Dixon refuse à Herta sa quatrième pole position à Indianapolis 500 · .

Pour la quatrième fois de sa carrière, Scott Dixon prendra le départ de l’Indianapolis 500 depuis la pole position.

Le six fois champion en titre de l’IndyCar Series a remporté sa quatrième pole Indy 500 lors de la séance de qualification de Fast Nine dimanche après-midi.

Dixon a réalisé le premier tour le plus rapide de la séance, et même si sa vitesse a chuté au cours des trois tours suivants, sa vitesse moyenne de quatre tours de 231,685 milles à l’heure était suffisante pour assurer la première place à 0,03 mph. Dixon a pris la pole avec une marge de moins de deux centièmes de seconde sur les quatre tours.

Dimanche prochain, Dixon tentera de remporter son deuxième Indianapolis 500. Depuis qu’il a remporté la course pour la première fois en 2008, Dixon s’est rapproché à plusieurs reprises. Il a obtenu six classements parmi les cinq premiers au cours des années qui ont suivi, y compris une deuxième place à Takuma Sato lors de la course de l’année dernière. La quatrième et la plus récente victoire de Ganassi en Indy 500 remonte à 2012 avec Dario Franchitti.

Dixon partagera la première ligne avec deux des jeunes stars les plus brillantes d’IndyCar. Colton Herta, pilote d’Andretti Autosport, âgé de 21 ans, s’est qualifié en deuxième position avec une vitesse moyenne de 231,655 mph. Le troisième occupant de la première rangée est Rinus VeeKay, 20 ans, le plus rapide des deux engagés Ed Carpenter Racing à moteur Chevrolet à atteindre le Fast Nine, qui partira de la troisième position à l’extérieur de la première rangée après un courageux courir à la pole position.

La deuxième rangée comprend deux vétérans expérimentés, avec Ed Carpenter, finaliste en 2018, quatrième et Tony Kanaan, vainqueur de 2013, cinquième – dans ce qui pourrait être la dernière apparition de Kanaan à l’Indy 500. Alex Palou s’est qualifié sixième, dans la même voiture qu’il a chutée lors de la première journée de contre-la-montre il y a moins de 24 heures. La troisième ligne de la grille aura le vainqueur de l’Indy 500 2014 Ryan-Hunter Reay au septième rang, le triple champion d’Indy Castroneves en huitième et le pilote de troisième année Marcus Ericsson en neuvième.

Le champ 2021 d’Indianapolis 500 est le plus rapide de l’histoire de l’événement. La vitesse moyenne des 33 voitures sur le terrain était de 230,325 miles par heure, dépassant le record précédent établi en 2014.

Il s’agit de la 31e pole position en carrière de Dixon en IndyCar, sa première depuis la course de 2018 à Gateway International Speedway – mettant fin à une sécheresse de près de trois ans entre les pole positions. Et c’est la sixième pole position Indy 500 pour Chip Ganassi Racing.

Dixon rejoint la société d’élite avec sa quatrième pole position Indy 500. Seul Rick Mears, six fois polesitter Indy 500, a remporté plus de pôles que Dixon – qui est maintenant à égalité avec AJ Foyt, Rex Mays et Helio Castroneves pour la deuxième place sur la liste des vainqueurs de pole de tous les temps dans cette course.

Résultats des qualifications de Fast Nine

Scott Dixon, 231,685 mph

Colton Herta, 231,655 mph

Rinus VeeKay, 231,511 mph

Ed Carpenter, 231,504 mph

Tony Kanaan, 231.032 mph

Alex Palou, 230,616 mph

Ryan Hunter-Reay, 230,499 mph

Helio Castroneves, 230,355 mph

Marcus Ericsson, 230,318 mph

