Dix premières impressions des jeux d’ouverture. De plus, les problèmes avec la liste NBA 75

Verno et KOC discutent d’abord de tous les problèmes liés au déploiement de la NBA 75 au cours de la semaine dernière, y compris les omissions les plus flagrantes et le fait qu’il s’agit finalement de la NBA 76 (0:30). Ensuite, ils donnent 10 premières impressions des trois premiers jours de matchs de la NBA cette saison, à commencer par la mauvaise performance de Jason Kidd contre les Hawks (12:24) et la performance fantastique de Tyler Herro contre les Bucks (17:51), et passer au Problèmes de rotation des Nets (22:15), le grand match d’Evan Mobley contre les Grizzlies (32:12), le premier match difficile de Russell Westbrook avec les Lakers (40:22), et plus encore.

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur associé : Sasha Ashall

