Dix faits et curiosités du trente-sixième jour

14/05/2021

Act. À 10 h 46 CEST

1. Koke, 500 jeux

Koke, capitaine du Athlète de Madrid Il a atteint 500 matchs en tant que footballeur de la première équipe de Rojiblanca dans la victoire contre le Société réelle, qui a servi son équipe à consolider le leadership.

Au total, il y a 352 correspondances de Ligue, 39 des Copa del Rey, 73 des Ligue des champions, 29 des Ligue Europa, deux des Super Coupe d’Europe et 5 des Supercoupe d’Espagne honorer une carrière marquée par sept titres, tous de l’ère Simeone (deux ligues européennes, deux super coupes d’Europe, une ligue, une coupe et une super coupe d’Espagne), et cela pourrait être huit si l’Atlético finissait par gagner cette ligue.

Il n’a qu’un mythe rouge et blanc devant lui: le Badajoz Adelardo Rodriguez, qui a ajouté 553 matchs en 17 saisons et remporté dix titres.

2. Barcelone, une victoire lors de ses quatre derniers matchs

Barcelone n’est pas allée au-delà du nul contre lui j’ai soulevé dans le Ciutat de Valence et accentué une mauvaise séquence qui peut l’avoir laissé sans titre de champion.

La boîte Ronald Koeman a subi une crise lors de la dernière étape du tournoi, dans laquelle il n’a réussi à ajouter une victoire qu’à ses quatre derniers matchs. Cinq points sur onze qui ont conduit au déraillement des Catalans. Il n’a gagné qu’à Valence et perdu avec Grenade. Il a également attaché avec le j’ai soulevé et avec lui Athlète de Madrid.

3. Séville, deux points derrière leur record

Séville a battu Valence et n’est qu’à deux points de son record en Première division. En l’absence de deux matchs, il totalise 74 points, deux de moins que les 76 qu’il a obtenus lors de la campagne 2014-2015 avec Unai émeri sur le banc.

La boîte Julen lopetegui il a déjà réussi à égaler son meilleur bilan de victoires en First. Il en accumule 23, les mêmes qu’il a réalisé ce parcours, 2014-15, avec Emery. Des chiffres qui, dans les deux cas, peuvent s’améliorer dans le reste de la saison.

4. Celta, quatre victoires consécutives

le celtique a remporté le Getafe et accumule quatre victoires consécutives. Villarreal, j’ai soulevé Oui Osasuna a précédé la victoire contre Getafe. Seize points qui ont mis l’équipe galicienne sur les rives de la zone européenne.

C’est la deuxième fois cette saison que le Celta exécute une séquence comme celle-ci. Le précédent était en décembre dernier, vient d’arriver l’entraîneur argentin Eduardo Coudet quand il a battu le grenade, Sportif, Cadix Oui Alaves.

5. Betis, neuf matchs sans perdre

Le Betis a ajouté un point dans Ipurúa avant le Eibar et porté à neuf le nombre de rencontres sans connaître la défaite qui l’ont installé aux positions européennes.

L’ensemble chilien Manuel Pellegrini, qui n’a concédé que deux défaites lors de ses vingt derniers matchs, connaît sa meilleure séquence depuis 2007.

6. L’Athletic renoue avec la défaite

Athlétique a perdu contre Huesca, ce que les retrouvailles avec la défaite de l’équipe de Marcelino Garcia Toral qui a accumulé neuf rencontres sans connaître la défaite.

Depuis qu’il est tombé avec lui Atletico Madrid au Metropolitano le 10 mars, l’Athletic avait réussi à marquer dans tous ses matches. Sept nuls et deux victoires ont entraîné l’équipe basque avant de tomber contre Huesca.

7. Levante est celui qui a le plus de points contre les trois premiers

le j’ai soulevé a dessiné contre lui Barcelone et est devenue l’équipe cette saison qui a réalisé le plus de points contre les trois premiers du classement, le Athlète de Madrid, l’équipe du Barça et le Real Madrid.

Le personnel de Paco Lopez ils ont gagné 0-2 et sont à égalité à un moment donné avec l’Atlético de Madrid. Contre le Real Madrid, ils ont perdu 0-2 au premier tour mais ont gagné 1-2 à Valdebebas. Et contre Barcelone, il a perdu son premier match 1-0 mais a réussi à marquer un point lors de son dernier match, dans le Ville de Valence. Au total, huit points ont été ajoutés par Levante contre les trois équipes de tête de la Liga.

8. Getafe, sans objectif

le Getafe perdu contre lui celtique et il a été laissé sans voir une porte. Un fardeau qui pénalise tout José Bordalás près de la zone de relégation qu’il n’a pas réussi à marquer lors de douze de ses dix-sept derniers matchs.

L’équipe madrilène a souffert Vigo sa troisième défaite consécutive. Ils n’ont réussi à remporter qu’un de leurs onze derniers matchs, à Huesca, le 25 avril.

.9. Elche, une victoire en onze jours

le Elche a été dépassé par Alaves pour enchaîner son troisième match perdu consécutif. Une séquence qui a ancré l’équipe de Fran Scribe, qui n’a pas gagné depuis qu’il a battu Levante à partir de la fin du mois d’avril.

Au cours des onze derniers jours, Elche n’a pu ajouter qu’une seule victoire. Pendant ce temps, il a perdu sept matchs et a fait match nul trois. Trois points sur trente-trois en jeu.

10. EL VALLADOLID DIX JEUX SANS GAGNER.

le Valladolid perdu pour lui Villarreal et a prolongé sa mauvaise séquence. L’équipe de Sergio Gonzalez, avant-dernier du classement de la zone de relégation, relève ses matchs sans gagner à dix.

Six nuls et quatre défaites, c’est l’équilibre de l’équipe de Pucelano qui a la pire séquence avec Sergio comme entraîneur et la plus pauvre depuis 2010.