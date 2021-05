Dix règles à garder à l’esprit pour la prochaine Eurocup

28/05/2021 à 20h26 CEST

Avec l’euro juste au coin de la rue, L’UEFA a clarifié dix points importants sur son site Internet à prendre en compte vis-à-vis de la réglementation qu’aura la compétition continentale de sélections.

En premier lieu, le trophée Henri Delaunay remis au champion restera à l’UEFA après la cérémonie. Les gagnants se retrouveront avec une réplique grandeur nature, en plus de 40 médailles d’or pour les champions et 40 d’argent pour le second.

PÉNALITÉS ET DORSALES

En cas de match d’un dernier match de phase de groupes entre deux équipes à égalité pour tous, leur classement sera déterminé par une séance de tirs au but, quelque chose qui ne s’est jamais produit dans l’euro.

L’UEFA a également souligné que le nombre de convocations a augmenté en raison des risques de pandémie, et les nombres autorisés iront de 1 à 26, laissant le premier réservé aux gardiens et le reste au libre choix. Concernant un match qui doit être suspendu, la règle vise à le jouer le lendemain.

Après avoir terminé les matchs, le protocole détermine également qu’un footballeur de chaque équipe doit assister à la presse sur le terrain. Et tous les membres de chaque équipe doivent être munis de leur passeport pour pouvoir se transporter.