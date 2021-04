Dix matches à Kúdela pour insultes racistes

14/04/2021 à 19:27 CEST

.

La Commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a accepté de sanctionner le joueur du Slavia Prague Ondrej Kúdela avec dix matches de suspension et les Glasgow Rangers Glen Kamara avec trois.

Lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa entre les Rangers et le Slavia, disputé le 18 mars 2021, Ondrej Kúdela il aurait dirigé des insultes racistes contre Kamara tout en se couvrant la bouche.

Cela a conduit à une bagarre sur le terrain de jeu et à des déclarations ultérieures de Steven Gerrard, entraîneur des Rangers, qui a assuré qu’il s’agissait d’insultes racistes.

Cependant, Slavia Prague a publié une déclaration indiquant que Kudela avait insulté Kamara, mais a nié qu’il s’agissait d’insultes racistes.

L’UEFA rapporte qu’elle a pris cette décision à la suite d’une enquête menée par un inspecteur d’éthique et de discipline de l’UEFA concernant les incidents survenus au cours de ce match et les procédures ultérieures contre Kúdela et Kamara.

A) Oui, a suspendu Kúdela pour les dix (10) prochains matches de compétition de clubs et les équipes représentatives de l’UEFA pour lesquelles vous seriez autrement admissible à jouer, en raison d’un comportement raciste, y compris la suspension provisoire d’un match servi par le joueur lors du quart de finale aller du tournoi contre Arsenal le 8 avril 2021.

Il suspend également Kamara “pour trois (3) matches de compétitions de clubs de l’UEFA auxquels il aurait autrement le droit de jouer, pour avoir agressé un autre joueur”.