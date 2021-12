Dix sucreries de l’UP paieront 12% d’intérêts simples sur les retards de paiement aux agriculteurs

En vertu de la loi, les propriétaires de sucreries sont tenus de payer des intérêts s’ils n’effectuent pas le paiement aux agriculteurs dans les 14 jours suivant l’achat.

Se conformant à une ordonnance de la Haute Cour d’Allahabad, le gouvernement de Yogi Adityanath a demandé à 10 sucreries de l’État de payer 12% d’intérêts simples aux agriculteurs pour le paiement tardif de leurs cotisations de canne à sucre pour trois exercices : 2012-13, 2013-14, et 2014-15.

Ces 10 usines devront payer les intérêts des années où elles ont réalisé des bénéfices. Ainsi, les trois unités de Simbhaoli Sugars – Simbhaoli, Brijanathpur et Chilwaria – devront payer des intérêts pour la saison de broyage 2012-13, tandis que l’usine de sucre de JHV Sugars à Gadaura, l’unité de Moradabad de Laxmiji Sugar et l’unité de Captanganj de Kanoria Sugars devront payer intérêt pour les saisons 2012-13 et 2013-14. L’unité Neoli de Sherwani Sugar, l’unité Motinagar de KM Sugar Mills et l’usine sucrière Seohari de la Province-Unie devront payer des intérêts pour 2013-14. En dehors de cela, une unité de la fédération des coopératives sucrières de l’UP, Sneh Road, à Najibabad, devra également payer 12% d’intérêts pour 2012-13.

Dans des avis distincts adressés à ces sucreries, le commissaire de l’UP Cane, Sanjay Bhoosreddy, a déclaré que, conformément aux dispositions de l’article 17 (3) de la loi de 1953 sur la canne à sucre de l’Uttar Pradesh (réglementation de l’approvisionnement et de l’achat), ces usines doivent s’assurer de payer 12 % d’intérêt annuel aux agriculteurs à travers leurs sociétés de canne respectives. Dans le cas où ils ne le feraient pas, le ministère serait contraint d’émettre des avis de recouvrement à leur égard en vertu de l’article 17 (4) de la même loi.

Bien que le commissaire ait fixé un taux d’intérêt de 12% à payer par les propriétaires d’usines à but lucratif et de 7% pour les autres usines qui ne sont pas aussi rentables en mars 2019 lui-même, le gouvernement de l’État avait tergiversé pour donner son approbation, retardant ainsi le versement aux agriculteurs.

Dans un affidavit soumis au tribunal, le commissaire de la canne a nié qu’il y avait eu non-conformité en son nom et a déclaré qu’en vertu de la loi, c’est le gouvernement de l’État qui doit prendre la décision finale en ce qui concerne le paiement des intérêts. En conséquence, il a transmis ses instructions de mars 2019 au gouvernement de l’État pour son hochement de tête.

Cependant, s’abattant lourdement sur le commissaire de la canne, la formation à juge unique du juge Abdul Moin, dans son ordonnance du 9 décembre, dont une copie est en possession de FE, a déclaré que le paragraphe (3) de l’article 17 de la loi, indique que ce n’est que lorsque le commissaire de la canne ordonne le paiement d’intérêts à un taux réduit ou qu’aucun intérêt n’est ordonné à payer, alors il faut l’approbation du gouvernement.

« Le corollaire naturel de l’article 17 (3) de la loi de 1953 est que lorsque des intérêts ont été accordés au taux spécifié (12% par an), aucune approbation n’est requise du gouvernement de l’État », indique l’ordonnance, ajoutant que même si le taux d’intérêt a été accordé à un taux inférieur par le décret de mars 2019, une période de deux ans et demi s’est écoulée simplement parce que le gouvernement a décidé de ne pas passer un décret. « On ne peut pas s’attendre à ce que pendant des années, les demandeurs (agriculteurs) attendent une approbation et donc prima facie, un cas d’outrage est également établi contre le gouvernement de l’État », indique l’ordonnance.

« Il est évident que le commissaire à la canne s’est volontairement penché sur l’affaire bien qu’il ait rendu une ordonnance de paiement d’intérêts au taux spécifié en vertu de la loi, sous prétexte d’obtenir l’approbation du gouvernement de l’État », a déclaré le tribunal, dirigeant la canne. commissaire de déposer un affidavit de conformité le 17 janvier 2022, ou bien de comparaître devant le tribunal.

La magistrature a entendu une requête pour outrage déposée par le leader des agriculteurs VM Singh contre l’État pour son incapacité à mettre en œuvre l’orientation de 2017, qui a été donnée sur un lot de pétitions par diverses organisations d’agriculteurs.

« Les agriculteurs attendent le paiement de leurs intérêts depuis janvier 2014, date à laquelle Allahabad HC avait fixé 15 % d’intérêts de retard », a déclaré Singh. Cependant, les propriétaires d’usines de l’époque avaient contacté le gouvernement d’Akhilesh Yadav de l’époque pour lui demander de renoncer à la partie intérêt du paiement, car l’industrie traversait une situation précaire. En conséquence, en octobre 2016, le cabinet Akhilesh Yadav a renoncé aux intérêts d’environ 2 000 crore dus par les usines aux agriculteurs, qui ont ensuite été contestés par le VM Singh, président de Rashtriya Kisan Mazdoor Sangathan (RKMS).

