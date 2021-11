Dix-huit joueurs du Bayern Munich Frauen appelés en équipe nationale

La Säbener Straße sera une place vide lors de la prochaine trêve internationale. Le Bayern Munich Frauen sera privé de dix-huit joueurs qui ont été appelés dans leurs équipes nationales pour la prochaine pause.

La majeure partie des joueurs sera avec l’Allemagne puisque le nombre atteint huit pendant cette pause. Le contingent du Bayern sera pleinement actif avec Klara Bühl, Linda Dallmann, Giulia Gwinn, Lina Magull et Lea Schüller en tête. Les Allemands joueront les éliminatoires de la Coupe du monde contre la Turquie et le Portugal.

Ailleurs, l’Autriche a fait appel à Carina Wenninger et Sarah Zadrazil ; La Suède a fait venir Hanna Glas et Sofia Jakobsson ; et l’Islande a appelé Glódís Viggósdóttir et Karólína Vilhjálmsdóttir.

Liste complète des commandes subséquentes

Allemagne: Laura Benkarth, Klara Bühl, Linda Dallmann, Giulia Gwinn, Marina Hegering, Lina Magull, Maximiliane Rall, Lea Schüller

L’Autriche: Carina Wenninger, Sarah Zadrasil

La France: Viviane Asseyi

Japon: Saki Kumagai

Islande: Glódís Viggósdóttir, Karólína Vilhjálmsdóttir

Pays-Bas: Lineth Beerensteyn

Serbie: Jovana Damnjanovic

Suède: Hanna Glas, Sofia Jakobsson