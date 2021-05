Dixon, favori pour la pole position de l’Indianapolis 500

23/05/2021 à 07:38 CEST

Efe

Le pilote néo-zélandais Scott Dixon a une fois de plus symbolisé la puissance de l’équipe Chip Ganassi Racing lors des qualifications pour le 105e Indianapolis 500 en signant le meilleur temps.

Alors qu’il dirigeait les quatre voitures de l’équipe afin que dimanche, elles concourent dans le Fast Nine Shootout pour la pole, et parmi lesquelles se trouve le pilote espagnol Alex Palou, coéquipier de Dixon, qui a terminé septième.

Il y a eu aussi un drame à l’autre bout du terrain, puisque l’Australian Will Power, vainqueur de l’Indy 500 2018, a été relégué au classement de la dernière chance dimanche après que ses deux courses aient été trop lentes pour atteindre le top 30.

Dixon, six fois et actuel champion NTT INDYCAR SERIES, a été le premier pilote sur la piste lorsque les qualifications ont commencé après que son équipe ait pris la première place du tirage au sort des qualifications vendredi soir, et livré dans les meilleures conditions de piste et d’air des cinq heures. et séance de 50 minutes.

Le Néo-Zélandais a produit une vitesse moyenne de quatre tours de 231828 mph (373071 kilomètres) avec la n ° 9 PNC Bank Grow Up Great Honda, et son numéro de voiture est resté au sommet de l’emblématique Scoring Pylon pour le reste de la journée malgré 58 tentatives de le surmonter par des pilotes concurrents.

Dixon, vainqueur de l’Indianapolis 500 2008, fera la dernière tentative au Firestone Fast Nine Shootout, qui détermine le vainqueur du NTT P1 Award pour la pole position et l’ordre de départ pour les trois premières rangées, comme les neuf voitures plus rapides, dimanche, elles prendront le départ de la ordre inverse du premier.

Dixon sera le favori pour décrocher sa quatrième pole à l’Indy 500, Mais la puissante équipe de Ganassi aura quatre chances de décrocher la première place convoitée.

Les pilotes de la CGR, le Brésilien Tony Kanaan (troisième, 231639 (372786 kilomètres), n ° 48 The American Legion Honda), Palou (septième, 231.145 (371, 991 kms), n ° 10 NTT DATA Chip Ganassi Racing Honda) et le Suédois Marcus Ericsson (neuvième, 231.104 (371.975 kms), n ° 8 Huski Chocolate Chip Ganassi, Racing Honda) a également participé au Shootout, terminant neuvième.

Mais la journée de Ganassi a perdu un peu de son éclat lorsque Palou s’est écrasé au virage 2 lors de sa deuxième tentative de qualification.

Palou n’a pas abandonné sa première course, conservant sa place dans le Shootout, mais essayait toujours d’améliorer sa position lorsque l’arrière de sa voiture s’est détaché et a fait un gros contact côté droit avec la barrière SAFER, lui infligeant de graves dommages.

Palou est sorti de sa voiture sans se blesser, mais l’équipe de Ganassi devra faire face à une longue nuit de réparation pour le Shootout dimanche.

Les autres pilotes participant au Shootout sont l’Américain Colton Herta (deuxième, 231648, n ° 26 Gainbridge Honda), Ed Carpenter (quatrième, 231616, n ° 20 SONAX Chevrolet), le Néerlandais Rinus VeeKay (cinquième, 231.483, n ° 21 Bitcoin Chevrolet), le Brésilien Helio Castroneves -trois fois vainqueur des 500 Miles- (sixième, 231.164, n ° 06 AutoNation / SiriusXM Honda) et vainqueur Indy 2014, l’Américain Ryan Hunter-Reay (huitième, 231.139, n ° 28 DHL Honda).

Alors que le Mexicain Pato O’Ward, de l’équipe Arrow McLaren SP, a dû se contenter de la douzième place, sans pouvoir entrer dans la lutte pour la pole demain, dimanche.

Le vétéran colombien Juan Pablo Montoya, 45 ans, vainqueur des 500 Miles a réussi à se qualifier pour la course en prenant la vingt-quatrième place.