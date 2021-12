Dix documentaires colombiens de 2021

Entre la violence, l’absurde, la beauté et la résilience qui caractérisent ce pays complexe appelé La Colombie, il y a d’innombrables histoires incroyables. Douleur, joie, surréalisme, terreur sont quelques-unes des choses que vivent quotidiennement des millions de personnes et qui nourrissent cet imaginaire collectif qui nous unit en tant qu’êtres humains, citoyens et surtout humains.

Et c’est peut-être une des plus belles choses que nous laissent les documentaires produits dans ce pays, car dans une nation où les discours ont tendance à déshumaniser l’autre, le cinéma nous rappelle que nous sommes tous des êtres humains, avec des sentiments, avec des passés, avec des démons et des avec des succès.

Cette année, nous avons pu assister à plusieurs documentaires qui plongent dans toutes les couches de la société. De l’espoir de l’après-conflit, aux cicatrices de la corruption ; en passant par l’origine des mouvements culturels, pour accéder aux luttes qui cherchent à préserver l’environnement.

C’est plus qu’une liste ou un top, c’est un hommage à ces yeux qui voient au-delà d’une image préfabriquée et avec leurs caméras décident de parcourir cette terre à la recherche de son essence la plus profonde. C’est pourquoi ils n’ont pas d’ordre particulier : ils sont tous une invitation à être surpris, intrigué et ému par la vie en Colombie.

Dans un contexte hostile comme la guerre de Colombie, qui présente des réalités sans rapport avec la douceur, l’amour et la magie, ce long métrage raconte l’histoire de Yimarly et Cristian, deux anciens guérilleros amoureux qui déposent les armes et retournent à la vie civile.

Bien que le film se déroule pendant le processus de paix, l’un des moments les plus marquants de l’histoire de notre pays, il s’agit avant tout d’une approche du monde intérieur de chacun d’eux et des difficultés qu’ils doivent traverser en couple. «Nous l’avons abordé de cette façon parce que c’était quelque chose qui s’est produit de manière organique en raison du type de personnages qu’ils sont. Ils sont très spéciaux. Cela n’arrive pas à n’importe qui. Ce n’est pas un film qui a des images du conflit. Et bien que le contexte politique soit indéniable, il n’en est pas le protagoniste. Je me sens très chanceux de les avoir rencontrés car, après tout, ce sont eux qui ont créé l’histoire », nous a confié Bernal dans une interview.

Et c’est qu’en des temps troublés, où le mot paix semble continuer à être une utopie, une histoire comme celle-ci, qui montre que toute terre, aussi stérile soit-elle, est propice à la naissance de l’amour, ce documentaire est comme nourriture spirituelle pour continuer à croire que nous pouvons nous frayer un chemin en tant qu’humanité à travers les sentiers les plus agressifs qui existent.

L’absurde et le ridicule sont deux constantes de l’État colombien. Revoir l’histoire de la Colombie, c’est constater beaucoup de bêtises, dans lesquelles beaucoup d’argent a été gaspillé au profit de personne. Des choses comme un énorme pont en béton situé au milieu de la jungle qui ne mène nulle part. Ce documentaire du géographe, professeur et chercheur, Simón Uribe, parle de un mégaprojet qui était censé relier Pasto à Mocoa, mais il reste là, suspendu comme une énorme cicatrice grise au milieu du vert de la jungle.

Ceci est une réflexion sur la façon dont il semble que la corruption fait partie de l’ADN national et comment le paysage d’un pays qui est vendu comme moderne, prospère et prospère, est plein de » éléphants blancs « , rappels du chaos et de l’ambition de ceux qui administrent cette terre. Avec des plans spectaculaires de la jungle, des gens et de cette structure, Simón Uribe nous montre le vrai visage du réalisme magique.

