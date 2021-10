Dix questions pour la saison à venir, Zion’s Health et Kyrie’s IG Live

Verno et KOC abordent d’abord les développements récents de la santé de Zion Williamson (0:35) et Instagram Live de Kyrie Irving expliquant pourquoi il ne se fera pas vacciner (10:50). Ensuite, ils se posent 10 questions sur la saison à venir, y compris quel nouvel entraîneur aura le plus d’impact sur leur équipe, quel choix parmi les 10 premiers du repêchage de l’année dernière fera un bond cette saison, et plus encore (22:40).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple