Dixon et Bharti Enterprises forment une JV pour fabriquer des produits de télécommunications

Le fabricant d’électronique domestique Dixon et Bharti Enterprises ont convenu de former une coentreprise (JV) qui s’engagera à fabriquer des produits de télécommunications et de réseau tels que des modems, des routeurs, des décodeurs, des appareils IoT, etc.

Ladite JV déposera les demandes nécessaires auprès du ministère des communications ou de toute autre agence nodale pour bénéficier des avantages du programme d’incitation lié à la production (PLI). Après l’exécution des accords mutuellement acceptables par les parties, la société JV sera détenue à 74% par Dixon et à 26% par Bharti Enterprises.

«C’est un immense plaisir que nous nous sommes associés à Bharti qui est une marque emblématique. Nous les considérons comme notre partenaire stratégique idéal à long terme qui partage nos valeurs fondamentales: se concentrer sur la qualité, les prouesses d’ingénierie, l’innovation et la satisfaction client et nous avons l’intention de tirer parti des forces de chacun pour fabriquer des produits de télécommunications et de réseautage », Saurabh Gupta, CFO, Dixon Technologies, a déclaré.

Deven Khanna, directeur du groupe, Bharti Enterprises, a déclaré: «Le secteur des télécommunications a joué un rôle central en facilitant la croissance de l’économie et est un catalyseur clé de la connectivité numérique et de l’Inde numérique. Grâce aux excellents antécédents de Dixon dans l’industrie manufacturière et à la profonde expertise de Bharti dans les télécommunications, cette entreprise sera bien placée pour être un acteur clé dans son domaine ».

Le gouvernement a dévoilé un programme PLI pour le secteur des équipements de télécommunications avec une dépense de Rs 12.195 crore qui conduira à une production incrémentielle de Rs 2.4 lakh crore sur cinq ans, dont Rs 2 lakh crore sera pour les exportations. Il est prévu que le programme apportera un investissement de plus de 3 000 crores de Rs et que le gouvernement obtiendra plus de 17 000 crores de roupies en recettes fiscales.

Le programme offrira une incitation de 4% à 7% aux moyennes et petites entreprises (MPME) sur un investissement supplémentaire minimum de Rs 10 crore sur cinq ans. Pour les autres entreprises, l’incitation varie de 4% à 6% sur un investissement supplémentaire de Rs 100 crore.