En 2021, le documentaire Verde como el oro, réalisé par Isabella Bernal, a vu le jour. Cette œuvre met la loupe sur le méga-projet minier Quebradona, au sud-ouest d’Antioquia ; un endroit où plus de 90 % des terres font l’objet d’une demande de titres d’exploration minière. La société sud-africaine AngloGold Ashanti Elle a l’intention d’exploiter à Jericó -bien que la discussion implique d’autres municipalités-, à trois heures de Medellín, 4,9 millions de tonnes de concentré de cuivre (80%), d’or et d’autres minéraux. Et tandis que plusieurs natifs de la région ont été séduits par les promesses d’emplois, il y en a d’autres qui craignent les impacts environnementaux. Dans l’article, les autorités nationales sont mises en garde contre une éventuelle catastrophe à cet égard, qui affecterait la communauté et l’une des espèces phares du pays : l’ours à lunettes. Vert comme l’or est aussi un document extrêmement nécessaire, puisqu’il met sur la table la nécessité de discuter du modèle extractiviste du pays et de la voix des communautés lorsqu’elles décident de l’avenir de leur territoire.

Avec le regard sensible et féministe de Priscila Padilla, également directrice de La nuit éternelle des douze lunes, ce documentaire explore l’histoire de Luz, originaire de la communauté indigène Embera-Chamí et qui découvre à l’âge de dix-sept ans qu’elle n’a pas de clitoris. Ainsi, entre chants, tissus, récoltes et sa voix comme principal instrument narratif, l’histoire se déroule dans les rues de Bogotá, une ville qui se heurte parfois à sa culture, qu’elle a dû brusquement quitter.

Dans le même temps, nous voyons Luz partager avec Claudia, une étudiante en soins infirmiers arrivée dans la ville déplacée par la violence, et qui a un lien fort autour de sa culture et de la cosmogonie qui habite chacune d’elles. A travers cette amitié et un projet de plantes médicinales, on voit aussi comment petit à petit plusieurs femmes de la communauté se réunissent pour parler de plaisir, de leur corps et de tout ce dont elles ressentent le besoin pour guérir.

De Radiónica, nous avons eu l’occasion de parler avec Padilla de cette production. Elle nous a confié qu’au-delà de vouloir critiquer les femmes Embera, l’un des objectifs de ce travail est d’ouvrir une conversation sur le plaisir et le corps de la femme, une conversation que la société nous a appris à taire et à censurer depuis que nous sommes des filles.

Un portrait de famille est une image très complexe. En surface, tous les membres très gracieux et souriants semblent vivre une vie parfaite et heureuse, mais au fond, les fractures, les traumatismes et l’insouciance sont la règle. Peu de gens osent s’immerger dans le dysfonctionnement familial, et dans son premier long métrage, Mercedes Gaviria se plonge dans son noyau familial pour dresser un portrait cru et critique de sa maison.

Fille du célèbre cinéaste, Victor GaviriaDès son plus jeune âge, elle était devant l’objectif de son père, mais dans cette pièce les rôles sont changés et elle commence à diriger son père, alors qu’il dirige à son tour La femme de l’animal (2016). Il s’agit à la fois d’un dialogue et d’un questionnement, d’un journal de famille et d’un exercice psychologique qui touche de multiples fibres et nous invite à réfléchir sur nos propres relations familiales.

De l’autre côté

Ivan Guarnizo

Après tant de blessures, peut-on se réconcilier ? Avec cette question en tête, Iván Guarnizo et son frère se sont lancés dans un voyage à travers la jungle, en prenant comme feuille de route le journal que sa mère a écrit pendant les deux années où elle a été kidnappée par les FARC EP. Bien que la signature de l’accord de paix entre les guérilleros et l’État colombien ait déjà eu lieu, la situation était loin d’être stable dans les zones qu’ils prévoyaient de visiter. Leur mère, qui à ce moment-là était déjà décédée, leur avait dit qu’elle avait déjà pardonné et qu’elle ne voulait pas que quiconque expérimente ce qu’elle devait vivre. Ils, suivant ce chemin du pardon, recherchent une guérilla avec qui elle avait eu une relation quasi mère-enfant pendant la captivité. Et là, la question de la réconciliation est devenue plus réelle que jamais.

