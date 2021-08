Dix-huit équipes de Formule 3 se disputent 10 places à partir de 2022

in

Le directeur général de la FIA Formula 3 a révélé que 18 équipes avaient exprimé leur intérêt à faire partie de la série en 2022, avec seulement 10 créneaux disponibles.

La grille actuelle accueille 30 pilotes de 10 équipes différentes exécutant trois voitures chacune, et les équipes se sont jointes sur un cycle de trois ans lorsque la série a été formée en 2019 – le temps de définir la grille pour les trois prochaines saisons approche à grands pas.

Couplé à la grille de la FIA, il existe plusieurs séries régionales de F3 dans le monde et un certain nombre d’équipes veulent entrer sur la scène mondiale – et le PDG de la Formule 3, Bruno Michel, a décrit le processus de sélection.

“Numéro un, je ne veux pas changer le nombre d’équipes sélectionnées”, a déclaré Michel aux journalistes, par Formula Scout.

« Ce qui est assez positif, c’est que nous aurons 10 positions et j’ai je pense 18 demandes d’équipes assez intéressantes et solides. Cela montre donc que la F3 est un championnat assez solide et sain.

« Nous avons 30 voitures, ce qui est à ce niveau quelque chose d’assez admirable. Et je ne veux pas être dans la situation où nous engageons quatre voitures, car pour le moment nous pourrions le faire, et puis dans un an, deux ans ou trois ans la situation économique n’est pas aussi bonne qu’elle était , les équipes commencent à s’effondrer.

« J’essaie donc toujours de protéger la valeur des équipes qui entrent dans le championnat. C’est pourquoi même si nous avons plus de demandes, nous partons avec le même nombre d’équipes.

Quel a été votre moment préféré du week-end ? 🤔#GP Hongrois 🇭🇺 #F3 https://t.co/ETzBTEdou7 – Formule 3 (@FIAFormula3) 4 août 2021

« Après, la sélection se fait sur un certain nombre de critères : l’histoire sportive bien sûr en est une, la solidité financière de l’équipe est quelque chose d’assez important aussi, l’actionnariat, donc on a beaucoup d’informations, les bilan des équipes et ensuite nous prenons des décisions.

« Historiquement, toutes les équipes vous diront que j’ai toujours été très fidèle aux équipes existantes car elles sont là, elles font le boulot. Mais d’un autre côté, c’est toujours intéressant de regarder [outside of those].

“Si une équipe existante n’est pas si désireuse de rester, ou n’est pas dans une position aussi forte, et qu’il y a des personnes fortes qui peuvent entrer, oui, bien sûr, nous l’examinons.”

Dans l’état actuel des choses, le pilote junior norvégien Red Bull Dennis Hauger s’est hissé au sommet du classement de la Formule 3 FIA, avec sept podiums lui permettant d’avoir 63 points d’avance sur son plus proche rival, son compatriote junior Red Bull Jack Doohan.

Le pilote AlphaTauri Yuki Tsunoda est le premier et le seul pilote à ce jour à être passé en Formule 1 après avoir concouru dans la catégorie.