Dix États permettent désormais aux adultes de se faire vacciner contre le COVID, alors qu’environ un quart des Américains ont été vaccinés ⋆ .

Dix États ouvriront les vaccins contre les coronavirus à tous les adultes cette semaine, environ un mois avant l’objectif initial du président Biden le 1er mai pour que tout le pays soit éligible aux vaccinations.

Lundi, les restrictions de vaccination pour les personnes de 16 ans et plus seront supprimées au Kansas, en Louisiane, au Dakota du Nord, en Ohio, en Oklahoma et au Texas. Le Minnesota suivra mardi, puis l’Indiana et la Caroline du Sud mercredi et le Connecticut lèvera ses restrictions jeudi, selon USA Today.

La Californie jeudi abaissera l’âge minimum à 50 ans. Mardi, les conditions d’éligibilité de New York passeront de tous les adultes de 50 ans et plus à 30 ans et plus, selon le Daily Mail.

Quarante-six États et le district de Columbia ont tous déclaré qu’ils respecteraient la date limite d’éligibilité de Biden du 1er mai.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté que plus de 143 millions de doses de vaccin COVID-19 ont été administrées, sur plus de 180 millions administrées. L’agence fédérale affirme également que plus de 25 pour cent des personnes aux États-Unis ont reçu au moins une dose d’un vaccin.