Ce film raconte l’histoire de María Dionisia Navarro, également connue sous le nom de Mama Icha, revient en Colombie après plusieurs années passées aux États-Unis. A 93 ans, il sent que la fin de sa vie est proche et il ne pense qu’à une chose : retourner dans sa ville natale. Mompox, après avoir émigré crême Philadelphia il y a des décennies pour aider sa fille à s’occuper de ses petits-enfants.

Ainsi, rêvant de se bercer dans les bras du fleuve Magdalena au crépuscule, entourée de ses proches et de ses voisins, dans la cour de la maison qu’elle a construite pendant ses années d’absence avec l’argent qu’elle a envoyé de l’étranger, Icha se retrouve avec divers problèmes liés à des relations familiales détériorées qui commencent à la confronter. Molina construit alors un beau film traversé de réflexions sur la famille, la migration, l’identité et la vieillesse.

Dans les années 90, le hip hop est entré en force en Colombie. Peu à peu, les jeunes du pays ont non seulement commencé à être fascinés par cette culture, sa musique, ses danses et son esthétique, mais ils ont aussi trouvé un moyen d’expression et une soupape d’échappement à la violence et à la marginalisation. Parmi les premiers rappeurs de Bogotá, un groupe appelé Gotas de Rap s’est distingué, pionnier de cette culture et aujourd’hui un groupe culte dans tout le pays.

Avec les voix de ses protagonistes et avec une riche archive d’images. Raúl Ocampo parvient non seulement à raconter l’histoire de Gotas de Rap, mais il nous donne un aperçu de ces premières années sauvages du hip hop colombien, tout en réfléchissant à combien il est difficile d’être jeune dans ce pays. Publié sur YouTube pour être consommé librement, il s’agit sans aucun doute d’une pièce historique de la contre-culture colombienne.

Ce n’était pas une année facile en Colombie : une pandémie, une crise économique, une paix qui semble s’évaporer chaque jour et une épidémie sociale qui, même si elle est étouffée pendant un certain temps, continue de palpiter malheureuse dans de nombreux coins de ce pays fragmenté. . Le documentaire créé par 404 Producteur se concentre sur ce dernier événement, racontant ce qui s’est passé dans le pays en 2021 et montrant de manière choquante les événements qui se sont déroulés à Cali depuis le 28 avril. Des journalistes et des producteurs audiovisuels ont dépeint la grève nationale et les affrontements qui ont conduit à la confrontation entre les citoyens et entre les différents secteurs sociaux et le gouvernement. Ce n’est pas facile à voir car c’est une plaie encore ouverte, mais c’est un document qui devient nécessaire face à un présent et un futur qui exigent vérité, mémoire et la nécessité pour nous de revoir notre construction sociale.

La seconde sépulture d’Alexandrine

Raul soto

Présentant un voyage mystique, traversé de rêves, le lien entre la vie et la mort, la cosmogonie ancestrale, l’histoire du chaman Alejandrino Carupia, qui quatre ans après sa mort rend visite à sa femme, Teresa Bailarín, en rêve, demandant un nouvel enterrement, est l’axe narratif de ce beau documentaire.

Ainsi, l’histoire montre comment Teresa prépare les rituels nécessaires, liés aux croyances de la communauté Embera Eyabida pour exaucer les vœux de son mari, dont le corps est désormais momifié.. Le film, réalisé par Raúl Soto, raconte ensuite entre chants, mythes, rites et plantes, le voyage de Teresa entre deux mondes, tout en montrant comment certains membres de la communauté craignent que l’esprit d’Alejandrino ne devienne un « aribadá », un être qui endommage les récoltes, provoquant la maladie et la mort.

Ce film a mérité plusieurs prix, parmi lesquels se distinguent le Prix ​​spécial du jury Mayahuel pour le long métrage documentaire ibéro-américain au Festival international du film de Guadalajara ; en 2020, pour le Language Award au Festival International du Film et des Arts Indigènes de Wallmapu ; au Chili 2021 et pour le Prix du meilleur film latino-américain au Festival latino-américain des langues autochtones au Pérou 2021.