dix spécimens sont nés en Andalousie

26/03/2021 à 07:40 CET

Le gypaète barbu continue avec un pas ferme vers son rétablissement en Espagne. La bonne nouvelle continue de se produire pour l’avenir de cette espèce, également en Andalousie, qui vient d’établir un véritable record de reproduction en captivité.

Le centre d’élevage de gypaètes barbus de Guadalentín, situé dans le parc naturel des Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén), a atteint un record historique mondial avec le naissance de dix poulets de cette espèce dans la même saison.

Le dernier spécimen à naître a été connu sous le nom de Guinness, qui a éclos naturellement à 00h45 ce mercredi 24 mars, pesant 150 grammes.

Les parents de ce gypaète barbu sont Cabús, le mâle le plus âgé, depuis qu’il a plus de 30 ans, et Perea, une femelle de 12 ans, qui a eu son premier poussin cette saison, quelques spécimens qui sont aussi les derniers à avoir ont fait équipe lors de leur jumelage en octobre 2020.

La conseillère régionale pour l’agriculture, Carmen Crespo, a souligné que « cette étape importante au niveau mondial » suppose un «Une preuve sans équivoque du succès du programme qui se déroule en Andalousie pour conserver cette espèce menacée & rdquor;.

Le centre d’élevage compte actuellement sept couples reproducteurs, un de plus que l’an dernier, et un total de douze œufs ont été obtenus cette saison, dont dix étaient fertiles.

Le frai a commencé le 7 décembre 2020 avec un œuf de Keno et le dernier poulet est né après que Perea l’ait incubé depuis le 29 janvier de cette année.

Depuis son ouverture en 1996, dans le centre de Guadalentín, désormais géré par la Vulture Conservation Foundation, 102 poussins de lammergeier sont nés et ont survécu, en comptant les dix exemplaires de cette saison.

Le premier spécimen à éclore dans ce centre andalou, situé dans une zone privilégiée, à près de 1300 mètres d’altitude, l’a fait il y a près de 20 ans, plus précisément en février 2002.

Le centre est situé dans la zone de Nava de San Pedro, au cœur du parc naturel des Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

L’objectif final du programme de réintroduction du gypaète barbu développé par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et du Développement durable est atteindre une population autonome et stable de gypaètes barbus en Andalousie.

Pour cela, il s’engage à la libération de jeunes spécimens par le biais du système d’élevage de pays ou de piratage, une technique, à l’origine utilisée dans la fauconnerie, avec laquelle les techniciens du gouvernement andalou poursuivent pour que le spécimen assimile la zone de la lâcher comme son lieu de naissance et donc y retourner pour s’installer et se reproduire.

Cette même année, en janvier, la nouvelle était connue que le gypaète barbu est revenu dans la province de Grenade en tant qu’espèce reproductrice un demi-siècle après son arrêt. Cette étape est le résultat des efforts déployés dans le cadre du programme de réintroduction de la Junta de Andalucía.

Plus précisément, il s’agissait de deux oiseaux relâchés dans cette province en 2013 et nés en captivité à Valcallent (Lérida) et Guadalentín (Cazorla).

Le gypaète barbu (Gypaetus barbatus) il s’est éteint dans pratiquement toute l’Espagne vers le début des années 80 du 20e siècle, mais l’action déterminée de plusieurs communautés autonomes pour récupérer l’espèce porte déjà ses fruits.

Cela peut vous intéresser: Le gypaète barbu prend son envol en Espagne

Cela peut vous intéresser: Le gypaète barbu se reproduit à Grenade