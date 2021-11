DIY.org annonce le lancement de la plateforme OTT pour les enfants

La plateforme nouvellement lancée propose des défis et des projets après les spectacles

La plate-forme Edtech DIY.org a lancé une nouvelle plate-forme de vidéo à la demande (SVoD) par abonnement, DIY TV. La plate-forme nouvellement lancée est conçue exclusivement pour les enfants. Avec DIY TV, l’entreprise souhaite offrir un contenu global pour inspirer l’apprentissage et l’exploration par la consommation active de contenu. La plate-forme se concentrera sur trois domaines clés, notamment le temps d’écran sain pour les enfants, la consommation active de contenu et une boucle positive de consommation, de création et de collaboration.

La plate-forme nouvellement lancée propose des défis et des projets après les spectacles et vise à aider les enfants à faire de même dans le monde réel. Ils peuvent ensuite partager ces projets et expériences avec d’autres utilisateurs DIY et gagner des points XP dans un cadre communautaire plus large.

« La réalité d’aujourd’hui est que les enfants consomment la plupart de leur contenu à partir d’un écran. Le contenu actuellement disponible est passif au mieux et dangereux au pire. Les parents recherchent un contenu de bonne qualité pour leurs enfants et les enfants recherchent un contenu riche, éducatif et varié, accepté par les pairs. DIY TV apporte un contenu qui répond à ces deux besoins d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant », a déclaré Bhavik Rathod, co-fondateur de Kyt Technologies.

Kyt Technologies a acquis DIY.org, basé à San Francisco, et a fusionné les opérations Kyt Academy et DIY en février 2021. La plate-forme d’apprentissage sociale et basée sur des projets DIY.org s’adresse aux enfants âgés de 5 à 15 ans, DIY TV propose un contenu d’apprentissage mondial spécialement organisé. Selon Tripti Ahuja, co-fondateur de Kyt Technologies, ils construisent le bricolage en tant qu’entreprise transmédia dans l’espace d’apprentissage des enfants et croit au pouvoir d’un bon temps d’écran pour les enfants.

Avec des sièges sociaux en Inde, à Singapour et aux États-Unis, DIY a été fondée en juin 2020 par Bhavik Rathod et Tripti Ahuja, la plate-forme se concentre davantage sur l’apprentissage social qui perturbe l’apprentissage en ligne en créant une communauté où les enfants apprennent ensemble, explorent de nouvelles compétences et partager leurs créations. DIY prétend couvrir une gamme de plus de 160 compétences que les enfants peuvent explorer et apprendre à travers une variété de cours, de défis, d’ateliers en direct et de concours captivants.

