Dixon dit que Stellar peut résoudre le verrouillage financier | Invezz

Malgré les évolutions notables du système financier au cours des dernières décennies, l’inclusion financière reste une étape importante que l’industrie n’a pas encore franchie. À cette fin, différents groupes de personnes, en particulier dans les régions en développement du monde, n’ont pas accès aux services financiers dont ils ont tant besoin. Alors que la centralisation est principalement le coupable, les technologies décentralisées existent depuis plus de 10 ans et l’exclusion financière persiste toujours. Cependant, cela pourrait bientôt appartenir au passé, grâce aux efforts de la Stellar Development Foundation (SDF).

Dans une récente interview avec Rachel Hicks de Business Insiders, la PDG de SDF, Denelle Dixon, a expliqué comment l’organisation vise à créer l’inclusion financière à l’échelle mondiale. Selon elle, la plateforme Stellar cherche à accomplir cet exploit en se concentrant sur trois grandes catégories. Il s’agit des envois de fonds, des femmes et des petites et moyennes entreprises (PME).

Dixon a commencé en notant que l’industrie vaut des milliards de dollars. Cependant, l’utilisation des systèmes traditionnels empêche les personnes qui travaillent à l’étranger d’envoyer de l’argent à leur famille. En effet, les systèmes existants facturent souvent des frais supplémentaires pour couvrir les coûts opérationnels. En dehors de cela, les transactions sont longues à effacer, une lacune qui frustre les utilisateurs. Il a affirmé que le réseau Stellar peut aider à résoudre ce problème car il peut rationaliser le flux de fonds en traitant jusqu’à 3 000 transactions par seconde à faible coût.

Expliquant pourquoi le SDF cherche à autonomiser les femmes, Dixon a déclaré que les problèmes systémiques tels que le manque d’identification, de garanties et de revenus, en particulier dans les pays sous-développés, créent une inégalité qui empêche les femmes d’accéder aux services financiers. Selon Dixon, ce problème affecte à la fois les individus et les régions dans lesquelles ils résident, puisque les PIB des pays où les femmes sont économiquement exclues sont assez faibles. Grâce à Stellar, elle pense que les femmes peuvent avoir accès à des outils financiers qui les aideront, ainsi que les domaines dans lesquels elles résident, à se développer considérablement.

Selon Dixon, les inégalités sont également néfastes pour les entreprises. Il a noté que plus de 200 millions de PME dans les marchés émergents n’ont pas accès aux outils financiers dont elles ont besoin pour gérer leurs entreprises. Soulignant pourquoi les PME sont essentielles au développement d’économies fortes, Dixon a déclaré qu’elles se concentrent sur les problèmes qui affectent des régions spécifiques. Cependant, les outils créés sur la blockchain Stellar aident ces entreprises à atteindre l’égalité en leur offrant un accès au crédit, entre autres services financiers.

Il a poursuivi en promouvant la blockchain Stellar, affirmant que sa nature ouverte et sans autorisation permet aux gens de s’appuyer sur des idées qui offrent une plus grande inclusion et égalité financières. Dixon a ajouté que l’évolutivité, la vitesse et les coûts quasi nuls de Stellar le rendent idéal pour les entreprises cherchant à créer des transactions transparentes. Selon elle, le réseau permet aux entreprises de régler des transactions entre différentes banques dans différentes régions en moins de 10 secondes.

Citant l’exemple d’une entreprise utilisant le réseau Stellar pour garantir un accès équitable au système financier mondial sur une base équitable, Dixon a mentionné D Stock, basé au Liechtenstein. Il a ajouté que la société a créé une application qui permet aux utilisateurs de n’importe où dans le monde d’acheter des actions premium. Avant cette demande, l’achat de ce type d’actions était réservé aux citoyens américains.

