Dix États donnent des millions aux cliniques anti-avortement grâce à l’argent fédéral destiné aux familles nécessiteuses .

Au moins 10 gouvernements d’États à travers les États-Unis utilisent l’argent fédéral destiné à aider les familles nécessiteuses, pour aider les programmes « alternatives à l’avortement », selon des articles de presse.

Les États sont : l’Indiana, la Louisiane, le Michigan, le Missouri, la Caroline du Nord, le Dakota du Nord, l’Ohio, l’Oklahoma, la Pennsylvanie et le Texas.

Chacun prend de l’argent du fonds fédéral d’assistance temporaire pour les familles nécessiteuses et le donne à des programmes gérés par l’État qui visent à décourager les gens de se faire avorter, selon le journal The Hill.

Les cliniques alternatives à l’avortement sont destinées à aider à offrir une aide financière et à proposer des tests aux femmes célibataires qui se retrouvent face à des grossesses non désirées et inattendues.

Les États procèdent à ces transferts depuis des années, le premier exemple date de 2001 en Pennsylvanie. Le montant exact que les gouvernements des États ont transféré dans ces cliniques au fil des ans n’est pas connu. Cependant, le Guardian a déclaré que le budget de l’État du Missouri avait envoyé 26 millions de dollars aux cliniques anti-avortement depuis 2017.

Un rapport complet devrait être publié par le groupe de responsabilité « Equity Forward ».

