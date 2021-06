Dix-huit mois plus tard, le premier récit de destitution de Trump des démocrates en lambeaux .

Dans la première de leurs deux campagnes pour destituer Donald Trump, les démocrates avaient un scénario simple : le président de l’époque a abusé de son pouvoir en demandant une enquête sur les transactions de Hunter Biden en Ukraine alors que le fils de Joe Biden n’avait rien fait de mal.

Ce mantra a traversé les élections de 2020, répété par les démocrates et les présentateurs de nouvelles sympathiques.

“Le président Trump a faussement accusé votre fils d’avoir fait quelque chose de mal alors qu’il siégeait au conseil d’administration d’une entreprise en Ukraine”, a déclaré le présentateur de CNN, Anderson Cooper, alors qu’il posait une question lors d’une interview avec Joe Biden l’année dernière. “Je tiens à souligner qu’il n’y a aucune preuve d’actes répréhensibles de la part de l’un de vous.”

Joe Biden a fait des déclarations similaires lors des débats présidentiels de 2020. “Mon fils n’a rien fait de mal”, a déclaré Biden à un moment donné, pressé par Trump. Une autre fois, il a ajouté: “Rien n’était contraire à l’éthique.” Dans une interview séparée, l’actuel président a déclaré catégoriquement: “Il n’y a rien sur son visage qui n’allait pas.”

Maintenant, 18 mois depuis le vote précipité de destitution de l’Ukraine à la Chambre et l’acquittement ultérieur du procès du Sénat, ce récit démocrate est en lambeaux à la suite d’une série de révélations explosives provenant à la fois de demandes de dossiers ouverts sur les relations de la famille Biden avec Burisma Holdings en Ukraine et d’e-mails à partir d’un ordinateur portable Hunter Biden abandonné maintenant en possession du FBI.

La dernière révélation est survenue vendredi lorsque Just the News a rapporté des e-mails que le FBI a obtenus en décembre 2019 à partir de l’ordinateur portable abandonné montrant que Hunter Biden a été averti en 2016 par ses avocats et ses associés qu’il n’avait pas payé suffisamment d’impôts à l’IRS sur environ 1 million de dollars. il a collecté à Burisma en 2014 et 2015.

La découverte a provoqué la panique dans le cercle restreint de Hunter Biden, car il a été cité à comparaître par les autorités fédérales au début des élections de 2016 au sujet de ses relations commerciales avec son partenaire Devon Archer, qui serait finalement inculpé et reconnu coupable de fraude, selon les courriels.

“Hunter et moi avons parlé brièvement ce matin et nous nous sentons bien avec où nous en sommes sur les impôts et le récit à ce sujet”, a écrit Eric Schwerin, directeur de Rosemont Seneca, aux avocats de la défense George Mesires et Michael MacPhail le 14 avril 2016, alors que l’équipe tentait d’obtenir un accord de coopération avec les autorités fédérales.

Les conversations ont été déclenchées par une assignation à comparaître adressée à Hunter Biden par les autorités fédérales quelques semaines plus tôt, selon les e-mails. “J’ai reçu une assignation à comparaître de la SEC pour toute information que j’ai liée à la situation Devin [sic] traite », a écrit Hunter Biden à un avocat et à Schwerin le 23 mars 2016.

Le cercle restreint a mis au point une stratégie pour que Hunter Biden demande une prolongation pour déposer ses impôts de 2015 et “commence le processus de modification des déclarations de 2014 pour refléter les paiements Burisma de 2014”, ont indiqué les e-mails. Cette décision gagnerait du temps afin que l’équipe de Hunter Biden puisse élaborer une offre et produire des documents aux procureurs fédéraux pour éviter de se faire piéger dans l’affaire pénale contre Archer, ont révélé les e-mails.

À l’époque, les agents du FBI, de la SEC et de l’IRS s’en prenaient à Archer, un partenaire commercial de longue date qui a également siégé avec Hunter Biden au conseil d’administration de Burisma. Des agents ont arrêté Archer un mois plus tard en mai 2016 pour avoir aidé à frauder une tribu indienne, une décision qui, selon les e-mails, a été étroitement surveillée par l’équipe de Hunter Biden.

