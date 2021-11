DIY SOS : Rhod Gilbert a ressenti une « pression » pour remplacer Nick Knowles en tant qu’hôte

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Rhod Gilbert a admis qu’il avait « appréhendé » d’accueillir le défi DIY SOS Children In Need, après que Nick Knowles a été contraint de prendre du recul en raison d’engagements professionnels.

Dans l’épisode de lundi de The One Show, le présentateur Alex Scott a demandé au comédien de 53 ans s’il ressentait une pression à la place de Nick.

Rhod a ri et a dit: « Bien sûr, c’est terrifiant.

« C’est un spectacle qui dure depuis 20 ans et Nick est synonyme de spectacle, garder sa truelle au chaud et entrer dans ces énormes bottes à bout d’acier est un gros problème. »

« J’étais inquiet à ce sujet », a-t-il ajouté.

Nick a été contraint de se retirer de la spéciale caritative de cette année en raison d'autres engagements professionnels



L'émission spéciale sera diffusée ce vendredi

Cependant, la star galloise a révélé se sentir à l’aise une fois qu’il a été accueilli par l’association caritative, les bénévoles et tous ceux qui travaillent sur la série à succès sur le style de vie.

Avec l’aide d’artisans locaux et de bénévoles, l’équipe DIY SOS travaillera sur un projet visant à améliorer la santé physique et émotionnelle et le bien-être des enfants et des jeunes de la région pour le projet Children In Need de cette année.

Ils transformeront un champ vide de deux acres et demi en un site de camping d’aventure spécialement conçu pour le St Michael’s Youth Project à Hull.

Cela impliquera la création d’une cuisine de campagne, d’un feu de camp paysager, d’un four à pizza, d’un parcours de vélo de montagne, d’une aire de jeux d’aventure et d’une tour d’observation des oiseaux, entre autres installations.

Nick manque la spéciale car elle coïncide avec son apparition dans une campagne publicitaire Shreddies, mais il sera de retour au programme en 2022.

Plus tôt cette année, il a été révélé que Nick, qui a présenté DIY SOS depuis 1999, était en discussion avec les patrons de la BBC sur la façon dont son apparition dans la publicité pourrait avoir un impact sur son rôle dans le programme.

La publicité Shreddie For Anything de 30 secondes voit la star incarner un constructeur qui verse des Shreddies dans son casque. Il est également décrit comme Nick Knowles.

Nick a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de quitter son rôle de DIY SOS bien-aimé et a déclaré que la série avait son « cœur ».

The One Show est diffusé en semaine à 19h sur BBC1 et DIY SOS est disponible en streaming sur iPlayer maintenant.

