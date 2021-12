dix sur dix! » Le verdict de Gabby sur les débuts fulgurants de Steven Gerrard en tant que manager d’Aston Villa

Les avis étaient partagés lorsque Steven Gerrard a succédé à Dean Smith à Aston Villa il y a un peu moins d’un mois.

Malgré trois ans et demi à la tête des Rangers et un titre de champion d’Écosse à son actif, de nombreux supporters et experts voyaient toujours Gerrard comme un novice dans le monde de la gestion du football, manquant de l’expérience nécessaire pour passer au niveau supérieur. Première ligue.

Le verdict de Gabby Agbonlahor sur Steven Gerrard

Quatre semaines après le début de la vie à Birmingham, et il est juste de dire que Steven Gerrard a mis en doute ses capacités à le mélanger avec les «grands garçons» d’Angleterre au lit.

Un homme qui n’a absolument aucun doute que l’ancien capitaine de Liverpool et de l’Angleterre, Gerrard est l’homme pour faire avancer Aston Villa, est l’ancien méchant et favori des fans, Gabby Agbonlahor.

Regardez notre vidéo ci-dessous pour entendre les réflexions de Gabby sur le travail de Steven Gerrard à Villa jusqu’à présent…

EDGE : 100 % Dix sur dix ! Le verdict de Gabby Agbonlahor sur le début d’assaut de Steven Gerrard en tant que manager d’Aston Villa