Des mois plus tard, alors que Trump était sur le point d’entrer à la Maison Blanche en janvier 2017, Schwerin a de nouveau poussé Hunter Biden, lui rappelant qu’il n’avait toujours pas payé les arriérés d’impôts pour 2014, selon un e-mail que Just the News a rapporté pour la première fois en décembre dernier.

Les autorités fédérales ont confirmé que Hunter Biden faisait l’objet d’une enquête fédérale pour des impôts datant de fin 2018, ce qui signifie que l’enquête était en cours bien avant la campagne de destitution lorsque les démocrates l’ont présenté comme une victime innocente d’une diffamation politique.

Plus tôt ce mois-ci, Politico a révélé qu’une entreprise américaine qui a travaillé avec Hunter Biden dans le but d’annuler les enquêtes criminelles ukrainiennes sur Burisma fait également l’objet d’une enquête pour d’éventuels problèmes liés à la loi sur l’enregistrement des agents étrangers.

Et à la fin de l’année dernière, plusieurs anciens fonctionnaires du département d’État qui ont travaillé dans l’administration Obama-Biden ont témoigné que le rôle de Hunter Biden sur Burisma, une entreprise que les États-Unis considéraient comme corrompue, avait créé l’apparence d’un conflit d’intérêts en tant que son père, alors vice-président Biden. , a mené la politique anti-corruption des États-Unis pour l’Ukraine.

L’un des responsables, l’ancien responsable de l’ambassade de Kiev, George Kent, a tous deux écrit dans des courriels contemporains et a déclaré au Sénat l’année dernière qu’il pensait que les transactions des Bidens en Ukraine sapaient les efforts anti-corruption américains dans l’ancienne république soviétique.

Kent était tellement préoccupé par le conflit d’intérêts « gênant » qu’il a annulé un partenariat entre le département d’État et Burisma et a tenté de faire part de ses préoccupations directement au vice-président Joe Biden, mais a été repoussé, a révélé un rapport du Sénat l’automne dernier.

En octobre 2015, un autre haut responsable du département d’État, le conseiller en énergie Amos Hochstein, a fait part de ses inquiétudes à Joe Biden directement, ainsi qu’à Hunter Biden, selon lequel la position de Hunter Biden au conseil d’administration de Burisma a permis des efforts de désinformation russes et risquait de saper la politique américaine en Ukraine. Mais rien d’autre ne s’est passé

« L’administration Obama savait que la position de Hunter Biden au conseil d’administration de Burisma était problématique et interférait dans l’exécution efficace de la politique concernant l’Ukraine », a conclu un rapport des sens. Ron Johnson et Chuck Grassley.

« De plus, cette enquête a illustré à quel point les responsables de l’administration Obama ont ignoré les signaux d’alarme flagrants lorsque le fils du vice-président a rejoint le conseil d’administration d’une société appartenant à un oligarque ukrainien corrompu.

Des documents du département d’État obtenus par Just the News en vertu de la loi sur la liberté de l’information ont également révélé que les responsables de l’administration Obama-Biden ont déclaré à deux reprises avoir découvert des preuves que Burisma avait versé des pots-de-vin à des responsables ukrainiens pour faire disparaître les enquêtes pendant la période pendant laquelle Hunter Biden était membre de l’entreprise. Conseil.

L’un des paiements de pots-de-vin, estimé à 7 millions de dollars fin 2014, a été signalé au FBI.

L’autre est venu sous la forme de gaz bon marché jeté sur le marché en décembre 2016 afin que les fonctionnaires corrompus puissent le vendre bas et le vendre haut. Cela a été signalé directement au haut responsable américain de la politique ukrainienne au sein du département d’État, Victoria Nuland, selon les notes de service.

Impôts personnels impayés. Les conflits d’intérêts. La politique anti-corruption américaine mise à mal. Allégations de corruption.

Il s’avère qu’il y avait beaucoup à enquêter lorsque le président Trump a fait la demande à l’été 2019. Et cela sape l’histoire soigneusement conçue que les Bidens, les démocrates et le procès en destitution ont donnée aux Américains.