formé un partenariat fructueux avec le joueur d’harmonica Junior Wells, aboutissant à une poignée d’albums de blues clés. Mais c’est au cours des prochaines décennies que Guy émergera en tant qu’artiste solo prolifique et interprète électrisant, qui fut une fois déclaré «le meilleur guitariste vivant» par Eric Clapton. Aujourd’hui, il reste un artiste actif et joue plus de 100 spectacles chaque année.

Des eaux boueuses

Surnommé le «père du blues moderne de Chicago», Muddy Waters (1915 – 1983) a amené son Delta blues dans le Nord, où il est devenu l’une des figures les plus importantes de la scène d’après-guerre. Six fois lauréat d’un Grammy et intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, Waters a connu le succès dans les années 50, enregistrant des standards de blues tels que «Hoochie Coochie Man» et «I’m Ready». Au cours des deux prochaines décennies, cependant, il connaîtra un succès croisé massif avec une nouvelle génération de fans de folk et de rock. L’influence de Waters est incommensurable. Les Rolling Stones, par exemple, se sont nommés pour l’une de ses chansons, alors qu’il a été cité par AC / DC, Jimi Hendrix, ZZ Top, Paul Rogers et Eric Clapton, parmi des dizaines d’autres. Ses chansons souvent couvertes, quant à elles, continuent de vivre.

Qui sont vos favoris du blues de Chicago? Faites-nous savoir ci-dessous!