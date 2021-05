Dixon en pole pour 500, Elliott gagne en COTA

Scott Dixon s’est qualifié en pole pour l’Indy 500 de ce week-end, avec une vitesse moyenne de 231,685 mph.

Une moyenne de seulement 0,1 mph sur quatre tours de l’Indianapolis Motorspeedway a séparé Dixon et ses collègues partants au premier rang Colton Herta et Rinus VeeKay. En fin de compte, l’expérience de Dixon dans quatre pôles Indy précédents, la victoire de l’Indy 500 en 2008 et en tant que trois fois finaliste.

Comme cela a été le cas tout au long de la saison, le plus gros point de discussion avant la 500 a été le regain de confiance parmi les jeunes pilotes, la prochaine génération. Si Herta et VeeKay se retrouvent au premier rang, rejoints par Alex Palou en 6e, il y a six victoires en Indy 500 et huit championnats dans les trois premiers rangs seulement.

Avec quatre voitures Chip Ganassi faisant la Fast Nine, Dixon est sûr d’être le favori, surtout lorsqu’il est soutenu par Honda. Les Honda se sont révélées incroyablement fortes à Indianapolis par rapport à leurs homologues Chevrolet.

Le plus gros choc de la semaine de qualification a peut-être été que Will Power, après une mauvaise course vendredi, a été contraint de se frayer un chemin dans le peloton de 33 voitures. Les espoirs de Power ne tenaient qu’à un fil ayant effleuré le mur très tôt. Le vainqueur de la 102e Indianapolis 500 s’est frayé un chemin dans la 105e épreuve aux côtés de Charlie Kimball et Simona de Silvestro qui court pour la Paretta Autosports à prédominance féminine.

Chase Elliott a décroché une sixième victoire sur la route de la NASCAR Cup Series dans le Grand Prix du Texas lors des débuts de la série sur le Circuit of the Americas. La course a été écourtée de 14 tours en raison des conditions météorologiques dangereuses qui ont entraîné une mauvaise visibilité, principale cause d’un certain nombre d’accidents.

La victoire d’Elliott était la première du # 9 de la saison, marquant la fin d’une longue attente pour le champion en titre. Par coïncidence, la victoire était également la victoire numéro 800 pour Chevrolet et la victoire 268 pour Hendrick Motorsport qui voit la tenue égaler Petty Enterprises pour le plus de victoires en NASCAR.

La pluie s’est intensifiée au fur et à mesure de la course, ce qui a créé des conditions difficiles au départ, mais est devenue assez rapidement dangereuse. Au 25e tour des 68 prévus, Cole Custer s’est écrasé dans le dos de Martin Truex Jr. qui ralentissait après un contact avec Michael McDowell dans la ligne droite arrière. La Ford de Custer a pris feu après le contact, mais les deux pilotes sont sortis indemnes après avoir été contrôlés au centre médical.

«Nous n’avons rien à faire sous la pluie, point final», a déclaré le pilote vétéran Kevin Harvick. «Tout ce que je peux dire, c’est que c’est la pire décision que nous ayons jamais prise dans notre sport à laquelle j’ai participé, et je ne me suis jamais sentie aussi en danger de toute ma carrière de pilote, point final.

Larson, deuxième, n’était pas concerné par les affaires.

«Il n’y a rien de sûr à être pilote de course», a déclaré Larson. «Ça devenait assez fou. C’est un peu ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous courez sous la pluie.

La première course de NASCAR à COTA a été un succès auprès des fans avec des stands autour de la piste, un spectacle extraterrestre pour ceux qui ne sont pas aux États-Unis pendant la pandémie COVID. Les pilotes ont également parlé favorablement du circuit tandis que ceux impliqués dans la mise en place de NASCAR à COTA mentionnant qu’il y a une chance que le circuit devienne une série régulière.

Alors qu’un joyau de la couronne du sport automobile se déroule ce week-end sous la forme de l’Indy 500, NASCAR accueille sa propre couronne dans le Coca-Cola 600 à Charlotte.