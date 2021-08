Dix questions gratuites de l’agence sur les taureaux, les celtes, la chaleur et plus encore avec Kevin O’Connor

Photo de Joe Murphy/NBAE via .

Le KOC rejoint Bill pour discuter des deux derniers jours des mouvements de la NBA

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Kevin O’Connor pour discuter de 10 questions persistantes de l’agence libre, notamment s’ils ont aimé ce que les Bulls ont fait, le barrage de signatures des Lakers, leurs cinq signatures préférées et les moins préférées jusqu’à présent (1:11 ), les Celtics comme destination pour Bradley Beal, l’état des Pélicans, si les Warriors sont la deuxième meilleure équipe de l’Ouest, et plus encore (41:41).

